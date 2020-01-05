Yetenekli ve yenilikçi gençler moda sektörünün geleceği için önemli

Sevgili Seda Lafçı, İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü...
Moda sektöründe uzun yıllardır emek sarf eden, gençleri doğru yönlendiren Lafçı için İMA’nın ‘her şeyi’ dersek tam yerinde olur. Türk tekstili ve hazır giyiminin uluslararası arenada tanıtımı ve pazarlaması için önemli stratejiler geliştirdi. 1992’de ilki yapılan Genç Moda Tasarımcıları Yarışması onun süpervizörlüğünde gerçekleşti. 2003-2008 yılları arasında Türk İhracatçılar Birliği’nde genel sekreter yardımcılığı yaptığı dönemde, tasarımcıları ve üreticileri bir araya getirerek, uluslararası pazarda Türk markalarının gelişmesinin önünü açtı. İMA ve genç modacıları konuştuğumuz Seda Lafçı, “Gençlerin başarılı olabilmek için çok çalışmaları, moda endüstrisinin yoğun temposuna hazır olmaları gerekli” diyor.
SEDA LAFÇI İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- New Gen’i nasıl tanımlarsınız? New Gen, Türk moda sektörü için neden önemli?
Türkiye moda sektörünün dünyada rekabet edebilirliğini arttırmak üzere moda tasarımcılarına, deneyimlerini güçlendirmesi ve markalaşmalarının sağlanması için profesyonel destek ve rota sunan bir platform New Gen.
Hazır giyim sektörü, ihracat açısından lokomatif sektörler arasında ve Türkiye dünyanın en önemli hazır giyim üreticilerinden biri. Bununla birlikte Türkiye’de tasarım endüstrisi yeni gelişiyor ve yaratıcı, marka yaratma potansiyeli yüksek olan tasarımcılara ihtiyacı var. Yetenekli, uluslararası pazarlar farkındalığı olan, yenilikçi, risk alabilen ve gelecek vaat eden genç tasarımcılar moda sektörünün geleceği için önemli. Sektörü geleceğe taşıyacak genç moda tasarımcılarının ve endüstrinin diğer alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde profesyonellerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Biz de genç tasarımcılarımızı destekleyerek yaratıcı endüstrinin gelişimini daha da artıracağımızı düşünüyoruz.
2- Gençler moda sektöründe hedefleri konusunda bilinçli mi?
Ülkemizde moda endüstrisinin yaratıcı ekonomide önemli payı her geçen yıl artıyor. Endüstrideki bu büyüme gençlere yeni olanaklar sağlamaya başladı. Moda ekosistemini oluşturan alanlarda farklı iş kollarının ortaya çıkması meslek edinme noktasında moda alanına yönelik talebi de artırıyor. Gençler moda sektöründe yer almak istediklerini bilseler de sektörün ne tarafında ilerlemek istediklerini bazen kestiremeyebiliyorlar. Yeteneklerinin farkına varma ve kültürel bilinçlenme İMA’nın en önem verdiği değerler arasındadır. Bu nedenle düzenlenen çeşitli konularda seminerler ve workshoplar ile, müzelere, galerilere, sektörün önde gelen tasarımcılarının stüdyolarına, moda dergilerine, fotoğrafçılarına, fabrikalara, moda fuarlarına yapılan gezilerle, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, sektörü tanımalarına ve meslek dallarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarına destek oluyoruz.
3- İMA öğrencisi olmak için gerekenler neler?
İstanbul Moda Akademisi’nin eğitim stratejisini oluşturan unsurları sıralarsak bireysel ve bağımsız öğrenimi destekleyen, iş temelli, araştırma odaklı, teknoloji destekli, endüstri bakış açısına sahip ve çağdaş diyebiliriz. Bu doğrultuda İMA öğrencisi, araştırmacı, moda eğitimini dünyanın her yerinde ortaya koyabilecek, yetenekleriyle yoğrulmuş, çağdaş bakış açısına sahip, öğrenmeye hayatının her aşamasında devam eden, yaratıcı ve özgün birer dünya vatandaşı özelliklerine sahip olmalı.
4- İMA’nın sektördeki rolü nedir?
İMA aslında Türkiye’de moda okulu kavramının oluşmasını sağlıyor diyebilirim. İMA, Türk moda sektörünün de sınırlarını genişleten bakış açısı ve projeleriyle dikkat çeker. İstanbul Moda Haftası, The Core İstanbul, Dijitalleşme 4.0 gibi Türk moda endüstrisine yön veren platformların oluşumuna öncülük eder ve yönetiminde yer alırız. Sektörümüzün bu önemli organizasyonlarıyla ticari kazanımlar sağlanması konusunda her türlü destekte bulunuruz. Sektördeki önemli markalarla projeler gerçekleştirir, bu projelerle öğrencilerimizin becerilerini geliştirirken markaları kendilerine değer yaratan genç fikirlerle buluştururuz. Mezunlarımızın işe yerleşmelerine desteklemek üzere oluşturduğumuz ‘Sektör Buluşmaları’ etkinliğimiz, mezunlarımızın yanı sıra firmaların, işe alım süreçlerine destek veren bir yapıda kurgulanmıştır.
5-Bu sektöre gönül veren ve hedeflerini bu doğrultuda oluşturan gençlere neler önerirsiniz?
Gençlerin başarılı olabilmek için çok çalışmaları, moda endüstrisinin yoğun temposuna hazır olmaları ve hangi alanda meslek sahibi olursa olsunlar mutlaka sürdürülebilir bir anlayışta olmaları gerekli. Araştırmacı yönlerini geliştirerek cesur ve özgün bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini önemsiyorum. Tasarımcıların kendi markalarını kurma girişiminden önce endüstride çalışma deneyimi edinmelerini de önemli buluyorum zira moda endüstrisinin işleyişini anlamak zaman gerektirir; tasarımcıların modayı bir iş olarak anlayabilmeleri kariyer planlamaları açısından da doğru kararlar verebilmelerini sağlar. Herkes girişimcilik kabiliyetine sahip olmayabilir ve girişimci olmak zorunda değil. Endüstride tasarımcılar için çok farklı fırsat ve seçenekler bulunuyor. Hatta bazen bu seçenekler kendi işlerini kurmaya kıyasla finansal olarak daha avantajlı olabiliyor. Özetle her meslekte olduğu gibi bu alanda da kuvvetli bir altyapı, eğitim ve deneyim şart.
Yetenekli ve yenilikçi gençler moda sektörünün geleceği için önemli
Sevgili Seda Lafçı, İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü...
Moda sektöründe uzun yıllardır emek sarf eden, gençleri doğru yönlendiren Lafçı için İMA’nın ‘her şeyi’ dersek tam yerinde olur. Türk tekstili ve hazır giyiminin uluslararası arenada tanıtımı ve pazarlaması için önemli stratejiler geliştirdi. 1992’de ilki yapılan Genç Moda Tasarımcıları Yarışması onun süpervizörlüğünde gerçekleşti. 2003-2008 yılları arasında Türk İhracatçılar Birliği’nde genel sekreter yardımcılığı yaptığı dönemde, tasarımcıları ve üreticileri bir araya getirerek, uluslararası pazarda Türk markalarının gelişmesinin önünü açtı. İMA ve genç modacıları konuştuğumuz Seda Lafçı, “Gençlerin başarılı olabilmek için çok çalışmaları, moda endüstrisinin yoğun temposuna hazır olmaları gerekli” diyor.
SEDA LAFÇI İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- New Gen’i nasıl tanımlarsınız? New Gen, Türk moda sektörü için neden önemli?
Türkiye moda sektörünün dünyada rekabet edebilirliğini arttırmak üzere moda tasarımcılarına, deneyimlerini güçlendirmesi ve markalaşmalarının sağlanması için profesyonel destek ve rota sunan bir platform New Gen.
Hazır giyim sektörü, ihracat açısından lokomatif sektörler arasında ve Türkiye dünyanın en önemli hazır giyim üreticilerinden biri. Bununla birlikte Türkiye’de tasarım endüstrisi yeni gelişiyor ve yaratıcı, marka yaratma potansiyeli yüksek olan tasarımcılara ihtiyacı var. Yetenekli, uluslararası pazarlar farkındalığı olan, yenilikçi, risk alabilen ve gelecek vaat eden genç tasarımcılar moda sektörünün geleceği için önemli. Sektörü geleceğe taşıyacak genç moda tasarımcılarının ve endüstrinin diğer alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde profesyonellerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Biz de genç tasarımcılarımızı destekleyerek yaratıcı endüstrinin gelişimini daha da artıracağımızı düşünüyoruz.
2- Gençler moda sektöründe hedefleri konusunda bilinçli mi?
Ülkemizde moda endüstrisinin yaratıcı ekonomide önemli payı her geçen yıl artıyor. Endüstrideki bu büyüme gençlere yeni olanaklar sağlamaya başladı. Moda ekosistemini oluşturan alanlarda farklı iş kollarının ortaya çıkması meslek edinme noktasında moda alanına yönelik talebi de artırıyor. Gençler moda sektöründe yer almak istediklerini bilseler de sektörün ne tarafında ilerlemek istediklerini bazen kestiremeyebiliyorlar. Yeteneklerinin farkına varma ve kültürel bilinçlenme İMA’nın en önem verdiği değerler arasındadır. Bu nedenle düzenlenen çeşitli konularda seminerler ve workshoplar ile, müzelere, galerilere, sektörün önde gelen tasarımcılarının stüdyolarına, moda dergilerine, fotoğrafçılarına, fabrikalara, moda fuarlarına yapılan gezilerle, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, sektörü tanımalarına ve meslek dallarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarına destek oluyoruz.
3- İMA öğrencisi olmak için gerekenler neler?
İstanbul Moda Akademisi’nin eğitim stratejisini oluşturan unsurları sıralarsak bireysel ve bağımsız öğrenimi destekleyen, iş temelli, araştırma odaklı, teknoloji destekli, endüstri bakış açısına sahip ve çağdaş diyebiliriz. Bu doğrultuda İMA öğrencisi, araştırmacı, moda eğitimini dünyanın her yerinde ortaya koyabilecek, yetenekleriyle yoğrulmuş, çağdaş bakış açısına sahip, öğrenmeye hayatının her aşamasında devam eden, yaratıcı ve özgün birer dünya vatandaşı özelliklerine sahip olmalı.
4- İMA’nın sektördeki rolü nedir?
İMA aslında Türkiye’de moda okulu kavramının oluşmasını sağlıyor diyebilirim. İMA, Türk moda sektörünün de sınırlarını genişleten bakış açısı ve projeleriyle dikkat çeker. İstanbul Moda Haftası, The Core İstanbul, Dijitalleşme 4.0 gibi Türk moda endüstrisine yön veren platformların oluşumuna öncülük eder ve yönetiminde yer alırız. Sektörümüzün bu önemli organizasyonlarıyla ticari kazanımlar sağlanması konusunda her türlü destekte bulunuruz. Sektördeki önemli markalarla projeler gerçekleştirir, bu projelerle öğrencilerimizin becerilerini geliştirirken markaları kendilerine değer yaratan genç fikirlerle buluştururuz. Mezunlarımızın işe yerleşmelerine desteklemek üzere oluşturduğumuz ‘Sektör Buluşmaları’ etkinliğimiz, mezunlarımızın yanı sıra firmaların, işe alım süreçlerine destek veren bir yapıda kurgulanmıştır.
5-Bu sektöre gönül veren ve hedeflerini bu doğrultuda oluşturan gençlere neler önerirsiniz?
Gençlerin başarılı olabilmek için çok çalışmaları, moda endüstrisinin yoğun temposuna hazır olmaları ve hangi alanda meslek sahibi olursa olsunlar mutlaka sürdürülebilir bir anlayışta olmaları gerekli. Araştırmacı yönlerini geliştirerek cesur ve özgün bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini önemsiyorum. Tasarımcıların kendi markalarını kurma girişiminden önce endüstride çalışma deneyimi edinmelerini de önemli buluyorum zira moda endüstrisinin işleyişini anlamak zaman gerektirir; tasarımcıların modayı bir iş olarak anlayabilmeleri kariyer planlamaları açısından da doğru kararlar verebilmelerini sağlar. Herkes girişimcilik kabiliyetine sahip olmayabilir ve girişimci olmak zorunda değil. Endüstride tasarımcılar için çok farklı fırsat ve seçenekler bulunuyor. Hatta bazen bu seçenekler kendi işlerini kurmaya kıyasla finansal olarak daha avantajlı olabiliyor. Özetle her meslekte olduğu gibi bu alanda da kuvvetli bir altyapı, eğitim ve deneyim şart.