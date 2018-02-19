Engellilerin çalışıyor olmaları önlerindeki engelleri kaldırmaya bizzat katkıda bulunmaları, hayata karışmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.

Ülkemizde devlet memurluğu engellilerin istihdam olanağı bulabilecekleri alanlardan biri. Devlet Personel Başkanlığı’nın Eylül 2017’de güncellenen istatistiklerine göre; engelli devlet memuru kadrolarında 49.873 kişi çalışıyor, engelli kontenjan açığı ise 13.441. Ağustos 2012-Ağustos 2017 arasını kapsayan beş yıllık dönemde ilan edilen 34.928 kadroya yerleşen aday sayısının 31.193 olduğu, en yoğun kadro ve yerleşimin ise ortaöğretim grubunda bulunduğu görülüyor.

Bu kadrolardan birine yerleşmek isteyen engelli bireyin ilk yapması gerekenlerden biri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girmek. Bu sınavın koordinasyonunu yürüten ÖSYM 22 Nisan’da gerçekleştirilecek sınav için oldukça kapsamlı bir kılavuz hazırlamış. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM Merkezleri’nden şahsen başvurabileceğiniz sınavın son başvuru tarihi 21 Şubat, Çarşamba.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınav adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun olarak tasarlanıyor. Testlerde toplam 60 soru bulunuyor ve sınav süresi 60 dakika. Adayların engel durumlarına göre dezavantajlarını ortadan kaldıracak sınav uyarlamaları mevcut.

Görme engelliler için testlerde grafik ve şekilli sorular sorulmuyor. Görme engelliyseniz, başvurunuzu yaparken büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı talep edebilir ve testleri genel engelliler gibi cevaplayabilirsiniz. Ya da sınav için size okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek bir görevli atanmasını talep edebilirsiniz; bu durumda size sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre veriliyor. Engelli Sağlık Kurulu raporunuzda Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranınız % 25 ve üzerindeyse, yani az görmekle birlikte soruları kendiniz okuyabilecek durumdaysanız ve sınavda okuyucu yardımı talep etmediyseniz, bu defa da size 30 dakikalık ek süre veriliyor.

Ortopedik engelliyseniz ve ellerinizi kullanmakta zorluk çekiyorsanız, işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasını isteyebilirsiniz ancak bunun için size ek süre verilmeyecek. Serebral Palsili iseniz, el ve baş hareketlerinizi sabit tutamıyorsanız okuyucu ve işaretleyici yardımı talep edebilirsiniz; bu durumda size de görme engelliler gibi sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilecek. Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan bir aday iseniz, engel dezavantajını önlemek için size sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre tanınacak.

İşitme engelliyseniz ve bu durum ilköğretime başlama yaşı sonrası meydana geldiyse, diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı testleri yanıtlamanız bekleniyor; ancak, algılamada gecikmeler olabileceğinden size sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre veriliyor. İşitme engeliniz ilköğretime başlama yaşı öncesine dayanıyorsa, size günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test sunuluyor ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre veriliyor. Dil ve konuşma engelli adaylar için de işitme engelli adaylar için olan uyarlamalar geçerli.

Zihinsel engelliler için engel durumları dikkate alınarak ayrı bir test hazırlanıyor ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre veriliyor. Soru kitapçığını hiç okuyamayan, okuyucu ve işaretleyici yardımı alması gereken zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre tanınıyor.

Başvurunuzu yaparken engel durumunuzu ve bu doğrultudaki taleplerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen. Zira görevliler gerekli düzenlemeleri önceden yapıyorlar ve sınav günü yeni bir uyarlama gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Sınav salonlarına hiçbir eşya, araç ve gereç alınmıyor. Bu nedenle, engel grubunuza ve durumunuza uygun araç ve gereçleri başvurunuz sırasında işaretlemeye özen gösterin.

22 Nisan’da sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Bu yazının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığı’nın Engelli Personel İstatistikleri’ nden ve ÖSYM 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile Kura Başvuru Kılavuzu’ndan yararlanılmıştır.

Kılavuz’a erişmek için:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/EKPSS/BasvuruKilavuzu06022018.pdf