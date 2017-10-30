Kurulduğu günden bu yana, tam 43 yıldır, “bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle çalışan Sabancı Vakfı, ‘toplumla paylaşmak’ ve ‘toplumsal meselelerin çözümüne destek olmak’ anlayışıyla yönetiliyor.

“Bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum” vizyonu ile çalışan Vakıf, ‘Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak bireylerin hayatında fark yaratma’ yı misyon edinmiş bulunuyor. İşte bu misyon ve vizyon doğrultusunda geliştirilen Hibe Programları kapsamında; kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımları için çalışan sivil toplum kuruluşlarının projeleri on yıldan beri destekleniyor.

Sabancı Vakfı, Hibe Programları ile bugüne kadar Türkiye’nin 74 ilinde 126 projeye destek vermiş; doğrudan ve dolaylı olarak yüz binlerce insanın hayatına dokunmuş bulunuyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın deyişi ile “bir tohumu toprakla buluşturarak başlatılan Hibe Programları sayesinde toplumsal gelişme için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koca bir orman yeşertilmiş”.

Sabancı Vakfı’nın destek verdiği projelerin çalışmaları her yıl düzenlenen, “Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı” ile paylaşılıyor. Bu yıl da, 25 Ekim 2017 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleştirilen toplantıda Vakıf’ın Hibe Programları kapsamında desteklenen ve projelerini tamamlamış olan altı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri bir araya geldi. Proje temsilcileri projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, projelerden yararlanan insanların öykülerini ve gelecek dönem için planlarını Mirgün Cabas moderatörlüğündeki Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda anlattılar.

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), yedi yıldır, ayrımcılığın görünür olduğu farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. SEÇBİR, Sabancı Vakfı’nın hibe desteği ile gerçekleştirdiği “Eğitime Eşit Katılım” Projesi ile engelliliğin ve engelli bireylerin ders kitaplarındaki temsiline dikkat çekiyor ve engelli örgütlerinin de katılımıyla somut öneriler ortaya koyuyor.

Türkiye’de yaşayan engelli bireylerin % 80’inin iş hayatına katılamadığını, kişinin kendini gücünü katamadığı bir toplumun gerçek bir parçası gibi hissetmesinin mümkün olmadığını dikkate alan Down Sendromu Derneği’nin ‘Takım Çalışması ile Başarırız’ mottosu ile gerçekleştirdiği projesinin adı “Bağımsız Yaşam İçin İş Koçu Destekli İstihdam”. Dernek; Down Sendromlu bireyler, aileler, işverenler ve çalışanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlarsa herkes kazanır diyerek, Türkiye’de ilk defa denenen ‘iş koçu destekli istihdam modeli’ nin yürütücüsü olmuş bulunuyor. Proje Koordinatörü’nün deyişi ile: “Çalışmaya başlayan gençler çok muazzam bir şekilde değişiyorlar. Sadece bir haftanın sonunda bile duruşları farklılaşıyor. Daha dik yürüyorlar, daha mutlu gelip gidiyorlar işyerlerine. Birçoğu ailesine tek başına yaşamak istediğini söylüyor.”

“Çoğu engelli öğrenci ders çalışmaya ayırması gereken enerji ve zamanı üniversite yaşamını zorlaştıran sorunları aşmak için harcıyor. Neticede münferit sıkıntılar geçici çözümlerle ayaküstü savuşturulmuş oluyor. Ta ki aynı sıkıntı, bir başka gün, bir başka öğrencinin eğitim hakkını kullanmasını engel olana kadar…” Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) bu karamsar tablodan kurtulabilmek amacı ile günü kurtarmak yerine bütüncül bir bakış açısı geliştirmek için çalışıyor. Engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarla daha etkin ve sürekli mücadele edebilmelerinin yolunun bir arada hareket etmelerinden geçtiğine inanan EGED’in hibe destekli projesinin adı “Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi”. Projenin kazanımları ise birkaç cümle ile özetleyemeyeceğim kadar uzun…

Mardin Kültür Derneği’nin, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGTS) oyuncuları ortaklığında, gençlere farklı kültürlerin yan yana kök saldığı benzersiz bir kesişim noktası olan Mardin’de yaşamanın ayrıcalığı ile ilgili farkındalık kazandırabilmek amacı ile geliştirdiği projenin adı “Bir Mardin Hikâyesi”. Bu proje Mardin’in gençlerine, illerindeki en kapsamlı tiyatro etkinliği sayesinde, barış, kültürler arası öğrenme ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle harmanlanmış yeni bir Mardin hikâyesi yazdırmış.

Deneyimlerini özel gereksinimli çocukların faydasına sunmak için okul öncesi öğretmenlerine aktarma hedefiyle yola çıkan Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, konunun uzmanlarını bir araya getirerek kaynaştırma eğitimi konusunda bir eğitici eğitimi ve öğretmen eğitimi programı geliştirilmesini sağlamış. “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma” adlı proje kapsamında 75 saatlik bir eğitim programına katılan 20 eğitici İstanbul’daki 20 pilot okula dağılmış ve öğrendiklerini bu okullardaki okul öncesi öğretmenlerine aktarmış. Ve bir proje eğitmeninin deyişi ile: “Bu proje özel çocukların hayatına dokunan, toplumda kabul görmelerini sağlayan sihirli bir değnek olmuş. Her okul öncesi öğretmeni de sınıfı ve özel çocuğuyla kahraman…”

Trabzon’un en güvenilen ve en aktif kadın örgütlerinden Yaşam Kadın Merkezi Derneği, tüm dünyanın problemi olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için önce yaşanılan yerin dönüştürülmesi gereğine inanıyor. Ve bu inanç doğrultusunda aldığı hibeyi, yine yerelde proje üreten diğer kadın örgütleri ile paylaşmış bulunuyor. Yaşam Kadın Merkezi; “Yerelde Sivil Toplumun Desteklenmesi” Projesi ile dört farklı derneğe kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etme imkânı vermiş durumda.

Her biri ayrı bir yazı konusu olmayı hak eden projelerin hikâyelerini büyük bir heyecanla dinledim. Hem çok duygulandım hem de çok gururlandım… İstenirse neler başarılabileceğini, bu projeler sayesinde, yeniden anlamış oldum.

Projeleri geliştiren Sivil Toplum Kuruluşları’na ve onlara –aslında bizlere- bu olanağı veren Sabancı Vakfı’na sonsuz teşekkürler…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…