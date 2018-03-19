Bu araçların önünü kesmeyelim lütfen…

Ben ve kızım fizyoterapiye gitmek için Kadıköy Belediyesi’nin Engelli Taksi hizmetinden yararlanıyoruz. Belediyenin tekerlekli sandalye ile girilebilen asansörlü araçları var. Araç sürücünün yanı sıra bir refakatçi ile beraber gelerek bizi gideceğimiz yere bırakıyor ve işimizin bitiş saatinde eve geri götürüyor. Tekerlekli sandalye aracın içinde kelepçe sistemi ile sabitleniyor. Oldukça güvenli bir sistem, sandalye devrilmiyor. Fakat araç biraz sert fren ya da ani bir hareket yapmak zorunda kalırsa sandalyede oturan kişi epey sarsılıyor. Özellikle boyun ve bel kısmının ağrısı uzunca bir süre geçmiyor.

Türkiye genelinde irili ufaklı pek çok il ve ilçe belediyesi engelli sakinlerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyor; zira engellilere yönelik hizmetleri yürütmek belediyelere kanunla verilen görevlerden biri. Engelli vatandaşlar ikamet ettikleri belediyenin engelsiz nakil hizmetiyle sağlık kurumlarına; banka, belediye, kaymakamlık, adliye gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; cenazelere; sınavlara ve benzeri faaliyetlere erişim sağlayabiliyor. Bazı belediyeler alışveriş ve sosyal amaçlı geziler için de bu imkânı sunuyor.

Bu hizmet engelli bireylerin sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak verdiği gibi sosyal hayata katılabilmelerini de sağlıyor. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirttiği üzere; “engelli yakınlarının çalışma hayatını kolaylaştırmak, yakını olmayan veya yakını olduğu halde kendisi ile ilgilenecek durumda bulunmayan engellilerin güven içinde sokağa çıkmalarını ve ihtiyaçlarını rahatça temin etmelerini sağlamak” konusunda da büyük faydası oluyor.

Belediyelerin bir de hasta nakil ambulansları var. Geçirdiğim ameliyatların ve ağır hastalıkların sonrasında hastaneye bu araçlarla gitmişliğim çok. Hasta nakil ambulansında alanında eğitimli şoför, acil tıp teknisyeni veya hemşire bulunuyor. Bu araçlar tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakil edilmesi gereken kişilerin evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımlarını sağlıyor. Yaşlı, engelli, tam ya da kısmi felçli olan hastalar, ortopedi ameliyatı sonrası sedye ile yatarak nakil edilmesi gereken hastalar, kemoterapi-radyoterapi alan hastalar ve diyaliz merkezinin servisi ile nakli gerçekleştirilemeyecek olan yatağa bağımlı böbrek hastaları bu hizmetten faydalanabiliyor.

Belediyelerin bu hizmetleri % 40 ve üzeri ortopedik engelli raporu bulunan tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik. Bu hizmetten yararlanan ve yararlanmak zorunda olan pek çok kişi var. Araçlar çoğu zaman hiç durmadan yolcu taşıyorlar. Bu araçların sürücüleri çok zor bir iş yapıyorlar: bir hastayı bıraktıklarında, bir diğerine yetişmek ve hemen ardından önce bıraktıkları kişiyi geri almak zorundalar. Trafikte hem çok dikkatli olup yolcularını sarsmamaları hem de sıradaki kişiye yetişebilmek için fazla oyalanmamaları gerekiyor. Başka bir deyişle, bu araçların sürücüleri yolcularını en kısa sürede en az sarsıntıyla nakletme yükümlülüğü taşıyorlar.

Bu yüzden bir engelsiz nakil aracı gördüğümüzde yol vermesek bile yolunu kesmemeli; başkalarını da bu konuda uyarmaya ve bilinçlendirmeye çalışmalıyız.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…