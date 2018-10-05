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Ayşegül Domaniç Yelçe

Ayşegül Domaniç Yelçe

yelcester@gmail.com

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali

5 Ekim 2018

Merhabalar sevgili okurlar.

Engelsiz Erişim Derneği ile bütünleşmiş olan Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali‘nin beşincisi gerçekleştiriliyor bu yıl. Festival stantları 12–13 Ekim 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Yerleşkesinde görücüye çıkacak.

Engelsiz Erişim Derneği Üyeleri, içeriğini her yıl daha da zenginleştirdikleri festivalde misafirlerine vazgeçilmez, erişilebilir, keyifli ve farklı deneyimler yaşatmak için yoğun bir enerji ile çalıştıklarını söylüyorlar. “Erişebiliyorsam eşit hayat, Al eline bastonu bağımsızlığı tat” temalı festivalde bizleri neler mi bekliyor? Öncelikle:

  • Braille ve dokunarak okuma-yazma
  • Bilişim ve teknoloji
  • Kişisel bakım
  • Oyun ve hobi
  • Evde tamir işleri
  • Engelsiz erişim
  • GETEM ve EEEH Dergi
  • Sesli betimleme
  • Yemek
  • Engelsiz parkur
  • Müzik

stantları aracılığıyla hayatın küçük dokunuşlarla nasıl da herkes için erişilebilir olabildiğine tanıklık edilecek. Bu stantlar festivalde her zaman yer alan ancak her yıl biraz daha geliştirilip yenilenen stantlar. Örneğin; Engelsiz Erişim, GETEM ve EEEH Dergi stantları bu yıl birlikte açılacak. Ayrıca, yemek ve müzik stantlarında sürprizler olacağı da yine festival yöneticileri tarafından söylenenler arasında yer alıyor.

Festivalde, Evde Tamir İşleri Stadı’na da hak ettiği yer verilmiş olacak. Adem Vural, sürpriz bir görme engelli marangoz konuğu ile evde tamir işlerimizde çok işe yarayacak olan çeşitli ip uçlarını konuklarla paylaşacak.

Festivalde bu yıl, geçtiğimiz yıl yer alan misafir stantların yanı sıra başka misafir stantlar da olacak. Rehber Köpekler Derneği, engelli oyuncaklar üreten Serpil Acar, Matematik Standı ile Hale Uçuş, El Yordamı Sergisi ile Olcay Aşçı ve Funda Altın, Erişilebilir Haritalar Standı ile Sözer Vurgun, Üç Boyutlu Yazdırılabilir Eserler Müzesi (3B YEM) ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Hıdır Karaduman ve ekibi, festivali renklendirecek kişiler olarak adlandırılıyorlar.

Festivalde bir de Beyaz Baston Öykü Yarışması yapılacak. Festival yöneticileri, bağımsızlıklarının simgesi olan yol arkadaşları ve dostları Beyaz Baston’ u taçlandırmak isteyenleri yarışmaya katılmaya davet ediyorlar.

Ben de 12 ya da 13 Ekim günü bu festivale konuk olmaya çalışacağım.  

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali

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