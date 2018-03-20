Şükürler olsun inşaat işçisi Mikail artık görebiliyor!

Yarım Kalan Hayatlar, biliyorsunuz gazetem Hürriyet’le birlikte gerçekleştirdiğimiz bir sosyal proje. Bugüne kadar, bir şekilde hayatı kesintiye uğrayan 55 kişinin hayatına dokunduk.

Geriye dönüp bakınca ne öyküler var...

Mayın patlaması sonucu gözlerini kaybeden bir yüzbaşı; annesi, babası tarafından öldürülen Pınar Civek, oğlu defalarca beyin ameliyatı olan yüzde 100 engelli Oğulcan’ın annesi Tijen Güden, otizmli çocuğu için savaşan anne Mari Kasparyan, eşinin şiddetine uğrayan, ölüm tehlikesi atlatan Türkan A., organ nakli hastaları, şizofreni hastaları, sığınma evindeki kadınlar, lösemi hastası bebekler, zor durumdaki hayvan barınakları ve daha neler neler... Bir yerden hayatlarına dokunmuşuz... Ya ameliyat olmalarına vesile olmuşuz ya eksiklerini gediklerini biraz olsun kapatabilmeleri için destek sağlamışız. Hayatına değdiğimiz insanları gazetede okuyorsunuz, destek olan kurum, kuruluş ve kişilerin öyküleri ise www.hurriyet.com.tr/haberleri/yarim-kalan-hayatlar adresinde yayınlanıyor.

İKİ GÖZÜ DE 20 NUMARANIN ÜZERİNDE MİYOPTU



Bugünkü konuğumuz Mikail Duman 27 yaşında, Kayserili. Mikail, bir taşeron inşaat işçisi. Duvar boyama işleri yapıyor.