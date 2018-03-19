Şükürler olsun inşaat işçisi Mikail artık görebiliyor!

Bu, 56’ncısı...

Yarım Kalan Hayatlar, biliyorsunuz gazetem Hürriyet’le birlikte gerçekleştirdiğimiz bir sosyal proje. Bugüne kadar, bir şekilde hayatı kesintiye uğrayan 55 kişinin hayatına dokunduk.

Geriye dönüp bakınca ne öyküler var...

Mayın patlaması sonucu gözlerini kaybeden bir yüzbaşı; annesi, babası tarafından öldürülen Pınar Civek, oğlu defalarca beyin ameliyatı olan yüzde 100 engelli Oğulcan’ın annesi Tijen Güden, otizmli çocuğu için savaşan anne Mari Kasparyan, eşinin şiddetine uğrayan, ölüm tehlikesi atlatan Türkan A., organ nakli hastaları, şizofreni hastaları, sığınma evindeki kadınlar, lösemi hastası bebekler, zor durumdaki hayvan barınakları ve daha neler neler... Bir yerden hayatlarına dokunmuşuz... Ya ameliyat olmalarına vesile olmuşuz ya eksiklerini gediklerini biraz olsun kapatabilmeleri için destek sağlamışız. Hayatına değdiğimiz insanları gazetede okuyorsunuz, destek olan kurum, kuruluş ve kişilerin öyküleri ise www.hurriyet.com.tr/haberleri/yarim-kalan-hayatlar adresinde yayınlanıyor.

İKİ GÖZÜ DE 20 NUMARANIN ÜZERİNDE MİYOPTU





Bugünkü konuğumuz Mikail Duman 27 yaşında, Kayserili. Mikail, bir taşeron inşaat işçisi. Duvar boyama işleri yapıyor.

İki gözü de 20 numaranın üzerinde miyop.

Şişe dibi gibi kalın gözlükler takıyordu.

Görme yetisi (gözlükle) bir gözde yüzde 10, diğerindeki ise yüzde 40’tı.

Bir başka deyişle, gözlükle bile, bir gözü yüzde 90, diğeri yüzde 60 oranında görmüyordu.

Gözlüksüz hiç göremiyordu!

Annesi, yüz felci geçirdiği için çalışamıyor, ev hanımı. Babası ise Kayseri’de belediyede temizlik görevlisi. Mikail hem kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor hem de ailesine destek olmaya uğraşıyor. 2 kardeşi var. Kız kardeşi kuaför çırağı, erkek kardeşi bir su taşıma firmasında şoför... Mikail Duman, eğer daha iyi görebilirse hayat kalitesinin artacağını düşünüyor.

Türkiye’de göz hastalıkları alanında ilkleri uygulamasıyla tanınan göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Op. Dr. Sinan Göker’i arayıp buluyor ve kendisine yardımcı olmasını istiyor. Açıklığı ve dürüstlüğü Göker’in hoşuna gidiyor, İstanbul’a davet ediyor, gerekli tetkikler ve muayeneler sonucu Sinan Göker, Mikail’i tedavi etmeye karar veriyor. Hastaya uygun lensler sipariş ediliyor. Lensler ellerine ulaşıyor.

GÖRÜŞÜM ACAYİP ARTTI





Operasyon, iki göze birer gün arayla farklı günlerde yapıldı. Ben öncesinde de sonrasında da Mikail Duman’ı gördüm. Resmen iki ayrı insan söz konusuydu. Operasyon sonrası hem gözlüklerinden tamamen kurtuldu hem de görme yüzdesi kendisinin bile inanamayacağı oranda arttı.

Yüzde 10 gören göz, yüzde 60; yüzde 40 gören göz ise, artık gözlüksüz yüzde 80 görmeye başladı.

Ve tabii Mikail’in kendine güveni müthiş arttı.

Zaman geçtikçe bu görme düzeylerinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Memleketine gider gitmez ehliyete müracaat edecekmiş. Daha önceki gözlük numaralarıyla ehliyet alabilmesi mümkün değildi çünkü.

Artık inşaatlarda çalışmayacak. Göz sağlığı açısından çalışması uygun değilmiş. Garsonluk yapmak istediğini söyledi Mikail ve iş arayışına girdi.

En bombası da, “Artık evlenebilirim!” dedi.

Çünkü gözlerindeki kusur nedeniyle daha önce kız arkadaş bulmakta zorluk çekiyormuş.

Tüm bu tedavi, ‘Yarım Kalan Hayatlar’ kapsamında yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Sinan Göker’e genç bir adamı hayata kazandırdığı için teşekkür ederim.

Mikail güle oynaya evine döndü. Aşağıda Mikail’le yaptığım minik röportajı okuyacaksınız. Dr. Sinan Göker’le yaptığım röportajı ise www.hurriyet.com.tr/haberleri/yarim-kalan-hayatlar adresinden okuyabilirsiniz.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

- Hadi anlat bakalım nedir senin hikâyen?

Kendimi bildim bileli gözlerim bozuktu. Tabii bu durum, hayatımı çok sekteye uğrattı. Okuyamadım, ortaokul mezunuyum. İleri derecede bozuktu gözlerim. Gözlüksüz bir hayat sürebilmem mümkün değildi. İşimi etkiledi, özel hayatımı etkiledi. Daha ne diyeyim? Evlenemedim bile...

- Kaç yıldır gözlük takıyorsun?

21 yıldır. Gözlerimdeki sorun daha önce de varmış ama annem babam ancak ben 6-7 yaşındayken fark etmiş. 21 derece sol, 20 derece de sağ gözümdü. Banyoda bile gözlük takmam gerekiyordu. O kadar bozuktu yani. Tasın yerini bulamıyordum. Ve canıma tak etti. Biraz internette araştırdım. Benim gibi birinin gözleri tedavi edilebilir mi diye. Ve İstanbul’da Dr. Sinan Göker’i buldum.

- Hayat kaliteni nasıl değiştirdi bu ameliyat?

Çok. Yeniden doğmuş gibi oldum. Şu anda inanılır gibi değil ama gözlüksüz görebiliyorum. Bu benim için müthiş bir şey. Nasıl büyük bir rahatlıkmış anlatamam. Günden güne de görüş netliğim artıyor. Artık ikinci hayatımı yaşayacağım.