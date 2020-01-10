Yılın İlk Ay tutulması! Size artık hizmet etmeyen şeyleri bırakın!

Günaydın hepinize yepyeni bir günden….
Bugün Saat 22:00’ civarlarında Yengeç burcunda Halkalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Oldukça önemli ve güçlü bir ay tutulması etkisi olacaktır. Ay tutulmaları bizleri hayata gerçek yönleri ile bağlar ve olması gerekene hızlı bir şekilde ulaştırır. Aynı zamanda gökyüzünde Uranüs ileri hareketine geçiyor, Merkür ise Güneş’in kalbinde!
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Gökyüzündeki yoğun değişimi dengeli kullanmamız gerekmektedir. Bazı şeylere yeniden başlamanız gerekebilir. İlişkilerinizde anlayışlı olmalı ve kendinize değer vermeniz gerektiğinizi bir kere daha gördüğünüz bir dönemin başlangıcı.
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Hayatınızın aşamalarında yeni bir bölüme ilerlemek için bir şeyden vazgeçmeye gitmek durumunda kalabilirsiniz.
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Her şeyi kontrol edemeyebiliriz. İlişkilerinizin ve projelerinizin daha ciddi taraflarını düşünmelisiniz. İşleri farklı bir şekilde çerçeveleyen bir eleştiri veya yeni bilgi alabilirsiniz.
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Bu da yeni bir yön veya oyun planınızda bir değişikliğe yol açar. Hayatınızı her yerde iyileştirmek için basitleştirmenin ve kolaylaştırmanın yollarını düşünmek çok önemli hale geliyor.
***
Maksim Gorki’nin dediği gibiydi aslında her şey: İnsan ne kadar az şeyle idare ederse o kadar mutlu olur; istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça, özgürlük azalır. İşte sanırım bizlerin de özgürlüğe ihtiyacı var. İçimizde anlamını bilmediğimiz bir tutsaklık var. Nereye tutsağız ya da kime tutsağız. Bilinmez dipsiz bir kuyu…
Bununda cevabını bilen yok.
Belki de ne bileyim, bilmek isteyen yok.
Belki de doğru sorular sormayı başaramıyoruz.
Ne dersiniz…
Duygularınız şelale, biliyorum…
*
Hayatınızda kim sizi sadece siz olduğunu için seviyor?
Ya da tersten soralım,
Siz hayatınızda kimi sadece “o” olduğu için seviyorsunuz?
*
Üzerine çok gittiğiniz ve sonuç alamadığınız her şeyin kırgınlığını ve yükünü taşıyorsunuz ama artık büyümek gerekmez mi?
Hadi büyüme zamanı?
Yengeç gibi değil bir oğlak gibi davranmamız gerekiyor. Gerçekçi, net sonuçların peşinde giden biri olarak ilerlemek lazım.
O zaman çok kafalarınızı karıştırmadan günü güzel bir tebessüm verecek hikâye ile kapatıyorum.
Nasreddin Hocaya durup dururken hangi burçtansın diye sormuşlar:
– Teke, demiş Hoca.
– Aman Hocam, demişler, böyle bir burç da yıldız da yok.
– Olsun, demiş Hoca, çocukluğumda rahmetli annem senin burcun oğlak derdi,
Oğlak o zamandan bu zamana teke oldu!
Nasrettin Hoca’nın gerçekliği kadar gerçeklik hepimize yeter .
Olur da bu sohbetin devamını isterseniz Sabah 08:00-09:30 arasında Radyo D’de Eftelyanın konuğu olacağım. Sabah işe giderken dinleyebilirsiniz.
Şayet buna yetişemezseniz akşam 16:00-18:00 arasında Cengiz Semercioğlu’nun Show Radyo’daki programında Ay tutulmasını konuşacağız. Bekleriz…
Yılın İlk Ay tutulması! Size artık hizmet etmeyen şeyleri bırakın!
Günaydın hepinize yepyeni bir günden….
Bugün Saat 22:00’ civarlarında Yengeç burcunda Halkalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Oldukça önemli ve güçlü bir ay tutulması etkisi olacaktır. Ay tutulmaları bizleri hayata gerçek yönleri ile bağlar ve olması gerekene hızlı bir şekilde ulaştırır. Aynı zamanda gökyüzünde Uranüs ileri hareketine geçiyor, Merkür ise Güneş’in kalbinde!
*
Gökyüzündeki yoğun değişimi dengeli kullanmamız gerekmektedir. Bazı şeylere yeniden başlamanız gerekebilir. İlişkilerinizde anlayışlı olmalı ve kendinize değer vermeniz gerektiğinizi bir kere daha gördüğünüz bir dönemin başlangıcı.
*
Hayatınızın aşamalarında yeni bir bölüme ilerlemek için bir şeyden vazgeçmeye gitmek durumunda kalabilirsiniz.
*
Her şeyi kontrol edemeyebiliriz. İlişkilerinizin ve projelerinizin daha ciddi taraflarını düşünmelisiniz. İşleri farklı bir şekilde çerçeveleyen bir eleştiri veya yeni bilgi alabilirsiniz.
*
Bu da yeni bir yön veya oyun planınızda bir değişikliğe yol açar. Hayatınızı her yerde iyileştirmek için basitleştirmenin ve kolaylaştırmanın yollarını düşünmek çok önemli hale geliyor.
***
Maksim Gorki’nin dediği gibiydi aslında her şey: İnsan ne kadar az şeyle idare ederse o kadar mutlu olur; istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça, özgürlük azalır. İşte sanırım bizlerin de özgürlüğe ihtiyacı var. İçimizde anlamını bilmediğimiz bir tutsaklık var. Nereye tutsağız ya da kime tutsağız. Bilinmez dipsiz bir kuyu…
Bununda cevabını bilen yok.
Belki de ne bileyim, bilmek isteyen yok.
Belki de doğru sorular sormayı başaramıyoruz.
Ne dersiniz…
Duygularınız şelale, biliyorum…
*
Hayatınızda kim sizi sadece siz olduğunu için seviyor?
Ya da tersten soralım,
Siz hayatınızda kimi sadece “o” olduğu için seviyorsunuz?
*
Üzerine çok gittiğiniz ve sonuç alamadığınız her şeyin kırgınlığını ve yükünü taşıyorsunuz ama artık büyümek gerekmez mi?
Hadi büyüme zamanı?
Yengeç gibi değil bir oğlak gibi davranmamız gerekiyor. Gerçekçi, net sonuçların peşinde giden biri olarak ilerlemek lazım.
O zaman çok kafalarınızı karıştırmadan günü güzel bir tebessüm verecek hikâye ile kapatıyorum.
Nasreddin Hocaya durup dururken hangi burçtansın diye sormuşlar:
– Teke, demiş Hoca.
– Aman Hocam, demişler, böyle bir burç da yıldız da yok.
– Olsun, demiş Hoca, çocukluğumda rahmetli annem senin burcun oğlak derdi,
Oğlak o zamandan bu zamana teke oldu!
Nasrettin Hoca’nın gerçekliği kadar gerçeklik hepimize yeter .
Olur da bu sohbetin devamını isterseniz Sabah 08:00-09:30 arasında Radyo D’de Eftelyanın konuğu olacağım. Sabah işe giderken dinleyebilirsiniz.
Şayet buna yetişemezseniz akşam 16:00-18:00 arasında Cengiz Semercioğlu’nun Show Radyo’daki programında Ay tutulmasını konuşacağız. Bekleriz…