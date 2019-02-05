Yeniay zamanı! Kendinizi defalarca anlatmak zorunda olduğunuz kişilerden uzak durun

Geldik bir kova burcu yeniayına daha sevgili dostlar. Dün gece saatlerinde gökyüzünde harika bir yeniay doğdu.
Yaşam şu sıralar zorluyor olabilir. Çünkü yeniay ve dolunay fazları hayatımızla ilgili aydınlanma zamanlarıdır. Yani sürekli karanlık kaldığınız bir yerden ışığa çıktığınızda gözlerinizi kısar ve ışığa bakmakta zorlanırsınız. Böyle düşünün. İşte şimdi bu süreç buna benzer niteliktedir.
Hiç kimse kendinden ya da onu üzen faktörlerden kaçamaz. Yaşadığınız kalabalık şehirlerden ya da sizi kırdığını düşündüğünüz insanlardan kaçarak değil, İçinizdeki kalabalığı sadeleştirip, basitçe yaşamayı öğrenmeniz gerektiğini söyleyen bir yeniay fazındayız.
ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde oldukça yaygın olan ‘Simple living’ olarak bilinen
‘less is more’ (az çoktur) bu felsefe, Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturan Mahatma Gandi’nin uyguladığı bir yaşam felsefesidir. Bu felsefeyi Gandinin biyografisini okurken araştırmıştım.
Sınırlarınızı zorlayan ve sizi bir bilinmeze götürdüğünü düşündüğünüz hayatınıza ‘dur’ demenin ilk adımını atmaya hazır mısınız?
İşte doğru soru bu!
Şimdi, içinizden “başladık gene kişisel gelişim nağmelerine” demeye başlıyor olabilirsiniz. Bende gayet bunun sanıldığı kadar basit olmadığı fikrindeyim.
Hoyratça tüketmeye, vermeye değil almaya bağımlı olan insanoğlunun alışkanlıklarını kırmak öyle kolay olmayacak.
Ama “Hayatınızın sadeleştikçe ruhunuzun zenginleştiğini göreceksiniz” işte bu her şeye değecek.
Yani kova burcundaki yeniay diyor ki; Basitleş, sadeleş, egondan uzaklaş. Maddesel duyduğun bağlılıkların içinden çık. İşe giderken sandviç yap çantana at, arabanı uzağa park et, yürü. Dedikodu yapıldığı zaman o alanda yorum yapma ve orayı terk et. Sohbetine hayran olduğun sana yeni bakış açısı kazandıran insanlardan asla kendini mahrum etme. O yanlış anlar, bu yanlış anlar diye mutluluğunu erteleme. Kimseye kimse hakkında haber gönderme. Kendi işine bak ve kendini daha iyi geliştirecek konulara odaklan.
Dünyanızı başkalarının yenilmesi ya da mutsuzluğu üzerine kurmayın. Onlar kötü olduğunda siz iyi olmayacaksınız. Bu fikirden uzaklaşmanız gerekmektedir. Biliyorum buna insanlar izin vermiyor ama bunu biz istersek yapabiliriz.
Unutmayalım: Biz gideceğiz, dünya kalacak ve bu dünyada yaptıklarınızla hatırlanacaksınız. Bu yüzden bir kere daha düşünün.
Şimdi sizler soracaksınız. Burcuma göre ne olacak diye. Öncelikle genel bilinci anlamanızda fayda olduğu için bu yazıyı yazıyorum. Mahmure.hurriyet.com sayfasından burçlarınıza göre tahminlerimizi okuyabilirsiniz.
Teknoloji ile ilgili güvenlik problemleri gündem olabilir. Önlem alalım!
Kova Yeniay’ında teknolojik konular önümüze gelebilir. Hacklenmek, şifrenizin ele geçirilmesi ya da bazı hesaplarınızın kapatılması gibi konular birden önünüze gelebilir. Bu noktada temkinli olmalısınız. Bir bilişim güvenlik uzmanı olarak kısaca ne yapabileceğinizden bahsedelim:
-Bu yeniay öncesi sosyal medya hesaplarınızın hangi sitelere bağlı olduğunu tespit edip bunlardan işinize yaramayanlardan uzaklaşabilirsiniz.
-Alışveriş sitelerinde kayıtlı kartlarınızı silebilirsiniz.
-Kullandığınız web tarayıcıları temizleyebilirsiniz.
-Kullandığınız tarayıcıya göre özel verileri depolamayı tamamen kapatmanız veya tarayıcı kapandığında temizlemenizi önerebiliriz.
-Web tarayıcılarının eski sürümde ise ve bilgisayarınıza belli güncellemeleri almadıysanız dışardan gelen saldırılara her zaman açık olabilirsiniz. Web tarayıcınız ya da kullandığınız teknolojik cihazların güncellemelerini kontrol etmelisiniz.
-Tüm şifrelerinizi değiştirebilirsiniz.
-Kimsenin özel bilgilerini ya da herhangi belgelerini üzerinizde tutup sorumluluk almayın. Kimseyi belgeler ile tehdit etmeyin.
-Gizlilik sözleşmelerinizi kontrol edin.
İkizler burcu olan Trump gündeme bomba gibi yine düşebilir. Ülke ilişkilerimiz adına önemli bir adım atılabilir.
Terör ve toplumsal konularla ilgili olumlu yönde bazı iyi gelişmeler olabilir.
Borsa ve para piyasalarında ani gelişmeler söz konusu olabilir.
Hepsini izleyip göreceğiz.
Şimdiden yolunuzun aydınlandığı harika bir yeniay dilerim…
Yeniay zamanı! Kendinizi defalarca anlatmak zorunda olduğunuz kişilerden uzak durun
Geldik bir kova burcu yeniayına daha sevgili dostlar. Dün gece saatlerinde gökyüzünde harika bir yeniay doğdu.
Yaşam şu sıralar zorluyor olabilir. Çünkü yeniay ve dolunay fazları hayatımızla ilgili aydınlanma zamanlarıdır. Yani sürekli karanlık kaldığınız bir yerden ışığa çıktığınızda gözlerinizi kısar ve ışığa bakmakta zorlanırsınız. Böyle düşünün. İşte şimdi bu süreç buna benzer niteliktedir.
Hiç kimse kendinden ya da onu üzen faktörlerden kaçamaz. Yaşadığınız kalabalık şehirlerden ya da sizi kırdığını düşündüğünüz insanlardan kaçarak değil, İçinizdeki kalabalığı sadeleştirip, basitçe yaşamayı öğrenmeniz gerektiğini söyleyen bir yeniay fazındayız.
ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde oldukça yaygın olan ‘Simple living’ olarak bilinen
‘less is more’ (az çoktur) bu felsefe, Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturan Mahatma Gandi’nin uyguladığı bir yaşam felsefesidir. Bu felsefeyi Gandinin biyografisini okurken araştırmıştım.
Sınırlarınızı zorlayan ve sizi bir bilinmeze götürdüğünü düşündüğünüz hayatınıza ‘dur’ demenin ilk adımını atmaya hazır mısınız?
İşte doğru soru bu!
Şimdi, içinizden “başladık gene kişisel gelişim nağmelerine” demeye başlıyor olabilirsiniz. Bende gayet bunun sanıldığı kadar basit olmadığı fikrindeyim.
Hoyratça tüketmeye, vermeye değil almaya bağımlı olan insanoğlunun alışkanlıklarını kırmak öyle kolay olmayacak.
Ama “Hayatınızın sadeleştikçe ruhunuzun zenginleştiğini göreceksiniz” işte bu her şeye değecek.
Yani kova burcundaki yeniay diyor ki; Basitleş, sadeleş, egondan uzaklaş. Maddesel duyduğun bağlılıkların içinden çık. İşe giderken sandviç yap çantana at, arabanı uzağa park et, yürü. Dedikodu yapıldığı zaman o alanda yorum yapma ve orayı terk et. Sohbetine hayran olduğun sana yeni bakış açısı kazandıran insanlardan asla kendini mahrum etme. O yanlış anlar, bu yanlış anlar diye mutluluğunu erteleme. Kimseye kimse hakkında haber gönderme. Kendi işine bak ve kendini daha iyi geliştirecek konulara odaklan.
Dünyanızı başkalarının yenilmesi ya da mutsuzluğu üzerine kurmayın. Onlar kötü olduğunda siz iyi olmayacaksınız. Bu fikirden uzaklaşmanız gerekmektedir. Biliyorum buna insanlar izin vermiyor ama bunu biz istersek yapabiliriz.
Unutmayalım: Biz gideceğiz, dünya kalacak ve bu dünyada yaptıklarınızla hatırlanacaksınız. Bu yüzden bir kere daha düşünün.
Şimdi sizler soracaksınız. Burcuma göre ne olacak diye. Öncelikle genel bilinci anlamanızda fayda olduğu için bu yazıyı yazıyorum. Mahmure.hurriyet.com sayfasından burçlarınıza göre tahminlerimizi okuyabilirsiniz.
Teknoloji ile ilgili güvenlik problemleri gündem olabilir. Önlem alalım!
Kova Yeniay’ında teknolojik konular önümüze gelebilir. Hacklenmek, şifrenizin ele geçirilmesi ya da bazı hesaplarınızın kapatılması gibi konular birden önünüze gelebilir. Bu noktada temkinli olmalısınız. Bir bilişim güvenlik uzmanı olarak kısaca ne yapabileceğinizden bahsedelim:
-Bu yeniay öncesi sosyal medya hesaplarınızın hangi sitelere bağlı olduğunu tespit edip bunlardan işinize yaramayanlardan uzaklaşabilirsiniz.
-Alışveriş sitelerinde kayıtlı kartlarınızı silebilirsiniz.
-Kullandığınız web tarayıcıları temizleyebilirsiniz.
-Kullandığınız tarayıcıya göre özel verileri depolamayı tamamen kapatmanız veya tarayıcı kapandığında temizlemenizi önerebiliriz.
-Web tarayıcılarının eski sürümde ise ve bilgisayarınıza belli güncellemeleri almadıysanız dışardan gelen saldırılara her zaman açık olabilirsiniz. Web tarayıcınız ya da kullandığınız teknolojik cihazların güncellemelerini kontrol etmelisiniz.
-Tüm şifrelerinizi değiştirebilirsiniz.
-Kimsenin özel bilgilerini ya da herhangi belgelerini üzerinizde tutup sorumluluk almayın. Kimseyi belgeler ile tehdit etmeyin.
-Gizlilik sözleşmelerinizi kontrol edin.
İkizler burcu olan Trump gündeme bomba gibi yine düşebilir. Ülke ilişkilerimiz adına önemli bir adım atılabilir.
Terör ve toplumsal konularla ilgili olumlu yönde bazı iyi gelişmeler olabilir.
Borsa ve para piyasalarında ani gelişmeler söz konusu olabilir.
Hepsini izleyip göreceğiz.
Şimdiden yolunuzun aydınlandığı harika bir yeniay dilerim…