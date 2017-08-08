Yaşamda önce istediklerini elde etmek, sonra da onları sevmek için çabalarsın.

Haftanın ikinci gününden sıcacık bir merhaba diliyorum. Ben bu satırları sizin için yazarken karşımda mis gibi bir Ay tutulmasına şahitlik ediyorum.

Gün genelinde Ay kova burcunda hareket etmeye devam edecek. Âmâ duygusal anlamda kendimizin üzerinde bir baskı unsuru oluşturabiliriz. Hatalarımıza yeniden dönüp bakacağımız ve kendimizle ilgilide bazı hataları fark edebileceğimiz bir süreç başlıyor.

Yani ilişkilerde ben dediğimiz ve bundan dolayı sorunlar yaşadığımız her konu için artık biz demeyi göze almamız gerekecek. Bu noktaya gelebilmek elbette ki kolay olmayacaktır. Egolarımızı ve kabuklarımızı kırıp özgürleşmeyi seçmemiz bizi tek kurtaran nokta olacak. Unutmayın ki; En yüksek dağın bile ayağı ovadadır. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yere dökülür. Mütevazı ol, büyüklüğün tevazuda olduğunu bil. Bu senin binanın temelidir, temel sağlam olmazsa üst katları taşıyamaz. Cesur olmayan başarılı olamaz. Tohum, toprak altında kalırsa ölüdür, oysa onun görevi cesaretle, risklere aldırmadan toprağın üzerine çıkmaktır. Yoksa yaşayamadan ölür gider. Yaşam cesurları sever. Değişime direnmemek ve değişime açık olmamız gerekli süreç başladı. Nesneler değişmez sen değişirsin. Gerçek değişim ise bakış açılarının değişimiyle olur. Yaşanan değişimler yeni durumlar için hazır olmayı sağlar. Hazır olduğunda karşına çıkan fırsatları değerlendirirsin. Başkaları ona şans der fakat unutma ki, sen ne için hazırsan o da senin için hazırdır. Hedeflerin için gerekenleri yap ve bütün imkânlar senden yana olsun. Ay ve Güneş tutulmalarını aynı zamanda dünyayı, lütfen amacına uygun kullanın. Şartları fazla zorlamayın.

Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:

“Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?” Diye.

‘Bakın göstereyim’ demiş ermiş.

Önce sevgiyi dilden gönlüne indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar.

Ermiş ‘Bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz’ diye bir de şart koymuş. ‘Peki’ demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan.

Bunun üzerine ‘ Şimdi…’ demiş ermiş.

‘Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. ‘ Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. ‘Buyurun’ deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, karşısındaki kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. ‘İşte’ demiş ermiş.‘Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz.

Şunu da unutmayın:

Hayat yolculuğunuzda alan değil, veren kazançlıdır her zaman…