Yaşamda kalmak güç gerektirir, yaşamak ise cesaret gerektirir

Düne göre bugüne enerjimiz daha yüksek başlayabiliriz. Geleceğe yönelik hedeflerimizi konuşmak ve harekete geçmek için oldukça başarılı bir gün. Gayret gerektiren ve askıda bıraktığımız işleri sabah saatlerinde tekrar gözden geçirmek adına değerlendirebiliriz.

Ayrıca önümüzdeki birkaç günlük zaman diliminde aktif olacak Mars Plüton üçgeni belli bir sürecin sonunda göstermiş olduğunuz gayretlerinizin başarılarını temsil eder. Dikkatinizi toparlayarak hedeflerinize odaklanmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Bu açı bana Martin Luther King’in sözlerini hatırlatır :

‘’İnsan gelişiminin asla çaresizlik çarkları üzerinde devam etmediğini görmemiz gerekiyor. İlerleme, ancak bizi yaratan ile işbirliği içinde olmaya gönüllü insanların yılmayan çabalarının ve dirayetli çalışmalarının sonucunda olur ve bu sıkı çalışma olmadığında, zaman kendi başına toplumsal duraklama güçlerinin müttefiki haline gelir.”

Jüpiter ve Uranüs’ünde karşıtlık yapması uzun zamandır gayret gösterdiğiniz ama bir türlü başarılı bir sonuç alacağınıza inanmadığınız bir işiniz ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi de hareketlendirebilir.

Hani bir laf vardır ya umudunu kaybetmemek gerekir. İşte konu biraz bu şekilde gerçekleşebilir. Egonuzun ve hırslarınızın kurbanı olmadan yaşadığınız başarıların ya da zaferlerin faydalı bir yöne doğru ilerlemesini sağlamalısınız.

Gece saatlerinde Merkür gezegeninin Terazi burcuna geçerek 17 Ekim’e kadar burada kalması hayatımızdaki zihinsel oluşumlarımız ile ilgili alanlarımız da yeni bir bilinç kazanacağımızı işaret etmektedir.

Daha diplomatik ve dostça ilişkilerimizi yürütmek bize iyi gelecektir. Bu döngü boyunca, bire bir ilişkilere daha akılcı bir yaklaşım getirmeliyiz. Hatta geçmişinizde arızalı bıraktığınız ilişkileri de iyileştirmek adına güzel bir dönem. Müzakere becerilerimizi geliştirmek ve geleceğe yönelik planlarımız için ilişkilerimizi kullanmak için güzel fırsatlar söz konusu olacak. Bu süreçte hızlı karar vermek yerine her iki taraftan da olayları incelemek gerekir. Uyum ve dengeyi korumak için her iki tarafında görüşleri önemlidir. Empati yeteneğimizin artacağı aynı zamanda daha adil olunacak bir dönem içerisinde olacağımızın müjdesini paylaşabilirim.

Günün Tavsiyesine gelecek olursak;

Emin olmak güç gerektirir, kuşkulara sahip olmak cesaret gerektirir.

Bir yere ait olmak güç gerektirir, öne çıkmak cesaret gerektirir.

Bir arkadaşının acısını paylaşmak güç gerektirir, kendi acını hissetmek cesaret gerektirir.

Kendi acını saklamak güç gerektirir, onu göstermek ve onunla başa çıkmak cesaret gerektirir.

Savunmaya geçmek güç gerektirir, savunmayı bırakmak cesaret gerektirir.

Kazanmak güç gerektirir, teslim olmak cesaret gerektirir.

Tek başına durmak güç gerektirir, bir arkadaşa yaslanmak cesaret gerektirir.

Sevmek güç gerektirir, sevilmek cesaret gerektirir.

Dememiz o ki; Yaşamda kalmak güç gerektirir, yaşamak cesaret gerektirir. Her yaptığınız işte güç ve cesaret bulabilirsiniz ve yaşamınız o zaman anlam kazanır.

Mutlu günler dilerim… Cesaretle…

İyi hafta sonları.

Pazartesi görüşmek dileğimle…