Yapmaktan gerçekten hoşlandığınız şeyi ortaya çıkarın ve sonra onu yaparak iyi bir yaşam sürmenin bir yolunu bulun

Duygular daha soğuk ve mesafeli olabilir. Anne ile ilgili ilişkilerinizde bir takım gerginlikler söz konusu olabilir. Görev bilincinizin artması sizin için hedeflerinizi yerine getirmeyi kolaylaştıracak. Sabır ve çalışkanlık sizi büyük bir başarıya hazırlıyor olacak. Satürn tüm kararıyla artık kariyer hayatınız ya da ilişkinizde istediğiniz beklenmedik değişikliği modüle edecek.

Öğretmen Satürn, doğru fırsatları seçmenize ve en iyi pratik sonuçları getirecek değişikliğe gitmenize bugün yardımcı olacaktır. Sizden istediği ise sadece kararlı olmanızdır. Başarının anahtarı yavaş ve sabırlı davranmanızla birlikte gelecek olsa da, problem olarak gördüğünüz konuların üstesinden gelecek cazip fikirlerle sonuçlandıracağınız görünmektedir. Tartışmalar veya ayrışma gibi durumlarda uyum kazanmak isterken sabırsızlıktan dolayı kendi kendinize veya kontrolünüz dışında hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu dengelemelisiniz.

Gün içinde, öfkenizi frenlemeyi ve strateji geliştirmeye yönelirseniz günü kontrol edebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmanızı önerirken; bazı stresli ortamlar veya durumların ortasında kalıp zaaflarınızdan yana körüklenirseniz büyük kargaşalara sonuç verebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz unutmayın. Kimseyi anlamadan dinlemeden gereğinden fazla yargılamayın. İnsanları sürekli yargılarsanız onları sevmeye vaktiniz kalmaz.

Günün Tavsiyesine gelecek olursak;

Evren dinamik bir alma verme dengesi ile yol almaktadır. Vermek ve almak evrendeki gidişatın en gerçek yanıdır. Aramakta olduğunuz şeyi vermeye istekli olmakla, evrenin bereketini yaşamımıza katmış oluruz. Sevgi istiyorsanız sevgi vermeyi öğrenin; Takdir veya ilgi görmek istiyorsanız ilgi ve takdir göstermeyi öğrenin; maddi zenginlik istiyorsanız başkalarının da zengin olabilmesi adına onlara hizmet edin. Neşe istiyorsanız başkalarına da neşe verin. Nereye giderseniz gidin birilerine hoş bir söz veya bir çiçek ya da size ait olan bir şey verin. Ya da ona bir dua edin. Kime rastlarsanız rastlayın onlara mutluluk ve huzur dileyin. Her hareketin bize aynen geri döndüğü fikrini aman ihmal etmeyin.” Ne ekersek onu biçeriz” yüzyıllar önce söylenen bu söz boş olamaz öyle değil mi?

Mutlu olmak bir tercihtir. Mutlu olmayı tercih edin. Mutlu görünenler asla aptal değildir. Mutlu görünenler umursamaz, vurdumduymaz değildir. Onlarda kira veriyor, onlarda maaşını yetiştirmeye çalışıyor, onlarda okula çocuk gönderiyor, onlarda aşk acısı çekiyor sonuçta Mutlu görünenlerde vergi ödüyor. Mutlu olmayı seçen insanlar, yaşamak zorunda kaldıkları sıkıntıların arasında da tavırlarını kontrol edebilmeyi bilen insanlardır. Mutlu olmanın yolunu bulan insanlar gerçekleri bilen insanlardır. Mutlu insanlar, mutlu olmayı tercih ettikleri için genelde başkaları tarafından da tercih edilen insanlardır. Nasıl bir insanla dost olmak, eş olmak yol arkadaşı olmak isterseniz öyle biri olun. Kendinizle kavga etmeyin. Asık suratlı, karamsar olmak yerine mutlu olmayı seçerseniz hayatınızın akışından büyük bir dönüşüm yakalayacaksınız.

Mutlu olmayı tercih et o zaman.

“Mutlu olmayı tercih etmiş diğer insan da o zaman gelip bulacak seni. Hayal etmesi bile çok güzelse denemeye değmez mi?