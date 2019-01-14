Tuzağı anlarsanız bağımlılıktan kurtulmak çok kolaydır

Günaydın yepyeni bir haftadan hepinize.
Sanki artık hiçbir şeyin değişmesine imkân yokmuş gibi belki de değişmesine pekte gerek yokmuş gibi bir sabaha uyanmış olabilirsiniz bunu çok fazla kendinizi söylemekten korkuyor da olabilirsiniz.
Kalbiniz çarpıyor nedenini bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir şeylerden korkuyor olabilirsiniz. Kaybetme korkusu veya ruhunuzun sürekli bir tehdit altında yaşıyor duygusunu özümsüyorsunuz. Bunlar ay düğümlerinin diğer zorlayıcı gezegenlerle bir arada ilerliyor olmasından dolayı yaşadığımız yansımalar.
Bugün ay koç burcunda ilerliyor ve Uranüs’le yakın bir temas içinde ilerliyor. Duygusal kalıpları kırıp kendinizi yeni yollarla ifade etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz. Biraz tahammüllü olmalısınız.
Astrolojik deney 1:
30 Kasım 2018 tarihinde bir tweet attım.
Aygül AYDIN Onaylanmış hesap @Astromatikk
Daha fazla
Konumuzla bir alakası yok ama az önce 9 Ocak 1982 doğumlu olan Kate Middleton doğum haritasına denk geldim. Gerçekten 6 Ocak 2019 yılında tam etkili yaşayacağı güneş tutulmasından umarım haberi vardır. İnşallah bir astroloğu vardır. Sansasyonel bir olaya, kazaya dikkat etmeli.
14:01 - 30 Kas 2018
Güneş tutulmasından tam 8 gün sonra böyle bir olay gündeme geldi. Astroloji haritaları doğru okunduğunda muazzam işaretler veriyor. Farkındalık kazanırsa bu imtihandan geçer. Büyük düşmanlıklarla uğraşacağa benziyor Kate. Aynı zamanda İngiltere’nin haritası bu yıla damgasını vuracak nitelikte zorlayıcı etkiler barındırıyor.
Astrolojik deney 2:
Amazonun sahibi Jeff Bezos 55 yaşında 12 Ocak doğumlu ve güneş tutulması etkisi haritasında çok önemli noktalarda yer alıyordu. Aynı zamanda onunda sürprizleri bitmiyor. Daha sansasyonel işlerle uğraşması mümkün olabilir. Bazı suçlamalarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Arka planda öğrendikleri ile umarım sağlığına herhangi bir zarar gelmez.
Nazmi (Rasim) Temel abiye neden huzur vermedik?
Adamcağız beni bıraksınlar çevrelerindeki muhtaç insanlara bir baksınlar dedi. Biz yok illa Rasim beye ilgi göstereceğiz, öyle vicdanımızı rahatlatacağız dedik. Adamcağızın telefon numarasını sosyal medyaya yazmışlar ne diyeyim. Gerçekten yardım etmeninde canını çıkartıyoruz. Hafta sonu bana Haluk Levent’in Başkanlığını üstlendiği AHBAP derneğinin Ankara Temsilcisi Ali Bey ulaştı. Çok zarif ve nazikti. 24 yaşında bir öğrencinin böyle işlerin peşinde olmasına imkân sağlayan Haluk beye gerçekten teşekkür etmek gerekli.
Ben asıl zengin ve varlık olan insanların Rasim Bey gibi olanlar olduğunu düşünüyorum. Sanırım bizlerin daha fazla yardıma ihtiyacı var. Yüreklerimiz, merhametlerimiz paslanmış. Her şey git gide mekanik bir noktada.
Kaç kişi köşe yazısı okuyor.
Kaç kişi kitap okuyor, kim radyo dinliyor,
Kim dizinin saati geldiğinde vaktinde diziyi izliyor.
Her şeyin sonrasında bir çözüm var öyle değil mi?
Kayıt ediliyor ve bizim paşa gönlümüz iyiyse bunları gidip dinliyoruz, izliyoruz vs…
Satürn ciddi dersler vermeye tam 1,5 yıl devam edecek. Silkelenin ve kendinize gelin.
Organik ve doğal yaşamı benimseyin.
Gidip marketten organik olan salçayı alın demiyorum. Toprağa domates ekin ya da saksıya ekin sonra oradan aldığınız domatesle salça yapın. Yoğurdunuzu evde yapın.
Doğayı kirletmeyin.
Çiftçiye, tarıma destek verin.
Sonra öyle bir kururuz ki bir daha canlanmak zor olabilir….
Haydi kalkın…Bir şeyler yapalım.Canlanın…
Mutlu haftalar.
Tuzağı anlarsanız bağımlılıktan kurtulmak çok kolaydır
Günaydın yepyeni bir haftadan hepinize.
Sanki artık hiçbir şeyin değişmesine imkân yokmuş gibi belki de değişmesine pekte gerek yokmuş gibi bir sabaha uyanmış olabilirsiniz bunu çok fazla kendinizi söylemekten korkuyor da olabilirsiniz.
Kalbiniz çarpıyor nedenini bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir şeylerden korkuyor olabilirsiniz. Kaybetme korkusu veya ruhunuzun sürekli bir tehdit altında yaşıyor duygusunu özümsüyorsunuz. Bunlar ay düğümlerinin diğer zorlayıcı gezegenlerle bir arada ilerliyor olmasından dolayı yaşadığımız yansımalar.
Bugün ay koç burcunda ilerliyor ve Uranüs’le yakın bir temas içinde ilerliyor. Duygusal kalıpları kırıp kendinizi yeni yollarla ifade etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz. Biraz tahammüllü olmalısınız.
Astrolojik deney 1:
30 Kasım 2018 tarihinde bir tweet attım.
Aygül AYDIN Onaylanmış hesap @Astromatikk
Daha fazla
Konumuzla bir alakası yok ama az önce 9 Ocak 1982 doğumlu olan Kate Middleton doğum haritasına denk geldim. Gerçekten 6 Ocak 2019 yılında tam etkili yaşayacağı güneş tutulmasından umarım haberi vardır. İnşallah bir astroloğu vardır. Sansasyonel bir olaya, kazaya dikkat etmeli.
14:01 - 30 Kas 2018
Güneş tutulmasından tam 8 gün sonra böyle bir olay gündeme geldi. Astroloji haritaları doğru okunduğunda muazzam işaretler veriyor. Farkındalık kazanırsa bu imtihandan geçer. Büyük düşmanlıklarla uğraşacağa benziyor Kate. Aynı zamanda İngiltere’nin haritası bu yıla damgasını vuracak nitelikte zorlayıcı etkiler barındırıyor.
Astrolojik deney 2:
Amazonun sahibi Jeff Bezos 55 yaşında 12 Ocak doğumlu ve güneş tutulması etkisi haritasında çok önemli noktalarda yer alıyordu. Aynı zamanda onunda sürprizleri bitmiyor. Daha sansasyonel işlerle uğraşması mümkün olabilir. Bazı suçlamalarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Arka planda öğrendikleri ile umarım sağlığına herhangi bir zarar gelmez.
Nazmi (Rasim) Temel abiye neden huzur vermedik?
Adamcağız beni bıraksınlar çevrelerindeki muhtaç insanlara bir baksınlar dedi. Biz yok illa Rasim beye ilgi göstereceğiz, öyle vicdanımızı rahatlatacağız dedik. Adamcağızın telefon numarasını sosyal medyaya yazmışlar ne diyeyim. Gerçekten yardım etmeninde canını çıkartıyoruz. Hafta sonu bana Haluk Levent’in Başkanlığını üstlendiği AHBAP derneğinin Ankara Temsilcisi Ali Bey ulaştı. Çok zarif ve nazikti. 24 yaşında bir öğrencinin böyle işlerin peşinde olmasına imkân sağlayan Haluk beye gerçekten teşekkür etmek gerekli.
Ben asıl zengin ve varlık olan insanların Rasim Bey gibi olanlar olduğunu düşünüyorum. Sanırım bizlerin daha fazla yardıma ihtiyacı var. Yüreklerimiz, merhametlerimiz paslanmış. Her şey git gide mekanik bir noktada.
Kaç kişi köşe yazısı okuyor.
Kaç kişi kitap okuyor, kim radyo dinliyor,
Kim dizinin saati geldiğinde vaktinde diziyi izliyor.
Her şeyin sonrasında bir çözüm var öyle değil mi?
Kayıt ediliyor ve bizim paşa gönlümüz iyiyse bunları gidip dinliyoruz, izliyoruz vs…
Satürn ciddi dersler vermeye tam 1,5 yıl devam edecek. Silkelenin ve kendinize gelin.
Organik ve doğal yaşamı benimseyin.
Gidip marketten organik olan salçayı alın demiyorum. Toprağa domates ekin ya da saksıya ekin sonra oradan aldığınız domatesle salça yapın. Yoğurdunuzu evde yapın.
Doğayı kirletmeyin.
Çiftçiye, tarıma destek verin.
Sonra öyle bir kururuz ki bir daha canlanmak zor olabilir….
Haydi kalkın…Bir şeyler yapalım.Canlanın…
Mutlu haftalar.