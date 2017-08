Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılmaz.

Bunun bize yansıması karmaşık duyguların ve korkuların getirdiği kafa karışıklıkları ve ilişkilerde bazı çatışmalar ya da kontrolsüz olaylardan dolayı partnerinizden soğumanız gibi durumlar söz konusu. Şayet şüphelerinizi uzun vadede araştırarak hareket edeceksiniz bugün kaygılandığınız konularda sabırla keşifler yapabilirsiniz. Bu uzun vadede yararlı olabilir, kısa vadede sadece ani bitişler getirir. Olayları şartlarına ve durumlarına göre anlamanız gerekmektedir. Bu durumda belli bir bilince ulaşamazsanız yaşadığınız hadisenin sorumluluğunu almaz veya onun oluşmasındaki rolünüzü fark etmezsiniz. Sizin bilinçli olarak temasta olmadığınız şey başınıza "kader" olarak gelir. Sanki sadece sizin başınıza geliyor gibidir. Kişi içsel yaşamıyla bilinçli olarak ne kadar bağlantı halinde ise ASTROLOJİ ona o kadar fazla şey sunar. Bu bizim başımıza gelen olayları hoş karşılayarak, gelişimimiz için fırsatlar olarak kullanabileceğimiz süreçleri açığa vurmak şeklinde olur. Bu kaderi yönlendirmek gibi değildir. Bu çabanızı ve motivasyonunuzu yönlendirmek gibidir. İkisi arasında ince bir çizgi vardır. Bunu ayrıştırmayı ihmal etmeyin. Ayrıca gün içindeki Mars-Plüton kontakları gündemimizi oldukça yoğunlaştıracağına benziyor. Manipülatif davranışlar sergilemeniz aslında içinizde yaşadığınız güvensizliğin dışarı vuruş şekli olabilir ya da onların kökünde ihanet korkusu ile ortaya çıkabilir. Bu süreci izlemeli ve anlamalısınız. Bazı bitiş ve kopuşlar söz konusu olabilir. Buradaki tavrınız ve kendinize duyduğunuz saygının vereceğiniz kararda ön planda olması gerekli. Şayet bazı hırslarınız için menfi yaklaşımlar sergilediyseniz maalesef bununla ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ay akşam saatlerinde boşlukta hareket edecek ve ikizler burcuna geçiş yapacak. İşlerinizi veya girişimsel sohbetlerinizi akşam saatlerine bırakmamanızı tavsiye edebiliriz. Kendinizi daha fazla dinlemeli ve huzur duyduğunuz konular üzerinde motivasyon kazanmalısınız. Hali hazırda heyecanla yılın son ve en önemli güneş tutulmasına adım adım gitmekteyiz. Şayet isterseniz bugün 14.15 ‘te Kanal D de Magazin D programında detayları sevgili Özge Ulusoy ile konuşacağız. Bekleriz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Sally, küçük kardeşi George hakkında anne ve babasının konuşmalarını duyduğu zaman

yalnızca sekiz yaşındaydı. Kardeşi çok hastaydı ve onu kurtarabilmek için ellerinden gelen herşeyi yapmışlardı. George'nin yalnızca çok pahalıya mal olacak bir ameliyatla kurtulma şansı vardı fakat bunun için yeterli paraları yoktu. Babasının, umutsuz bir biçimde annesine şöyle fısıldadığını

duymuştu Sally: "Yalnızca bir mucize onu kurtarabilir." Bu sözleri duyar duymaz, usulca kendi odasına yürüdü Sally. Domuz biçimindeki kumbarasını gizlediği yerden çıkartarak içindeki paraları yavaşça yere dökerek saymaya başladı. Yanılgıya düşmemek için tam üç kez saydı kumbaradan çıkardığı bozuk paraları. Sonra hepsini cebine koyarak aceleyle evden çıkıp, köşedeki eczaneye gitti.



Eczacının dikkatini çekebilmek için büyük bir sabırla bekledi. Eczacı çok yoğundu ve bir adama ilaçlarını nasıl kullanacağını anlatıyordu. Bu yoğun çalışmanın arasında sekiz yaşındaki bir çocukla ilgilenmeye hiç niyeti yoktu ama Sally'nin beklediğini görünce "Evet, ne istiyorsun söyle bakalım" dedi. "Biraz acele et, gördüğün gibi beyefendiyle ilgileniyorum" diyerek yanındaki şık giyimli adamı gösterdi. Sally "Kardeşim" dedi. Sessizce yutkunduktan sonra devam etti: "Kardeşim çok hasta,

bir mucize almak istiyorum." Eczacı Sally'e bakarak: "Anlayamadım" dedi. "Şeyy, babam 'Onu ancak bir mucize kurtarabilir' dedi, bir mucize kaç paradır, bayım?" Eczacı Sally'e sevgi ve

acımayla baktı bu kez: "Üzgünüm küçük kız, biz burada mucize, satmıyoruz, sana yardımcı

olamayacağım" dedi.



Sally o kadar kolay vazgeçmek istemedi. Eczacının gözlerinin içine bakarak "Karşılığını ödemek için param var benim, bana yalnızca fiyatını söylemeniz yeterli" dedi. Bu arada Sally ve eczacının

yanında bekleyen iyi giyimli bey Sally'e dönerek "Ne tür bir mucize gerekiyor kardeşin için küçük hanım? Diye sordu. “Bilmiyorum" dedi Sally. Sonra gözlerinden aşağı süzülen yaşlara aldırmaksızın devam etti: "Tek bildiğim, o çok hasta ve annem ameliyat olmazsa kurtulamayacağını söyledi ailemin de ameliyat için ödeyebilecekleri paraları yok. Ama babam "Onu ancak bir mucize kurtarabilir" deyince ben de paramı alıp buraya geldim." "Peki, ne kadar paran var?" diye sordu iyi giyimli adam. " Bir dolar ve on bir sent" dedi Sally. "Ve dünyadaki tüm param bu!" "Bu iyi bir şans, küçük kardeşini kurtarmak için gerekli olan mucize için yeterli bu para" dedi, iyi giyimli adam.



Adam bir eline parayı aldı, öteki eliyle de Sally'nin elini tutarak "Beni yaşadığın yere götürür müsün lütfen?" diye sordu. "Küçük kardeşini ve aileni tanımak istiyorum “dedi. İyi giyimli adam Dr. Carlton Armstrong'du ve George için gerekli olan ameliyatı yapabilecek tanınmış bir cerrahtı. Ameliyat başarıyla sonuçlanmış ve aile hiçbir ödeme yapmamıştı. Hep birlikte mutluluk içinde evlerine döndükleri zaman hâlâ yaşadıkları olayların etkisinden kurtulamamışlardı.

Anne:

"Hâlâ inanamıyorum. Bu ameliyat bir mucize! Doğrusu maliyeti ne kadardır merak ediyorum" dedi. Sally kendi kendine gülümsedi. O bir mucizenin kaça malolduğunu çok iyi biliyordu. Tam

tamına bir dolar ve on bir sent!

Dememiz o ki; Siz yeter ki inanın ve inandığınızdan vazgeçmeyin. Bir mucize inancınızla kapınızı çalar ve asla şikayetçi olduğunuz yere mucizeler uğramaz…

Mutlu günler dilerim…