Terazi Yeniayı: Yaşamın önemli dersleri genellikle kargaşalı koşullar altında gelir. 

Günaydın yepyeni bir günden…
Bugün 28 Eylül tarihinde 5 derecede gerçekleşecek olan Terazi Yeniay’ının konularından konuşacağız. Kendimize ne tür sorular sormamız gerektiğini ve nelere cevap bulmak isteyebileceğimizi araştıralım.
Beni ilk günden beri takip eden aslan burcu bir okuyucum şöyle bir mesaj yazmış:
Bu Terazi yeniayı,
Bize neyi göstermek istiyor?
Bir başlangıç ise neye başlanmalı?
Astroloji adına ne güzel sorular…
Zaten bu sorulara cevap bulduğunuzda yaşamınızda her şeyi bir şekilde yoluna koymuş olmaz mıyız? Bana “o mu olacak” ya da “bu mu olacak” gibi soruların yanında ne kadar zihin açıcı ve eylem içinde olma cesaretinde sorular öyle değil mi?
Her şey değişiyor hayatımızda…
Etrafımızdaki her şey tamamen değişime doğru ilerliyor.
Mevsimler değişiyor ve Doğa Ana kendini dönüştürüyor.
Bazen yaprak döküyor bazen de çiçek açıyor, bırakıyor ya da yeni bir hayat yaratıyor.
İşte bu geçiş halinde olduğumuzu fark ediyor olmamız gerekmektedir.
Şimdi bırakın yeniayları dolunayları bir köşeye. Ben size bir soru soracağım,
2020 yılına girmemize sadece 3 ay kaldı.
Ne elde etmek istiyorsun? 2019'un senin için ne olmasını istiyorsun?
Bu yıl kendini iyi hissetmek ve işte bunu başardım diye kendine söyleyebileceğin sadece son 3 adımın kaldığının farkında mısın? (Ekim-Kasım-Aralık )
Geçici bir yolculuk için buradayız, Dünya bizim gerçek evimiz değil.
Biz burada ziyaretçiyiz. Burada bizden tek istenen bizim başımıza gelen deneyimlere ve bizi karşılayan duygulara tüm nezaketimiz ve iyi hislerimizle cevaplar vermektir. Bu dünyaya insan kıyafetleri giyerek geliyoruz. Sonra bu kıyafetleri dünyanın toprağına bırakıp gidiyoruz.
İnsan kıyafeti içindeyken hayatı çok ciddiye alıyoruz. Bu gökyüzünü bilmenizin tek faydası ise çevrenizdeki kötü olaylara veya tuzaklara yakalanmamanız içindir.
Bizi insan yapan her şeyi deneyimlemek için burada olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.
Bu terazi yeniayı dengeyi bulmanızı istiyor.
Peki, Aygül Hanım bu denge nedir ve nerede satılır diye soruyorsunuz?
Denge, ne olduğunu bilmek ve hayatımızın neresinde olduğunuzu tüm gerçeklikle kabul etmekle sağlanır. İnsan yolculuğunu onurlandırmak, zihnimizin, bedenimizin ve ruhumuzun süreçlerine saygı duymakla ilgilidir.
Her şeyi her zaman çözemeyeceğiz. Bu durumun bizi üzmesine izin vermek yerine, sadece öğrenmek için burada olduğumuzu bilmeliyiz. Bazı şeyleri bilmememiz gerekiyordur belki de... Bazı şeyleri gereğinden fazla zorlamamak lazımdır belki de…
Kendimizi sadece özgürce yaşamaya teşvik etmeliyiz.
Denge sadece sen ve ben değil, siyah veya beyaz, evet veya hayır demek değil. Sizin etrafınızda ve içinde olanları titretmek için varlığınızın her yönüyle uyum yaratmakla ilgilidir. Bu yeniay da içinizi titreden şeylere cevaplar bulabilir.
Şunu unutmayın ki mucizeler sadece evrenin kurallarını benimsemiş kişilere gelir…
Eski varsayımlar ve beklentileri sonsuza dek bırakın...
En iyisine ulaşın ve elde edeceğiniz şeyin sizin için en iyisi olduğuna inanın…
Bayanlar, baylar bekleyin.
Bu yazının devamı yarın gelecek…
Terazi yeniayına alıştırma yazısının ilk girişini okudunuz.
Arkası yarın…
Mutlu günler dilerim.
Terazi Yeniayı: Yaşamın önemli dersleri genellikle kargaşalı koşullar altında gelir.
Günaydın yepyeni bir günden…
Bugün 28 Eylül tarihinde 5 derecede gerçekleşecek olan Terazi Yeniay’ının konularından konuşacağız. Kendimize ne tür sorular sormamız gerektiğini ve nelere cevap bulmak isteyebileceğimizi araştıralım.
Beni ilk günden beri takip eden aslan burcu bir okuyucum şöyle bir mesaj yazmış:
Bu Terazi yeniayı,
Bize neyi göstermek istiyor?
Bir başlangıç ise neye başlanmalı?
Astroloji adına ne güzel sorular…
Zaten bu sorulara cevap bulduğunuzda yaşamınızda her şeyi bir şekilde yoluna koymuş olmaz mıyız? Bana “o mu olacak” ya da “bu mu olacak” gibi soruların yanında ne kadar zihin açıcı ve eylem içinde olma cesaretinde sorular öyle değil mi?
Her şey değişiyor hayatımızda…
Etrafımızdaki her şey tamamen değişime doğru ilerliyor.
Mevsimler değişiyor ve Doğa Ana kendini dönüştürüyor.
Bazen yaprak döküyor bazen de çiçek açıyor, bırakıyor ya da yeni bir hayat yaratıyor.
İşte bu geçiş halinde olduğumuzu fark ediyor olmamız gerekmektedir.
Şimdi bırakın yeniayları dolunayları bir köşeye. Ben size bir soru soracağım,
2020 yılına girmemize sadece 3 ay kaldı.
Ne elde etmek istiyorsun? 2019'un senin için ne olmasını istiyorsun?
Bu yıl kendini iyi hissetmek ve işte bunu başardım diye kendine söyleyebileceğin sadece son 3 adımın kaldığının farkında mısın? (Ekim-Kasım-Aralık )
Geçici bir yolculuk için buradayız, Dünya bizim gerçek evimiz değil.
Biz burada ziyaretçiyiz. Burada bizden tek istenen bizim başımıza gelen deneyimlere ve bizi karşılayan duygulara tüm nezaketimiz ve iyi hislerimizle cevaplar vermektir. Bu dünyaya insan kıyafetleri giyerek geliyoruz. Sonra bu kıyafetleri dünyanın toprağına bırakıp gidiyoruz.
İnsan kıyafeti içindeyken hayatı çok ciddiye alıyoruz. Bu gökyüzünü bilmenizin tek faydası ise çevrenizdeki kötü olaylara veya tuzaklara yakalanmamanız içindir.
Bizi insan yapan her şeyi deneyimlemek için burada olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.
Bu terazi yeniayı dengeyi bulmanızı istiyor.
Peki, Aygül Hanım bu denge nedir ve nerede satılır diye soruyorsunuz?
Denge, ne olduğunu bilmek ve hayatımızın neresinde olduğunuzu tüm gerçeklikle kabul etmekle sağlanır. İnsan yolculuğunu onurlandırmak, zihnimizin, bedenimizin ve ruhumuzun süreçlerine saygı duymakla ilgilidir.
Her şeyi her zaman çözemeyeceğiz. Bu durumun bizi üzmesine izin vermek yerine, sadece öğrenmek için burada olduğumuzu bilmeliyiz. Bazı şeyleri bilmememiz gerekiyordur belki de... Bazı şeyleri gereğinden fazla zorlamamak lazımdır belki de…
Kendimizi sadece özgürce yaşamaya teşvik etmeliyiz.
Denge sadece sen ve ben değil, siyah veya beyaz, evet veya hayır demek değil. Sizin etrafınızda ve içinde olanları titretmek için varlığınızın her yönüyle uyum yaratmakla ilgilidir. Bu yeniay da içinizi titreden şeylere cevaplar bulabilir.
Şunu unutmayın ki mucizeler sadece evrenin kurallarını benimsemiş kişilere gelir…
Eski varsayımlar ve beklentileri sonsuza dek bırakın...
En iyisine ulaşın ve elde edeceğiniz şeyin sizin için en iyisi olduğuna inanın…
Bayanlar, baylar bekleyin.
Bu yazının devamı yarın gelecek…
Terazi yeniayına alıştırma yazısının ilk girişini okudunuz.
Arkası yarın…
Mutlu günler dilerim.