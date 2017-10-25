Tavşan tilkiden daha hızlıdır, çünkü tilki yiyeceği için, tavşan hayatı için koşar. Hayatının anlamını bul ve koş.

Günaydın haftanın ortasından ve yılın en şanslı gününden merhaba. Şimdi bunu okurken hayatınızın en zorlayıcı birkaç gününü arkada bırakmış biri olarak diyorsunuz ki bu kadın hangi şanstan bana bahsediyor.

Belki de bir diğer iç sesiniz bu şanslı günler gelip geçiyor da bize neden uğramıyor diye söyleniyor da olabilir. İçiniz hafif hafif yok ya dese de eminim ki bu yazının sonunu getireceksiniz J

Şu konuda bende size katılıyorum. Hayat pek adil değil. Hepimize eşit davranmıyor. Gözünüzün içine baka baka birileri sizi incitebiliyor. Çok güven duyduğunuz bir dostunuz, eşinizin, bir ağabeyiniz, abla yerine koyduğunuz biri ya da sizin için her zorluğa katlanacağını düşündüğünüz bir arkadaşınızın en zor zamanınız da kılını kıpırdatmayacağını anladığınız o an dünya sanki duruyor gibi oluyor. Sizi anladığımı bilmenizi isterim. Sizden farklı bir durumda değilim J O zaman bu noktalarda derslerimizi almaya devam edeceğiz.

Ay bugün oğlak burcunda hareket edecek. Aslında Ay oğlak burcu yerleşimi pek bir sevimsizdir. Burada duygular soğuk ve mesafelidir. Duygularınızı gerçekliği ile yansıtmanız zor olabilir. Ya da çevrenizdeki insanların ifadeleri size samimiyetsiz gelebilir. Bugünler de önyargıdan uzak durmakta fayda var.

Ay’ın Güneş, Jüpiter ve Neptün ile uyum içinde olması duygularımız adına kendimizi daha güvenli hissetmenin ve hayatlarımızın kontrolünü sağlayacak yolları bulmamız için bize bazı şanslar tanıyacak. Bugün yöneticilerimiz ile yapacağımız konuşmalar ya da proje görüşmelerimiz adına başarılı bir gün genelindeyiz. Pratik meselelere odaklanıyor olmamıza rağmen, çevremizdeki olayları anlamamız için iç bilgeliğimize ve sezgilerimize güvenmeliyiz. Daha önce gizli veya cevaplanmamış sorularınızın cevapları ortaya çıkabilir, çünkü bunlara artık ihtiyacımız var.

Güneş ve Jüpiter kavuşum kombinasyonu hırslarımız ve becerimiz konusunda bizi teşvik eder. Yarın öğleden sonra tam kavuşuma doğru ilerliyorlar; geleceğin olumlu görüşlerini ve yeni bir umut duygusu uyandırıyor olacak. Bu hususta lütfen hayatınızda önemli konular için harekete geçin. Denemeye değer…

GELELİM GÜNÜN TAVSİYELİ HİKAYESİNE;

Bir gün meşhur Türk Hükümdarı Timurlenk‘e:

-Seni erlikten başbuğluğa yükselten nedir? Diye sorarlar.

Timurlenk şu cevabı verir:

-Asla ümitsizliğe düşmedim. O kadar zorlukla karşılaştığım halde hiç birisinden yılmadım ve bir maksadıma erişmek için bir karınca bana örnek oldu:

Bir gün düşmanlarımdan kaçmış bir harabeye sığınmıştım. Her yerden ümidi kesmek üzere olduğum bir anda gözüm bir karıncaya ilişti. Karınca kendinden büyük bir buğday danesini almış bir yıkıntının üzerinden aşırmak için uğraşıyor; fakat taşıdığı şey kendisinden büyük olduğu için sonuna kadar götüremiyor, düşürüyordu.

Dane yuvarlanarak duvarın dibine düşüyor, karınca tekrar inip rızkını alıp götürmeye uğraşıyordu. Bu hal elliden fazla oldu; ama karınca da nihayet maksadına erişti. Karıncanın bu azmini gördükten sonra bende bir ümit peyda oldu.

Kendi kendime: ”Ben bu karınca kadar da mı olamayacak mıyım?” dedim ve maksadıma erinceye kadar hiç bir zorluktan yılmadım.

Dememiz o ki; Yaşamak istiyorsan kendini adam edeceksin, zekâ ve bilgiyi kullanarak, etinden kemiğinden kendi heykelini yapacaksın. Senin her zaman haklı olduğunu sandığın bir zayıf bakış açın var, onu fark et ve değiştir. Hayat bir oyun gibidir, istediğin kartlar elinde olmayabilir, ancak elindeki kartları kullanma şekli sana bağlıdır. İstediğin oyunu kurabilir ve istediğin sonuçları alabilirsin, kendi geleceğin ile ilgili planın olmazsa, başkalarının planlarına dâhil olursun. Ayaklarının üstünde yaşamak ya da dizlerinin üstünde yaşamak senin kararındır, başkalarının değil.

Mutlu günler dilerim…