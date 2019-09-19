Satürn ileri: Kişi, kendi kendini gerçekleştirdiğinde kurtuluşu mümkündür.

Günaydın yıldız savaşçıları,Satürn ileri hareketine geçiş yaptı.
Herkes kendi olma lüksüne kavuşmak için yaşar. Evet, bu bir lükstür. Kendi olabilmek insanoğlunun en zor sahip olabileceği şeydir. Bugünden itibaren Satürn gezegenin ileri hareketiyle bu süreç içerisinde ruhsal ve duygusal anlamda kendinize ulaşabilmenizdir.
Nisan aylarından bu yana Satürn gerilemesinin ne olduğuna bir bakalım.
Satürn' ün geri hareketi demek, geçmişteki hatalarımızla yüzleştiğimiz, aslında birilerinin başına gelmiş olayları bir türlü onların açısından bakamadığımız olaylar ile sınandığımız bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu aslında bizim genlerimizle de ilgilidir.
Bizler anne ve babalarımızın sadece saç rengi ya da burun yapısı benzerliklerini alarak dünyaya gelmeyiz. Onların bize sahip oldukları yaş zamanlarındaki bilinçleri, doğruları veya başkalarına yaptıkları haksızlıklar ile de dünyaya geliriz. Atalar boşa konuşmaz. ‘’Dedesi koruk yemiş torunun dişi kamaşmış” derler. Yani verdiğimiz her karar, yaptığımız iyi ya da kötü her istek dönüp dolaşıp etki altına bizleri alacağına dair söylenmiştir.
Satürn burada bu karma enerjisini barındırır. Karma deyince kafalar karışıyor. Bu ne demek Aygül Hanım deniliyor.
Karma (car-ma), bir insanın eylemlerinin ve eylemlerin kendisinin sonucunu ifade eden bir kelimedir. Sebep ve sonuç döngüsü hakkında bir terimdir. Karma teorisine göre, bir insana olan şey, kendi eylemleriyle ona sebep oldukları için olur. İşte hayatımızın en gerçek yanı budur. Bu karma kelimesini size daha detaylı anlatacağım. Şimdilik konu dağılsın istemiyorum.
Geçmiş şimdiki ve gelecek birbirine bulanıklaşmaya başladığı birkaç günlük süreç içerisindeyiz. Bu süreç 28 Eylül terazi yeni ayına kadar sürebilir. Daha sonrasında görüntü full hd şekle dönüşecektir. Geçmişte kötüydünüz ve o zaman, önceden belirlenmiş bir zamanda, size bir ders vermek için bir olay meydana gelir. Geçmişte iyi olduysanız, önceden belirlenmiş bir zamanda, iyi işleriniz için sizi ödüllendirmek adına bir olay meydana gelecektir. Yani sokaktaki teyzenin poşetini taşımanızla, otoparkta boş yer bulmanızla ilgili
Geriye dönük olarak Satürn'ün karması, geçmişte ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuz ile ilgilidir. Satürn ileri hareketine geçmesiyle doğrudan yaşadığınız acıyı iyileştirir ve daha iyimser bir gelecek düşündürtür. Artık manevi olarak geçmiş borçlar ödenir ve karmik denge test edilir. Daha sonrasında mutlu ve başarılı ilişkilere doğru ilerlenebilir.
Mevcut ilişkinizi, kariyerinizi veya hayatınızın diğer değerli bölümlerini korumak için sıkı çalışmanız gerekir. Sorumluluklarınızı, özellikle de sevdiklerinizi görmezden gelmemeli daha özenli olmanız gereklidir. Satürn gerilemesinin bitmesi sınırlama, kısıtlama, endişe ve korkudan artık arındığınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere ve kariyerinize ilişkin görev ve sorumluluklarınızı içeren belirli konularda başarılı sonuçlar almaya itecektir.
Satürn ileri pozisyonunda, ilgili konularda anlaşmaya varmalı ve bir sonraki aşamaya hazır olmanız gerektiğini söyler. Şimdi diyeceksiniz ki biz nereden bilelim bir sonraki aşamayı. İşte asıl tüm mesele tecrübe, öngörü ve yaşadığınız olayı anlamanız ile ilişkilidir. Duyarlı ve tutarlı olun. Ya da doğum haritanızı çıkartıp şapkanızı önünüze koymalısınız da diyebiliriz.
“Eeeee Aygül Hanım, bu şimdi iyi mi kötü mü? İyi şeyler olsun lütfen” yahu sen iyiysen ve yaptığın iyilikleri sipariş usulü değil gerçekten varlığına kazanmış bir gerekçe gibi yapıyorsan, olmaması için asla bir neden yok. Her şeye rağmen iyi kalın ve iyi olun.
Dememiz o ki; Hayat her zaman bir öğretidir. Bir şeyleri öğrenmemek için inat ederiz. Kızarız bağırırız, neden yaşadığımızı anlamayız. Ama artık demlenmişizdir. Durgunluk ve sükûnet ruhun olgunlaşmasıyla yetersizlik ve eksikliğin acısından kurtulmaktır.
Endişe, kuruntu, içsel acılar ve sıkıntıları bırakarak yaşamaktır. Kendi ihtiraslarınızdan yarattığınız ve adına mutluluk koyduğunuz yalancı cenneti terk etmektir. Çokluğun teklik olduğunu anlamaktır. Bu sayede durgunluğa ve sükûnete varan, can sıkıntıları ve pişmanlıklardan kurtulur, sabrın ve hoşgörünün gücüyle gerçeği bulursunuz.
Mutlu günler dilerim.
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Satürn ileri: Kişi, kendi kendini gerçekleştirdiğinde kurtuluşu mümkündür.
Günaydın yıldız savaşçıları,Satürn ileri hareketine geçiş yaptı.
Herkes kendi olma lüksüne kavuşmak için yaşar. Evet, bu bir lükstür. Kendi olabilmek insanoğlunun en zor sahip olabileceği şeydir. Bugünden itibaren Satürn gezegenin ileri hareketiyle bu süreç içerisinde ruhsal ve duygusal anlamda kendinize ulaşabilmenizdir.
Nisan aylarından bu yana Satürn gerilemesinin ne olduğuna bir bakalım.
Satürn' ün geri hareketi demek, geçmişteki hatalarımızla yüzleştiğimiz, aslında birilerinin başına gelmiş olayları bir türlü onların açısından bakamadığımız olaylar ile sınandığımız bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu aslında bizim genlerimizle de ilgilidir.
Bizler anne ve babalarımızın sadece saç rengi ya da burun yapısı benzerliklerini alarak dünyaya gelmeyiz. Onların bize sahip oldukları yaş zamanlarındaki bilinçleri, doğruları veya başkalarına yaptıkları haksızlıklar ile de dünyaya geliriz. Atalar boşa konuşmaz. ‘’Dedesi koruk yemiş torunun dişi kamaşmış” derler. Yani verdiğimiz her karar, yaptığımız iyi ya da kötü her istek dönüp dolaşıp etki altına bizleri alacağına dair söylenmiştir.
Satürn burada bu karma enerjisini barındırır. Karma deyince kafalar karışıyor. Bu ne demek Aygül Hanım deniliyor.
Karma (car-ma), bir insanın eylemlerinin ve eylemlerin kendisinin sonucunu ifade eden bir kelimedir. Sebep ve sonuç döngüsü hakkında bir terimdir. Karma teorisine göre, bir insana olan şey, kendi eylemleriyle ona sebep oldukları için olur. İşte hayatımızın en gerçek yanı budur. Bu karma kelimesini size daha detaylı anlatacağım. Şimdilik konu dağılsın istemiyorum.
Geçmiş şimdiki ve gelecek birbirine bulanıklaşmaya başladığı birkaç günlük süreç içerisindeyiz. Bu süreç 28 Eylül terazi yeni ayına kadar sürebilir. Daha sonrasında görüntü full hd şekle dönüşecektir. Geçmişte kötüydünüz ve o zaman, önceden belirlenmiş bir zamanda, size bir ders vermek için bir olay meydana gelir. Geçmişte iyi olduysanız, önceden belirlenmiş bir zamanda, iyi işleriniz için sizi ödüllendirmek adına bir olay meydana gelecektir. Yani sokaktaki teyzenin poşetini taşımanızla, otoparkta boş yer bulmanızla ilgili
Geriye dönük olarak Satürn'ün karması, geçmişte ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuz ile ilgilidir. Satürn ileri hareketine geçmesiyle doğrudan yaşadığınız acıyı iyileştirir ve daha iyimser bir gelecek düşündürtür. Artık manevi olarak geçmiş borçlar ödenir ve karmik denge test edilir. Daha sonrasında mutlu ve başarılı ilişkilere doğru ilerlenebilir.
Mevcut ilişkinizi, kariyerinizi veya hayatınızın diğer değerli bölümlerini korumak için sıkı çalışmanız gerekir. Sorumluluklarınızı, özellikle de sevdiklerinizi görmezden gelmemeli daha özenli olmanız gereklidir. Satürn gerilemesinin bitmesi sınırlama, kısıtlama, endişe ve korkudan artık arındığınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere ve kariyerinize ilişkin görev ve sorumluluklarınızı içeren belirli konularda başarılı sonuçlar almaya itecektir.
Satürn ileri pozisyonunda, ilgili konularda anlaşmaya varmalı ve bir sonraki aşamaya hazır olmanız gerektiğini söyler. Şimdi diyeceksiniz ki biz nereden bilelim bir sonraki aşamayı. İşte asıl tüm mesele tecrübe, öngörü ve yaşadığınız olayı anlamanız ile ilişkilidir. Duyarlı ve tutarlı olun. Ya da doğum haritanızı çıkartıp şapkanızı önünüze koymalısınız da diyebiliriz.
“Eeeee Aygül Hanım, bu şimdi iyi mi kötü mü? İyi şeyler olsun lütfen” yahu sen iyiysen ve yaptığın iyilikleri sipariş usulü değil gerçekten varlığına kazanmış bir gerekçe gibi yapıyorsan, olmaması için asla bir neden yok. Her şeye rağmen iyi kalın ve iyi olun.
Dememiz o ki; Hayat her zaman bir öğretidir. Bir şeyleri öğrenmemek için inat ederiz. Kızarız bağırırız, neden yaşadığımızı anlamayız. Ama artık demlenmişizdir. Durgunluk ve sükûnet ruhun olgunlaşmasıyla yetersizlik ve eksikliğin acısından kurtulmaktır.
Endişe, kuruntu, içsel acılar ve sıkıntıları bırakarak yaşamaktır. Kendi ihtiraslarınızdan yarattığınız ve adına mutluluk koyduğunuz yalancı cenneti terk etmektir. Çokluğun teklik olduğunu anlamaktır. Bu sayede durgunluğa ve sükûnete varan, can sıkıntıları ve pişmanlıklardan kurtulur, sabrın ve hoşgörünün gücüyle gerçeği bulursunuz.
Mutlu günler dilerim.
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