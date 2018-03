Şansını hiç denemeyen kişi, genellikle başkaları seçim yaparken geride bıraktıklarını almaya mecbur kalır

Ay İkizler burcunda hareket edecek. Bugün iş hayatımızda mücadeleci ve atılgan yönümüzü ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Sorunlarınıza iyi gelecek modern çözümleri karşı taraf onaylayacaksa eğer sunmanızda bir sorun yok fakat geleneksel koşullarla sorunları çözmeye çalışacaksanız bu noktada yeni olanlarla eskileri karşılaştırma yoluna girmeyin. Zira karşı taraf bunu gerçekten anlamayabilir. Bu anlamda ilişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız biraz oturun ve düşünün derim. Geçmişteki hayal kırıklıkları ile olaylarla ilgili yaşadığınız ön yargıları artık bir kenara bırakmalı sürekli irdeleyip kendi kendinizi bitirmemelisiniz. Yaşanılan şeyler yaşanmış ve bitmesi gerekiyorsa bitmiştir. Bunlarla ilgili gereksiz düşüncelerle zamanınızı harcayacağınıza kendinizi geleceğe ve güzel şeylere yöneltmeli, geleceğiniz adına hedefler belirlemelisiniz. Alacağınız haberler bazı konuları tekrar sorgulamanıza neden olabilir.

Eski dostlarınızdan gelen ani iletişim talepleri ile bir anda şaşkına dönebilir söyledikleri karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyebilirsiniz. Çalışma ortamınızda gelişen psikolojik baskılara karşı dikkatli olmalı, sizi ezmelerine izin vermemeli haksız taleplerine karşı boyun eğmemelisiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle yasayacağınız krizlere karşı ayrıca dikkat etmenizde fayda var. Sabırlı ve hoşgörülü olmak her zaman ve her yerde en erdemli davranıştır. İletişimde dürüstlük ve içtenliğin daha yoğun olmasını isteyebilirsiniz. Duyacağınız şeyler ve hızlı haberleşme trafiği sizleri kararsız bir noktada bırakabilir. Hızlı kararlardan kaçınmalı hiç bir konuda acele karar vermemelisiniz. Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizle ilgili beklentileriniz konusunda hep aynı hataya düşüyor olabilirsiniz Bu noktada bakış açınızı değiştirmeniz iyiliğinize olacaktır. Unutmayın hatalar ders almak içindir. İlişkilerinizle ilgili cesur adımlar atıp bunların sorumluluğunu da almak isteyeceğiniz bir gün olacak. Siz ne kadar akılcı olursanız yaşam da sizin için o kadar yanınızda olacaktır. Akşam saatlerinde bir o kadar heyecan verici karşılaşmalar ve iletişimler söz konusu olabilir. Önünüze kadar gelen fırsatları gönül gözüyle görmeli bazı şeyleri artık farklı yönden değerlendirmeyi öğrenebilmelisiniz. Her gün geçtiğimiz yer bize sıradan gelebilir ama bir başkası için gayet renkli gözükebilir. Biz de bakış açımızı değiştirirsek o güne kadar görmediğimiz nice güzellikleri görebiliriz. Bakış açısına göre her şey değişebilir. Ortaya bir kova su koysak, bir karıncaya göre büyük bir deniz, bir file göre içecek su, bir balığa göre ise onun vatanı olarak görünür.Yani kısaca bakış açısı önemlidir.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Hayat, sonsuz mutluluk iksirini içmek, sınırsız özgürlüğü yakalamak ve bu dünyada cenneti bularak tam doyuma ulaşmaktır. Herkesin peşinde koştuğu cennet için önce cehennemden geçmek gerekir. Vaha bulmak isteyen çölde yürümek zorundadır.

Işığı bulmak için de karanlığı görmek şarttır. Karanlıktan çıkmak, onun içinde gizlenen ışığı bulmak için atılan her adım, gösterilen mücadele ve gayretler, engelleri aşma azmi, yaratılışımızın en derin arzu ve özlemini ifade eder.

Mutluğun kaynağı da, sebebi de sizsiniz. Siz, sizin bulmanız gereken gerçek amacınızsınız. İçinizde gizli olan sizi bulun. Bu arayışta karşılaşacağınız korkular sizin en büyük engelinizdir. Zihin korkularla meşgul olduğunda sürekli onlarla uğraşır, vaktini onlarla geçirir ve farkında olmadan onları besler. Zihin iki şeyi bir arada tutamaz. Yani sevinç varken hüzün yoktur, sevgi varken nefret yoktur. Cesaret varken korku ortadan kaybolur. Zihin sepetinizde hangi yumurta olduğunu fark edin. Korkular mı, cesaret mi? Hayatımızın sıkıntı kaynağı olan korkular bize içsel yolculuğumuzu yaparken zorluklar çıkartır. Sizi aciz bırakan, güçsüz kılan korkularınız sadece hayalden ibarettir. Tıpkı rüyanızda bir canavar görüp, korkuyla yataktan fırladığınızda gözünüzü açıp onun var olmadığını anlamak gibi...

Korkular, silahında mermi olmayan soyguncular gibidir. Neyimiz var neyimiz yoksa alırlar sizden. Eğer karşı koyarsanız, size korktuğunuzu yapacak güçleri olmadığını görürsünüz. Korkularınız içinde cesareti ve beraberinde gelecek olan istediğiniz, idealiniz olan yaşamı taşır. Korkularınızla yüzleşmezseniz, sizi bekleyen fırsatlar ve sonsuz mutluluk içeren olasılıklar okyanusundan uzağa düşersiniz. Nelerden korktuğunuzu düşünün ve bulun. Önce onları kabul edin, tanıyın, onların içine girin. Onları yeterince tanıdığınızda arkasından cesaret ve güçlü düşüncelerle beslenen adımlar gelecektir. Onları ortadan kaldırmak için şimdi sahip olduğunuz fırsatları kullanın. Korkularınızı daha tohum iken tanıyıp, ağaca dönüşmesini, meyve vermesini engelleyin. Hedefiniz olan ideal yaşamınız ve karanlığın yok edildiği ışık geleceğiniz için onları bilinçaltınızdan kaldırın.

Güzel bir hafta sonu dilerim.