Rüzgâr suçsuz, yaprak alıngan.

Günaydın hepinize haftanın son gününden merhaba…
Şaka maka bitirdik bu haftayı ve haftaya bayram tatiline doğru ilerliyoruz.
Eric Fromm kitaplarında beş tür karakter yapısından söz eder hep.
1.Destek almak için diğerlerine dayana kişiler.
2.Hep başkalarından alma ve onları manipüle etme.
3.Sahip olduklarını biriktirmek, böylece kendini güvende hissetmek.
4.İnsanları birer nesne olarak görmek. Her bireyin kendini pazarlaması.
5.İnsanın tüm gizilgüçlerinin geliştirilmesi ve bunun yaratıcılık, sevgi yoluyla ifade edilmesidir.
Sizce, siz hangi kategoriye aitsiniz?
Şimdi bakalım gökyüzünde neler oluyor?
Ay kova burcunda ilerliyor ve Mars-Kiron karesini oldukça hissedeceğimiz bir gün genelindeyiz. Kendinizde yukarıdaki soruları sorarak bazı çözümlere ulaşmaya çalışabilirsiniz. Çevrenizdeki ilişkiler oldukça zorlayıcı ve sizi bazı streslere yönetmeye doğru zorlayabilir. Farkında olmalı ve kimseyle belli bir gerilim içerisine girmemelisiniz.
Bugün daha fazla yazışmalar, anlaşmalar veya yeni iletişim yollarınızı belirlemek adına değerlendirebilirisiniz. Akşam saatlerinde Ay-Venüs karesini deneyimleyeceksiniz. İlişkilerinizde kendinizi doyumsuz hissedebilirsiniz. Kendi içinizde bunu sinirli bir hal içinde ifade edebilirsiniz. Sağı solu belli olmayan davranışlar veya kıskançlıklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.
Evlilik ya da ilişkinizde partneriniz tarafından aşırı korumacı bir davranış sizi kendisinden uzaklaştırabilir. Bugün kimsenin özgürlük alanını baskılayacak bir davranış içinde olmayın. Gerçek duygularınızı pek fazla ifade edemeyebilirsiniz. Bu yüzden bir şeyleri anlatmak için gereksiz bir gayret göstermemelisiniz. Duygusal olarak gereğinden fazla bir ilgi görmek isteyebilirsiniz.
Dememiz o ki; İnsan doğduğu günden bu yana hep doğal kökenini arar; İnsan dünyanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve bir yere ait olduğunu hissetmek ister. Bugünlerde bu şekilde hissettiğimiz günler denilebilir? Nereye aitim sorusunu soruyor olabilirsiniz.
Hafta sonuna doğru bur biraz daha yükseliyor olabilir. Bunlar başa çıkamayacağınız olaylar veya durumlar değildir. Astroloji hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz. Hafta sonu görüşürüz.
Sizler için Telegram uygulamasında kurduğum sohbet sayfamıza gelebilirsiniz.
Link: https://web.telegram.org/#/im?p=@Astromatikaskerleri
Cep telefonundan giriş yapacaklar için: http://t.me/Astromatikaskerleri
Şayet bu linklere tıklamanıza rağmen giriş yapamazsanız Telegram uygulamasını telefonunuza yükleyin ve sonra tekrar bu linklere tıklayın.
Neden Telegram?
Çünkü bu grup içinde olanların telefon numarası bilinmesine ihtiyaç yok. Sadece isimle bir astroloji platformunda bilgi paylaşımları takip edilebiliyor. Aynı zamanda bu alanda astrolojinin günlük burçlardan daha öte olduğunu fark edeceksiniz. Bende oradayım komutanlık yapıyorum J
Bekliyorum.
Mutlu günler dilerim.
Rüzgâr suçsuz, yaprak alıngan.
Günaydın hepinize haftanın son gününden merhaba…
Şaka maka bitirdik bu haftayı ve haftaya bayram tatiline doğru ilerliyoruz.
Eric Fromm kitaplarında beş tür karakter yapısından söz eder hep.
1.Destek almak için diğerlerine dayana kişiler.
2.Hep başkalarından alma ve onları manipüle etme.
3.Sahip olduklarını biriktirmek, böylece kendini güvende hissetmek.
4.İnsanları birer nesne olarak görmek. Her bireyin kendini pazarlaması.
5.İnsanın tüm gizilgüçlerinin geliştirilmesi ve bunun yaratıcılık, sevgi yoluyla ifade edilmesidir.
Sizce, siz hangi kategoriye aitsiniz?
Şimdi bakalım gökyüzünde neler oluyor?
Ay kova burcunda ilerliyor ve Mars-Kiron karesini oldukça hissedeceğimiz bir gün genelindeyiz. Kendinizde yukarıdaki soruları sorarak bazı çözümlere ulaşmaya çalışabilirsiniz. Çevrenizdeki ilişkiler oldukça zorlayıcı ve sizi bazı streslere yönetmeye doğru zorlayabilir. Farkında olmalı ve kimseyle belli bir gerilim içerisine girmemelisiniz.
Bugün daha fazla yazışmalar, anlaşmalar veya yeni iletişim yollarınızı belirlemek adına değerlendirebilirisiniz. Akşam saatlerinde Ay-Venüs karesini deneyimleyeceksiniz. İlişkilerinizde kendinizi doyumsuz hissedebilirsiniz. Kendi içinizde bunu sinirli bir hal içinde ifade edebilirsiniz. Sağı solu belli olmayan davranışlar veya kıskançlıklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.
Evlilik ya da ilişkinizde partneriniz tarafından aşırı korumacı bir davranış sizi kendisinden uzaklaştırabilir. Bugün kimsenin özgürlük alanını baskılayacak bir davranış içinde olmayın. Gerçek duygularınızı pek fazla ifade edemeyebilirsiniz. Bu yüzden bir şeyleri anlatmak için gereksiz bir gayret göstermemelisiniz. Duygusal olarak gereğinden fazla bir ilgi görmek isteyebilirsiniz.
Dememiz o ki; İnsan doğduğu günden bu yana hep doğal kökenini arar; İnsan dünyanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve bir yere ait olduğunu hissetmek ister. Bugünlerde bu şekilde hissettiğimiz günler denilebilir? Nereye aitim sorusunu soruyor olabilirsiniz.
Hafta sonuna doğru bur biraz daha yükseliyor olabilir. Bunlar başa çıkamayacağınız olaylar veya durumlar değildir. Astroloji hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz. Hafta sonu görüşürüz.
Sizler için Telegram uygulamasında kurduğum sohbet sayfamıza gelebilirsiniz.
Link: https://web.telegram.org/#/im?p=@Astromatikaskerleri
Cep telefonundan giriş yapacaklar için: http://t.me/Astromatikaskerleri
Şayet bu linklere tıklamanıza rağmen giriş yapamazsanız Telegram uygulamasını telefonunuza yükleyin ve sonra tekrar bu linklere tıklayın.
Neden Telegram?
Çünkü bu grup içinde olanların telefon numarası bilinmesine ihtiyaç yok. Sadece isimle bir astroloji platformunda bilgi paylaşımları takip edilebiliyor. Aynı zamanda bu alanda astrolojinin günlük burçlardan daha öte olduğunu fark edeceksiniz. Bende oradayım komutanlık yapıyorum J
Bekliyorum.
Mutlu günler dilerim.