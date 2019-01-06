Oğlak burcunda güneş tutulması gerçekleşiyor! Başıma daha ne gelebilir?

Sürekli gelen mesajlar içerisinden seçtim ve en çok gelen söz buydu.
Yaylar ne zaman düzelecek?
Başıma daha ne gelebilir?
Oğlaklar adaleti bulacak mı?
Akrepler Aşk’ı bulur mu?
Balıklar bu haksızlıkları ne zaman atlatacak? Diye gelen milyon mesajdan baktım baktım saydım bunu seçtim.
Neyse konuyu fazla uzatmayayım?
Meseleye giriş yapıyorum.
Gökyüzünde sabah 04:00 sıralarında güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma 2019 yılının tümünü bize anlatacak ve ifade edecek bir tutulma olmaya aday. Tutulmanın oğlak burcunda olması ve birden fazla gezegen yerleşiminin bu burçta olması ise bizleri oldukça karamsar ve mücadeleci bir yöne sevk ediyor olabilir.
-Sıkışmış duygular içerisinde ne yönde ilerleyeceğimizi bilmediğimiz yeni başlangıçlar,
- Hayatımızın kusurları ile birdenbire yüzleşerek, bizlere başka bir şeyin yeniden başlaması için neleri bitirmemiz gerektiğine dair karar vermemiz,
- Hayatımızda yeni bir bölüme ilerlemek için kararlar vermek zorunda oluşumuz,
-Her şeyi kontrol edemediğimizi ve teslimiyeti öğrenmemiz gerektiğini göreceğiz.
Oğlak burcu tutulmaları bize nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimize dair odaklanmak için her zaman şans tanır. Güçlü Oğlak güneş tutulması enerjisiyle, bize şansımızın ötesinde fayda sağlayacak, hayatımızda önemli değişiklikler yapmamıza neden olacak durumları önümüze getirmeye hazırlanıyor olabilir.
Merkür gezegeninde oğlak burcunda olmasıyla gerçeklik ve karamsarlık arasındaki farkı ayırmanız gerektiğini söylemektedir.
Daha önce yaptığımız seminere gelen dostlarımız bilirler. Bu tutulma gelmeden önce 2018 yılında bu zaman dilimini konuşurken bu yılın yöneticiler ve liderler için çok önemli olduğunu konuşmuştuk.
Özellikle Rize de ataması yapılmadığı için yöneticisini şehit eden polisi örnek vermiştik. Bu olayların benzerlerinin yaşanması durumu ve güç gösterisi içinde olma durumlarının çok konu olabileceğinden söz etmiştik.
Nitekim son günlerde etkisinden kurtulamadığım Öğretim Görevlisi Ceren Damar’ın başına gelenler bu Oğlak güneş tutulmasına oldukça önemli bir örnek olabilir.
İnsanların ne yaptıklarını çok anlayamadığımız, hırs ve tutkuların kurbanı olunabilecek bir dönem içine giriyoruz. Çok temkinli olmalıyız. Kimsenin sizi hırslarınızın kölesi yapmasına izin vermemelisiniz. Oğlak olmaktan çıkarak, yengeç olmaya doğru ilerlemeliyiz. Şefkatli, sıcak ve merhametli olma noktasında olmalıyız. Yoksa bazı durumlarla başa çıkmak inanın zor bir noktaya gelebilir.
Başkalarıyla yarışmak ya da başkalarını hedef haline getirmek ya da hedef haline gelmek yerine işinizi hedef seçmelisiniz. Kendinizi daha iyi nasıl geliştirebilirsiniz. Belki de işinizi, projenizi, hayallerinizi nasıl büyütebilirsiniz. Bunları değerlendirin. Bir işi başlatmak veya büyütmek için harika bir dönem sizler için. Şu an yönsüz ve ne yapacağınızı bilmediğiniz, terkedildiğiniz ya da istenmediğinizi düşündüğünüz bir hal içinde olsanız da bundan sıyrılmanız kesin kararlı ve net olmanızla ilişkili olacaktır.
Çevrenizde insanları itekleyerek, uzaklaştırarak ya da kendinizden püskürterek bir yere varamazsınız. Çevrenizdeki dostluklarınızı koruyun. İnsan olmanın vasıflarından uzaklaşmayın. Kıskançlıklar, egolu durumlar ya da ben liderim, ben yöneticiyim gibi saçma sapan tuzaklara düşmeyin. Bir gecede değişen hayatınız aksi halde yine bir gecede değişebilir.
Ne demiş atalarımız, Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter güvenme malına bir kıvılcım yeter.
İnsanlara haddini bildirmek ya da insanlara karşı sınır çizmek gibi tavırlar içerisine girmeyin. Hiçbirimiz bu kadar uhrevi değiliz. Herkes kendi haddini bilsin ve kimseye bunu bildirmek için emek harcamasın. Birini mutsuz etmenizle mutlu olabileceğinizi hayal etmeniz Satürn gezegenine oldukça terstir. Satürn bunu kabul etmez.
Had belirlemek, hassas terazide güzide bir denge işidir. Sınır çizmek isterken alanınızı daraltmayın. Sonra çizdiğiniz sınırı sizde geçemezsiniz.
Kısaca; Had bildirmek, haddini bilmezliğe de varabiliyor zaman içinde...
Mutlu olmaya inancınızı koruyun!
Mutlu olmak için ilk adımınız olumsuz düşünce kalıplarını engellemek ve geçmişten gelen yüklerinizi bırakmaktır. Manevi tıkanmalar genellikle niyetlerimiz, özlemlerimiz ve davranışımızın astrolojik profilimizle aynı seviyede olmadığında devam eder.
Pişmanlık, yanlış anlamalar ve duygusal yaralanmaların bilinçaltında iltihaplanmasına ve zihinsel uyumunuzun bozulmasına izin verdiğinizde pozitif kalmak ve kendinize güven duymak git gide zorlaşmaya başlar.
Astroloji ve gökyüzündeki tutulmalar sizin ilham almanıza yardımcı olur. Yaşam sevincinizi kazanmak ya da bir şeyi başardığınızı hissetmek ve bir amacınız olduğunu hissetmek, başarının tek tanımıdır.
Gerçek neşe ve mutluluğu deneyimleyebilmeniz için hayallerinizi, hedeflerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmeniz için kendinize yardımcı olun.
Bu tutulma ile bugün her şey değişmeyecek. Hiçbir şey birden olmaz. Her şey bir sürece bağlıdır. Sadece güzel başlayın diye bunları yazıyorum. İyi bir başlangıç iyi bir son getirir.
Not: Biliyorum burçlarınıza göre olan kısmı merak ediyorsunuz ama siz bu köşeye kadar gelmiş bu yazıyı bulmuş ve okuyan bir okuyucuysanız bir insanın doğum haritası olduğunu ve buna göre daha doğru isabetli yorumlar yapıldığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yine de ben aşağı yukarı burcuma göre kendimle ilgili bir öngörüde bulunmak isterim diyorsanız mahmure.com sayfasından Aylık burç yorumlarınızdan okuyabilirsiniz.
Güzel bir Pazar günü dilerim…
Yorumlarınızı İnstagram sayfama yazabilirsiniz @astromatik
Oğlak burcunda güneş tutulması gerçekleşiyor! Başıma daha ne gelebilir?
Başlığı bilerek böyle seçtim.
Sürekli gelen mesajlar içerisinden seçtim ve en çok gelen söz buydu.
Yaylar ne zaman düzelecek?
Başıma daha ne gelebilir?
Oğlaklar adaleti bulacak mı?
Akrepler Aşk’ı bulur mu?
Balıklar bu haksızlıkları ne zaman atlatacak? Diye gelen milyon mesajdan baktım baktım saydım bunu seçtim.
Neyse konuyu fazla uzatmayayım?
Meseleye giriş yapıyorum.
Gökyüzünde sabah 04:00 sıralarında güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma 2019 yılının tümünü bize anlatacak ve ifade edecek bir tutulma olmaya aday. Tutulmanın oğlak burcunda olması ve birden fazla gezegen yerleşiminin bu burçta olması ise bizleri oldukça karamsar ve mücadeleci bir yöne sevk ediyor olabilir.
-Sıkışmış duygular içerisinde ne yönde ilerleyeceğimizi bilmediğimiz yeni başlangıçlar,
- Hayatımızın kusurları ile birdenbire yüzleşerek, bizlere başka bir şeyin yeniden başlaması için neleri bitirmemiz gerektiğine dair karar vermemiz,
- Hayatımızda yeni bir bölüme ilerlemek için kararlar vermek zorunda oluşumuz,
-Her şeyi kontrol edemediğimizi ve teslimiyeti öğrenmemiz gerektiğini göreceğiz.
Oğlak burcu tutulmaları bize nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimize dair odaklanmak için her zaman şans tanır. Güçlü Oğlak güneş tutulması enerjisiyle, bize şansımızın ötesinde fayda sağlayacak, hayatımızda önemli değişiklikler yapmamıza neden olacak durumları önümüze getirmeye hazırlanıyor olabilir.
Merkür gezegeninde oğlak burcunda olmasıyla gerçeklik ve karamsarlık arasındaki farkı ayırmanız gerektiğini söylemektedir.
Daha önce yaptığımız seminere gelen dostlarımız bilirler. Bu tutulma gelmeden önce 2018 yılında bu zaman dilimini konuşurken bu yılın yöneticiler ve liderler için çok önemli olduğunu konuşmuştuk.
Özellikle Rize de ataması yapılmadığı için yöneticisini şehit eden polisi örnek vermiştik. Bu olayların benzerlerinin yaşanması durumu ve güç gösterisi içinde olma durumlarının çok konu olabileceğinden söz etmiştik.
Nitekim son günlerde etkisinden kurtulamadığım Öğretim Görevlisi Ceren Damar’ın başına gelenler bu Oğlak güneş tutulmasına oldukça önemli bir örnek olabilir.
İnsanların ne yaptıklarını çok anlayamadığımız, hırs ve tutkuların kurbanı olunabilecek bir dönem içine giriyoruz. Çok temkinli olmalıyız. Kimsenin sizi hırslarınızın kölesi yapmasına izin vermemelisiniz. Oğlak olmaktan çıkarak, yengeç olmaya doğru ilerlemeliyiz. Şefkatli, sıcak ve merhametli olma noktasında olmalıyız. Yoksa bazı durumlarla başa çıkmak inanın zor bir noktaya gelebilir.
Başkalarıyla yarışmak ya da başkalarını hedef haline getirmek ya da hedef haline gelmek yerine işinizi hedef seçmelisiniz. Kendinizi daha iyi nasıl geliştirebilirsiniz. Belki de işinizi, projenizi, hayallerinizi nasıl büyütebilirsiniz. Bunları değerlendirin. Bir işi başlatmak veya büyütmek için harika bir dönem sizler için. Şu an yönsüz ve ne yapacağınızı bilmediğiniz, terkedildiğiniz ya da istenmediğinizi düşündüğünüz bir hal içinde olsanız da bundan sıyrılmanız kesin kararlı ve net olmanızla ilişkili olacaktır.
Çevrenizde insanları itekleyerek, uzaklaştırarak ya da kendinizden püskürterek bir yere varamazsınız. Çevrenizdeki dostluklarınızı koruyun. İnsan olmanın vasıflarından uzaklaşmayın. Kıskançlıklar, egolu durumlar ya da ben liderim, ben yöneticiyim gibi saçma sapan tuzaklara düşmeyin. Bir gecede değişen hayatınız aksi halde yine bir gecede değişebilir.
Ne demiş atalarımız, Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter güvenme malına bir kıvılcım yeter.
İnsanlara haddini bildirmek ya da insanlara karşı sınır çizmek gibi tavırlar içerisine girmeyin. Hiçbirimiz bu kadar uhrevi değiliz. Herkes kendi haddini bilsin ve kimseye bunu bildirmek için emek harcamasın. Birini mutsuz etmenizle mutlu olabileceğinizi hayal etmeniz Satürn gezegenine oldukça terstir. Satürn bunu kabul etmez.
Had belirlemek, hassas terazide güzide bir denge işidir. Sınır çizmek isterken alanınızı daraltmayın. Sonra çizdiğiniz sınırı sizde geçemezsiniz.
Kısaca; Had bildirmek, haddini bilmezliğe de varabiliyor zaman içinde...
Mutlu olmaya inancınızı koruyun!
Mutlu olmak için ilk adımınız olumsuz düşünce kalıplarını engellemek ve geçmişten gelen yüklerinizi bırakmaktır. Manevi tıkanmalar genellikle niyetlerimiz, özlemlerimiz ve davranışımızın astrolojik profilimizle aynı seviyede olmadığında devam eder.
Pişmanlık, yanlış anlamalar ve duygusal yaralanmaların bilinçaltında iltihaplanmasına ve zihinsel uyumunuzun bozulmasına izin verdiğinizde pozitif kalmak ve kendinize güven duymak git gide zorlaşmaya başlar.
Astroloji ve gökyüzündeki tutulmalar sizin ilham almanıza yardımcı olur. Yaşam sevincinizi kazanmak ya da bir şeyi başardığınızı hissetmek ve bir amacınız olduğunu hissetmek, başarının tek tanımıdır.
Gerçek neşe ve mutluluğu deneyimleyebilmeniz için hayallerinizi, hedeflerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmeniz için kendinize yardımcı olun.
Bu tutulma ile bugün her şey değişmeyecek. Hiçbir şey birden olmaz. Her şey bir sürece bağlıdır. Sadece güzel başlayın diye bunları yazıyorum. İyi bir başlangıç iyi bir son getirir.
Not: Biliyorum burçlarınıza göre olan kısmı merak ediyorsunuz ama siz bu köşeye kadar gelmiş bu yazıyı bulmuş ve okuyan bir okuyucuysanız bir insanın doğum haritası olduğunu ve buna göre daha doğru isabetli yorumlar yapıldığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yine de ben aşağı yukarı burcuma göre kendimle ilgili bir öngörüde bulunmak isterim diyorsanız mahmure.com sayfasından Aylık burç yorumlarınızdan okuyabilirsiniz.
Güzel bir Pazar günü dilerim…
Yorumlarınızı İnstagram sayfama yazabilirsiniz @astromatik