Ne kadar sade olursak, o kadar eksiksiz oluruz

Yeniayın ertesi günü duygular hâlâ yüksek bir seviyede hareket ediyor olacak. Bugün ay boğa burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarınızı bu anlamda sorgulayabilir, kendinize daha fazla özeleştiri yapabilirsiniz. Bunu yaparken kendinize karşı fazla acımasız olmamanızı tavsiye ederim.

Duygusal anlamda daha fazla konfor içinde olmak isteyeceğiniz bir gün geneli. Bugün iletişimlerde daha net konuşarak ve olaylara karşı daha sağduyulu davranarak günün kazananı siz olabilirsiniz. Biliyorum, sürekli sabreden ve alttan alan taraf olmak sizleri bir hayli yıpratıyor. Ama unutmayın ki sakin ve ılımlı insanlar kısa vadede değil uzun vadede kazanırlar. Etkin bir iletişimde bulunmak için herkesin dünyayı farklı bir şekilde algıladığını düşünüp hisleri ve mantığı ile hareket ettiklerinin farkına varın. Kimsenin seninle aynı fikirde olamayacağının doğal olduğunu kabul et ve kimseyi değiştirmek için uğraşma. Herkesin yaşamına fikirlerinle ışık tut. Geçmişinden tecrübe edin ve geleceğini yeni düşüncelerine göre düzenle. Bu sayede yeni yaşam anahtarlarına sahip olursun ve her türlü kapıyı bu anahtarla açarsın.

Unutma her şeyi eleştirenler değil, her şeyde bir güzellik görenler daima kazanırlar. Bugün Ay’ın boğa burcunda ilerliyor olması ve Plüton ile olumlu bir kontak içinde olması ilişkilerinizi güzelleştirebileceğinizi gösteriyor. Size huzur veren insanlarla iletişim kurmak size oldukça iyi gelecektir. Bugün gerçekleştireceğiniz toplantılar ya da görüşmelerde güzel etkiler yaratabilirsiniz. Bugün cesur ve iddialı davranışlarınız oldukça güven içerikli görülebilir. Parasal konularda uzun zamandır bulamadığınız çözümleri bugün bulabilirsiniz.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Yaşantınızın herhangi bir bölümünde başarılı bir birey olmanın ilk ve temel şartı hedef koymaktır. Hangi işi yaparsanız yapın; net, ulaşılabilir, ölçülebilir, zamanı belli ve spesifik bir hedefe sahip olunmalıdır. Ne istediğinizi ve nereye gittiğinizi bilmezseniz kaybolursunuz.

Bunları 5 madde ile sıralamak gerekirse,

Kural 1: Stresin iş ve aile hayatınızdaki başarıyı doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bir noktaya kadar motive edici bir özelliği olsa da yoğun şekilde stres yaşayan bireylerde dikkat dağınıklığı, verim azalması, motivasyonsuzluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunları yenmek için kısa molalar vermek, derin nefesler almak, planlı çalışmak, daha fazla sosyalleşmek etkili birkaç yöntemdir.

Kural 2: Birçok çalışan, üzerindeki iş yükünün çok fazla olduğundan ve hiçbir şeyi yetiştiremediğinden şikayet eder. Bazı vakalarda bu durum doğru olsa da, temel sorun zamanın iyi yönetilememesinden kaynaklanır.

Kural 3: Belirli bir disiplin altında çalışmak, verimi artıran sistemlerden biridir. Ancak iş yerinde hiçbir olay ya da kişiye karşı katı olmamak ve içinde bulunulan duruma göre hareket etmek, başarıyı getiren diğer faktörlerden biri. Hızla ortama ve duruma adapte olabilirseniz, sorunları daha hızlı aşarak ileriye bakabilirsiniz.

Kural 4: Dış görünüşünüz sizi yansıtsın. Toplumsal ya da kişisel iletişimin yüzde 55’ini beden dili ve hareketler oluşturur. Dış görünüşünüzün ve giysilerinizin sizi yansıtması, karşınızdaki ile iletişiminizi kuvvetlendirecektir. Bu yolla da kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

Kural 5: İş hayatınızda ya da özel hayatınızda başarılı olmanın veya kariyer basamaklarını hızla tırmanmanın önündeki en büyük engel önyargılardır. Birçok kişi, yeteri kadar bilgi edinmeden ve dinlemeden, karşısındaki bireyler hakkında yargıya varır. Bu da olayları tüm gerçekliğiyle görmemizi engeller. Hayatınıza yeni giren kişiler hakkındaki önyargılarınızı azaltır ve bireyleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirseniz, hem daha mutlu hem de daha başarılı bireyler olabilirsiniz. Kendinize sürekli farklı sorular sorarak önyargılarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Dememiz o ki; Başarıya ulaşmak için üç kapı vardır. Birinci kapı inanmak, ikinci kapı istemek, üçüncü kapı harekete geçmektir. Bu kapıların anahtarı ise soru sormaktır… Başarı göreceli bir kavram olsa da, şöyle bir tanımlama onun ne anlama geldiği ile ilgili bize ışık tutacaktır: Yetenek, koşullar ve çevre faktörleri göz önünde bulundurulduğunda, varılması gereken yerin neresinde olunduğu, başarı ile ilgilidir. Dolayısıyla başarıya ulaşmak isteyen birey, önce yeteneklerini sorgulamak zorunda. Her insanın öne çıkan bir özelliği mutlaka vardır. Sorun bu farklılığın tespit edilememesinde ve geliştirilememesinde. Aksi halde, sıradan insanların sıra dışı hikayelerini anlatan kitaplara rastlayamazdık. Kişi kendini tanıdıkça, yeteneklerini keşfettikçe, ilgili olduğu alanda başarılı olabileceğini görecek ve buna inanacaktır. İnanç, tüm engelleri yok edecek ve başarı için temel adımın atılmasını sağlayacaktır.