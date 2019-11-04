Mars-Plüton açısı: İnsanların hayatında bir engel ya da bir arıza haline gelmeyin.

Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan…
Bu hafta her yerde okuyorsunuz ve görüyorsunuzdur acayip bir hafta olduğuna dair yazılar ve söylemler uçuşuyor. Bu neden böyle peki?
Tüm gezegenlerin akrep burcunda toparlanması, Merkür’ün geri gidiyor olması aynı zamanda Mars ve Plüton gibi stresli bir açının kesinleşmesi ile olaylar daha elektrikli bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü içimizde biriken ve uzun süredir sakladığımız her şeyi konuşmak istediğimiz bir dönemi işaret eder. Ama tabii ki astroloji bilmek bunların böyle gelişmesi yerine daha pozitife doğru ilerlemesini sağlamak demektir. Yani kare açıları üçgenlere çevirmeniz mümkün olabilir. Yaşanması gerekenin yaşanmasına engel olmaktan söz etmiyorum. Aksine yaşanılacak olana güzel bir şekilde sağlıkla gitmenizden bahsediyorum.
Yaşamın kalitesi ve konforu gibi düşünmelisiniz.
Mesela siz evden sinirle ve agresif çıktığınızda aracı hızlı kullanabilirsiniz. Bu yüzden kaza yapabilirsiniz. Bu bir etkileşimdir. Meksika dalgası gibi düşünün. Size olayların yansıması ve sizi ne kadar bağlıyor olması gibi…
Şu hafta özellikle sizden isteğim biraz daha makul ve sakin olmanızdır. Verilen kararları çok sorgulamayın ve kendinizi anlatmak isterken çok gayret göstermeyin. Kimsenin başına dert olmayın. Kimsenin ahını almayın. Bu stresli açıyı nasıl bertaraf edersiniz?
Başkalarının yüklerini alarak ve destek olarak yok edebilirsiniz.
Peki insanlar bizi manipüle ediyor ve baskı yaratıyorsa o zaman ne olacak?
Bırakın yapsınlar…
Sizler nazikçe ve sabırla olayları karşılamayı başarmalısınız.
Siz farkındalıklı ve özel birisiniz. Kendinizi araştırıyorsunuz. Kendiniz için ve bu dünya için bir adım atmak istiyorsunuz. Bizim yeni bir dünya kurabilmemiz için insan denen varlıkla savaşa son vermemiz gerekmektedir. İnsanlarla savaşmayın. Atın egonuzu geri plana…
Aynı zamanda yaşantınızda size arıza çıkartan aile içinde olan ve bağınız olan insanlarla aynı menzile düşmeyin. Sizin hayata karşı planlarınız ve umutlarınız var bunu hatırlayın.
Peki bugünler ne zaman bitecek?
Efendim, dünya denen bu gezegen döndükçe çeşitli şeylerden imtihan olacağız. Dönem dönem bir şeyler elbet başımıza gelecek. Önemli olan hemen kendimizi geliştirip iyi bir öğrenci olmaktır. Hırslardan, egodan, kendimizi ifade etmekten bir vazgeçelim olur mu?
Ne demiş Mevlâna: Bizi bilen bilir, bilmeyende kendi gibi bilir…
Lakin hali hazırda kısaca tavsiyeleri şuraya iliştirelim. Canınız istedikçe okuyun ve okutun.
1-Kendinizi ve dikkatinizi toparlayın.
2-Dikkatinizi bir noktada toparlamak, hedefe yoğunlaşmak savaşı yarı yarıya kazanmak demektir.
3-İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağımız nokta, mantıklı yaratıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığımızı unutmamamızdır. Her insanın kendine göre inancı, gururu ve onuru olduğunu unutmayalım. Başkalarını eleştireceğimiz yerde onları anlamaya çalışalım.
4-Başkalarının haklarına ve gerçeklerine karşı daha büyük bir duyarlılık gösterin. Başkasının gelişmesine yardımcı olmak için yapabileceğinizin en iyisini yapın.
5-Allah'ın cemalinin göründüğü yeri yani gönlünüzü kıranların ilahi adaletle imtihan olacağına inancınızı kaybetmeyin. Kimsenin gönlünü de kırmayın.
6️-Sorunları kendini aşmak için ve büyümek için fırsat bilin.
Dememiz o ki; Hayat kısa yokuşlar dik! Ayakta kalmak için kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. İşimiz çok, şikayetçi olmaktan vazgeçin. Performansı düşen cihaz artık arızalıdır:) Performansınızı yükseltin.
Kimseye arıza olmayın…
Kimsenin sizin performansınızı düşürmesine de izin vermeyin.
Mutlu günler dilerim…
Mars-Plüton açısı: İnsanların hayatında bir engel ya da bir arıza haline gelmeyin.
Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan…
Bu hafta her yerde okuyorsunuz ve görüyorsunuzdur acayip bir hafta olduğuna dair yazılar ve söylemler uçuşuyor. Bu neden böyle peki?
Tüm gezegenlerin akrep burcunda toparlanması, Merkür’ün geri gidiyor olması aynı zamanda Mars ve Plüton gibi stresli bir açının kesinleşmesi ile olaylar daha elektrikli bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü içimizde biriken ve uzun süredir sakladığımız her şeyi konuşmak istediğimiz bir dönemi işaret eder. Ama tabii ki astroloji bilmek bunların böyle gelişmesi yerine daha pozitife doğru ilerlemesini sağlamak demektir. Yani kare açıları üçgenlere çevirmeniz mümkün olabilir. Yaşanması gerekenin yaşanmasına engel olmaktan söz etmiyorum. Aksine yaşanılacak olana güzel bir şekilde sağlıkla gitmenizden bahsediyorum.
Yaşamın kalitesi ve konforu gibi düşünmelisiniz.
Mesela siz evden sinirle ve agresif çıktığınızda aracı hızlı kullanabilirsiniz. Bu yüzden kaza yapabilirsiniz. Bu bir etkileşimdir. Meksika dalgası gibi düşünün. Size olayların yansıması ve sizi ne kadar bağlıyor olması gibi…
Şu hafta özellikle sizden isteğim biraz daha makul ve sakin olmanızdır. Verilen kararları çok sorgulamayın ve kendinizi anlatmak isterken çok gayret göstermeyin. Kimsenin başına dert olmayın. Kimsenin ahını almayın. Bu stresli açıyı nasıl bertaraf edersiniz?
Başkalarının yüklerini alarak ve destek olarak yok edebilirsiniz.
Peki insanlar bizi manipüle ediyor ve baskı yaratıyorsa o zaman ne olacak?
Bırakın yapsınlar…
Sizler nazikçe ve sabırla olayları karşılamayı başarmalısınız.
Siz farkındalıklı ve özel birisiniz. Kendinizi araştırıyorsunuz. Kendiniz için ve bu dünya için bir adım atmak istiyorsunuz. Bizim yeni bir dünya kurabilmemiz için insan denen varlıkla savaşa son vermemiz gerekmektedir. İnsanlarla savaşmayın. Atın egonuzu geri plana…
Aynı zamanda yaşantınızda size arıza çıkartan aile içinde olan ve bağınız olan insanlarla aynı menzile düşmeyin. Sizin hayata karşı planlarınız ve umutlarınız var bunu hatırlayın.
Peki bugünler ne zaman bitecek?
Efendim, dünya denen bu gezegen döndükçe çeşitli şeylerden imtihan olacağız. Dönem dönem bir şeyler elbet başımıza gelecek. Önemli olan hemen kendimizi geliştirip iyi bir öğrenci olmaktır. Hırslardan, egodan, kendimizi ifade etmekten bir vazgeçelim olur mu?
Ne demiş Mevlâna: Bizi bilen bilir, bilmeyende kendi gibi bilir…
Lakin hali hazırda kısaca tavsiyeleri şuraya iliştirelim. Canınız istedikçe okuyun ve okutun.
1-Kendinizi ve dikkatinizi toparlayın.
2-Dikkatinizi bir noktada toparlamak, hedefe yoğunlaşmak savaşı yarı yarıya kazanmak demektir.
3-İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağımız nokta, mantıklı yaratıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığımızı unutmamamızdır. Her insanın kendine göre inancı, gururu ve onuru olduğunu unutmayalım. Başkalarını eleştireceğimiz yerde onları anlamaya çalışalım.
4-Başkalarının haklarına ve gerçeklerine karşı daha büyük bir duyarlılık gösterin. Başkasının gelişmesine yardımcı olmak için yapabileceğinizin en iyisini yapın.
5-Allah'ın cemalinin göründüğü yeri yani gönlünüzü kıranların ilahi adaletle imtihan olacağına inancınızı kaybetmeyin. Kimsenin gönlünü de kırmayın.
6️-Sorunları kendini aşmak için ve büyümek için fırsat bilin.
Dememiz o ki; Hayat kısa yokuşlar dik! Ayakta kalmak için kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. İşimiz çok, şikayetçi olmaktan vazgeçin. Performansı düşen cihaz artık arızalıdır:) Performansınızı yükseltin.
Kimseye arıza olmayın…
Kimsenin sizin performansınızı düşürmesine de izin vermeyin.
Mutlu günler dilerim…