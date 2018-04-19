Karmanın efendisi Satürn geriliyor

Ay, gün genelinde İkizler burcunda ilerliyor olacak. Duygusal anlamda hareketli anlar yaşayacağımız bir gün. Gerilemeye başlayan Satürn, 5 Eylül’e kadar yarım kalmış işlerimizi tamamlamak, eksiklerimizi gidermek adına yeni fırsatlar sunacak. Bu aynı zamanda ektiklerimizin sonucunu göreceğimiz, ilahi adaletin başladığı bir süreç de olacak. Kısacası şu ana kadar işlerinde oldukça disiplinli hareket eden, verilen bütün işleri layıkıyla yerine getiren insanların ödül dönemi başlıyor.

KOÇ

Sizi yarı yolda bırakacak, işe yaramayan alışkanlıklarınızı terk edin. Başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak yeteneklerinizi geliştirin. Hatalarınızdan ders alın, bunları tekrar etmemek adına kendinize söz verin.

BOĞA

Başarı için önce doğru noktaya odaklanmalısınız. Çalıştığınız yerde işinize, ev hayatınızda sevdiğiniz insanlara yönelin. Nerede olmanız ve ne yapmanız gerekiyorsa, o anın keyfini çıkarın, hakkını verin.

İKİZLER

Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Bu yüzden iki düşünüp bir söyleyin. Merhametli ve iyi kalplisiniz ama bunu kötüye kullanacak olanlar da çıkacaktır. Herkese aynı değeri vermeyin.

YENGEÇ

Sıradan insan zamanı nasıl harcayacağını, akıllı insan nasıl değerlendireceğini düşünür.

Siz zamanı nasıl değerlendirebileceğinizi düşünün. Zamanınızı iyi kullanmayı öğrenmelisiniz.

ASLAN

Karşılaşacağınız zorluklar sizi yıldırmasın. Mükafatın büyüklüğü, sorunun büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Hedefe giden yolda çıkacak engeller ise sizin gelişmeniz için dikkat etmeniz gereken ayrıntılardır.

BAŞAK

Sizi zayıflatan düşüncelerinizi terk edin. Gerçekten bir şeyi yapmak istiyorsanız hedefe yönelin. Neyi isteyip neyi istemediğinizi çok iyi anlayın. Sağlığınız yerindeyken yapmak istedikleriniz için harekete geçin.

TERAZİ

Hırslı değil azimli, aceleci değil sabırlı olun. Şimdiye kadar birçok konuda hata yapmış olabilirsiniz. Ama hiçbir şey için geç değil. Sizi yüceltecek düşünce ve hareketlerinizi geliştirin. Hatalardan ders alın.

AKREP

Başarı için hayata farklı açılardan bakmayı öğrenin. Bakmanın değil görmenin önemli olduğunu anladığınızda hayatınız değişecektir. Herkesin düşüncelerine kulak verin ve içinizdeki çocuğu sevin.

YAY

Mücadele edenler her zaman kazanamamıştır. Fakat kazananlar daima doğru mücadele etmiştir. Bu nedenle öncelikle yolunuzun doğru olup olmadığını tartın. Yanlış yoldaysanız zamanınızı boşa harcarsınız.

OĞLAK

Kuşku ve kuruntu, gerçeğe ulaşmak için sorgulanması gereken duygulardır. Ancak bu duyguların aşırısı olumsuz etki bırakır. Mutluluğu ve huzuru içten içe kemirir. Fazla kuşkucu da fazla teslimiyetçi de olmayın.

KOVA

Karşınızdakine saygı duyuyorsanız, ilişkiniz uzun ömürlü olur. Ancak karşınızdakini bunaltır, her istediğinizi yaptırmaya çalışırsanız kırılmalar başlar. Her iki tarafın da istekleri doğrultusunda hareket etmesi gerek.

BALIK

Kendinizi seviyorsanız hayatınızı da seviyorsunuz demektir. Her anı iyi değerlendirin. Çünkü zaman yaşamın ta kendisidir. Düşmanın açık bıraktığı kapılar onun istediği yere çıkar. Düşmanınızı çok iyi tanıyın.