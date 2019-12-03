Jüpiter Oğlak: İnandığın şeyleri planlamalısın!

Günün konusu: Jüpiter gezegenin oğlak burcuna geçiş yapmasıdır.
Bu takımyıldızında yapacağı iş birliği yaklaşık bir yıl sürecek ve aynı zamanda yıl içinde Jüpiter oğlak burcunda gerileyecektir. 2020 Yılında Satürn ve Jüpiter gezegenleri birbirleriyle yakın çalışacaklar ve bu süreç içinde önemli başka açılarda gerçekleştirecektir. Jüpiter oğlak süreci boyunca Satürn teması ile, birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduklarını göstermektedir. Biri baskın olduğunda, gökyüzü dengesi değişebilir. Bu zaman zaman çekişme ve karışıklığa neden olabilir.
Jüpiter'in mesajı basit: Zihin, fiziksel ve ruhsal yoluyla genişlemek istiyor. Mitoloji de Yunan tanrısı Zeus, çok fazla talep eden ve hareketlerinde oldukça kendine güvenen, Jüpiter'in simgesidir.
Jüpiter'in doğası hayırsever olduğundan, belli bir miktar şans ya da en azından kozmosa bir güven getirir. Bunun nedeni Jüpiter'in geleceğe olan inancı, dolayısıyla gezegenin kendisine bağlı dini çağrışımları olmasıdır. Jüpiter inanmak ve koşulsuz güven duymakla alakalıdır. Ama bununla birlikte, çok fazla inancın her zaman yeterli bir planlamaya da ihtiyacı vardır. Öyle değil mi?
İşte bu planlama işi Satürn işidir. Jüpiter, hedeflerini aktif bir şekilde takip ederek kısa sürede çok fazla şey başarabilir. Bundan önceki yay sürecinde iyimserliğini sınırsız kullanmış olabilir. Âmâ şimdi Jüpiter oğlak süreci bunu daha planlı ve somut yaklaşımlarla yaptıracaktır.
Jüpiter ayrıca dünya meselelerinde, özellikle siyasi ideolojilerde bir kavram olarak gerekli olan idealizmi de beraberinde yansıtır. Satürn gökyüzündeki en iyi öğretmendir. Zor kazanılan şeylere karşın üstün çabalar sergilemenize yardımcı olan veya bazı kısıtlamalar getiren gezegendir.
Eğer Jüpiter iyimser bir üniversite profesörü ise, Satürn sizi sürekli zorluklarınızı aşmanızı bekleyen rektör gibidir. Üniversite profesörü size şanslar ve fırsatlar sunar ama sizden geri bir dönüş bekler. Satürn, kurallar ve düzenlemeler yoluyla sıkı bir etik kurallar çerçevesinde eğitim verir. Bu iki gezegenin birleşimi böyle işler; Birbirleri ile paralel olarak çalışırlar, desteklenir ve beslenirler. Bu iki güç santrali gezegeninin tarihsel önemi, bilincin değişimini ve geleceğimizin nihai durumunu göstermektedir. Bu iki gezegen birleşmesi olduğunda, dünyadaki görüşlerde yer alan işaretlere bağlı olarak bir değişim meydana gelmiş.
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Jüpiter ve Satürn'ün birleşimi (ki en önemli özelliklerden biri) her yirmi yılda bir gerçekleşiyor olmasıdır. Sonuncusu 8-9 Haziran 2000 yıllarında yeni bin yıl içine girerken boğa burcunda gerçekleşmişti. Oldukça uygun bir başlangıç olmuş denilebilir.
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2020 yılında gerçekleşecek olan bu birleşme yepyeni bir iç görü sağlayabilir ve aynı zamanda yeni bir başlangıç hissi sağlayabilir.
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Sorunlar yaratacak aşırı iyimserlik ya da depresiflik konularına dikkat edilmelidir!
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Ayaklarınız yere basan ideallere ihtiyacınız olacak!
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1960’lı yıllarda Jüpiter oğlak, Satürn oğlak neler oldu?
ABD ‘da 1960’larda yayılmaya başlayan hippilik,2000’li yıllarda son buluyor.
ABD ‘da hippi idealizminin sonu da bu iki gezegenin kavuşumu zamanında olmuş. Bu iki kuvvet her zaman bir astrolojik hareket döngüsü içinde başlangıçlar ve sonlar yaratıyor gibi görünmektedir.
Ülke haritaları incelenirken;
Jüpiter (idealizm) ve Satürn (yapı) olarak değerlendirilir. Bu dünyanın ve gerçekten de evrenin gelecekteki döngülerine bakma yeteneğimizi istiyorsak, o ülkeye ne zaman bir devlet yapısı veya bağımsızlığı verildiğine göre olası tabloları değerlendirmek için tek tek ülkelere bakmalıyız. Bunun üzerinde şu an için çalışıyorum. Öngörülerimi yıl içinde bu köşede paylaşacağım.
Bu, her bir ülkenin doğum haritasına göre gezegenlerin döngülerine bakan Mundane Astroloji olarak adlandırılır. Sırasıyla, her sıradan doğum haritasında, bir ülkenin nasıl yönetildiği ve tarihinde neler yaşadığı ile ilgili çalışmalar yapılır.
Kısaca bizim ülkemiz içinde ideallerimizi yapılandırdığımız bir dönem bekliyor diyebiliriz. Köklü bazı değişimler ve yaklaşımlar artık kalkmaya hazırlanıyor. İzleyip göreceğiz…
Şimdi içinizden bu bana ne yapacak diye soruyor olabilirsiniz. Bunun için sizin takım yıldızlarınıza göre ayrıca mahmure.com’da yazıp yayınlayacağım.
Günün Tavsiyesi;
Sana iyi gelmeyen şeylerden uzak dur,
Hayatının bir anında sana bir anlık huzursuzluk hissi veren kişilerden uzak dur,
Kimsenin seni değersiz hissettirmesine izin verme…
Laf anlamayana laf anlatma,
Hiçbir yanlış anlaşılmayı açıklamaya kalkma!
Unutma ki, dostlarının buna ihtiyacı yoktur ve düşmanların zaten yapacağın açıklamaya inanmazlar…
Mutlu günler dilerim.
Jüpiter Oğlak: İnandığın şeyleri planlamalısın!
Günün konusu: Jüpiter gezegenin oğlak burcuna geçiş yapmasıdır.
Bu takımyıldızında yapacağı iş birliği yaklaşık bir yıl sürecek ve aynı zamanda yıl içinde Jüpiter oğlak burcunda gerileyecektir. 2020 Yılında Satürn ve Jüpiter gezegenleri birbirleriyle yakın çalışacaklar ve bu süreç içinde önemli başka açılarda gerçekleştirecektir. Jüpiter oğlak süreci boyunca Satürn teması ile, birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduklarını göstermektedir. Biri baskın olduğunda, gökyüzü dengesi değişebilir. Bu zaman zaman çekişme ve karışıklığa neden olabilir.
Jüpiter'in mesajı basit: Zihin, fiziksel ve ruhsal yoluyla genişlemek istiyor. Mitoloji de Yunan tanrısı Zeus, çok fazla talep eden ve hareketlerinde oldukça kendine güvenen, Jüpiter'in simgesidir.
Jüpiter'in doğası hayırsever olduğundan, belli bir miktar şans ya da en azından kozmosa bir güven getirir. Bunun nedeni Jüpiter'in geleceğe olan inancı, dolayısıyla gezegenin kendisine bağlı dini çağrışımları olmasıdır. Jüpiter inanmak ve koşulsuz güven duymakla alakalıdır. Ama bununla birlikte, çok fazla inancın her zaman yeterli bir planlamaya da ihtiyacı vardır. Öyle değil mi?
İşte bu planlama işi Satürn işidir. Jüpiter, hedeflerini aktif bir şekilde takip ederek kısa sürede çok fazla şey başarabilir. Bundan önceki yay sürecinde iyimserliğini sınırsız kullanmış olabilir. Âmâ şimdi Jüpiter oğlak süreci bunu daha planlı ve somut yaklaşımlarla yaptıracaktır.
Jüpiter ayrıca dünya meselelerinde, özellikle siyasi ideolojilerde bir kavram olarak gerekli olan idealizmi de beraberinde yansıtır. Satürn gökyüzündeki en iyi öğretmendir. Zor kazanılan şeylere karşın üstün çabalar sergilemenize yardımcı olan veya bazı kısıtlamalar getiren gezegendir.
Eğer Jüpiter iyimser bir üniversite profesörü ise, Satürn sizi sürekli zorluklarınızı aşmanızı bekleyen rektör gibidir. Üniversite profesörü size şanslar ve fırsatlar sunar ama sizden geri bir dönüş bekler. Satürn, kurallar ve düzenlemeler yoluyla sıkı bir etik kurallar çerçevesinde eğitim verir. Bu iki gezegenin birleşimi böyle işler; Birbirleri ile paralel olarak çalışırlar, desteklenir ve beslenirler. Bu iki güç santrali gezegeninin tarihsel önemi, bilincin değişimini ve geleceğimizin nihai durumunu göstermektedir. Bu iki gezegen birleşmesi olduğunda, dünyadaki görüşlerde yer alan işaretlere bağlı olarak bir değişim meydana gelmiş.
*
Jüpiter ve Satürn'ün birleşimi (ki en önemli özelliklerden biri) her yirmi yılda bir gerçekleşiyor olmasıdır. Sonuncusu 8-9 Haziran 2000 yıllarında yeni bin yıl içine girerken boğa burcunda gerçekleşmişti. Oldukça uygun bir başlangıç olmuş denilebilir.
*
2020 yılında gerçekleşecek olan bu birleşme yepyeni bir iç görü sağlayabilir ve aynı zamanda yeni bir başlangıç hissi sağlayabilir.
*
Sorunlar yaratacak aşırı iyimserlik ya da depresiflik konularına dikkat edilmelidir!
*
Ayaklarınız yere basan ideallere ihtiyacınız olacak!
*
1960’lı yıllarda Jüpiter oğlak, Satürn oğlak neler oldu?
ABD ‘da 1960’larda yayılmaya başlayan hippilik,2000’li yıllarda son buluyor.
ABD ‘da hippi idealizminin sonu da bu iki gezegenin kavuşumu zamanında olmuş. Bu iki kuvvet her zaman bir astrolojik hareket döngüsü içinde başlangıçlar ve sonlar yaratıyor gibi görünmektedir.
Ülke haritaları incelenirken;
Jüpiter (idealizm) ve Satürn (yapı) olarak değerlendirilir. Bu dünyanın ve gerçekten de evrenin gelecekteki döngülerine bakma yeteneğimizi istiyorsak, o ülkeye ne zaman bir devlet yapısı veya bağımsızlığı verildiğine göre olası tabloları değerlendirmek için tek tek ülkelere bakmalıyız. Bunun üzerinde şu an için çalışıyorum. Öngörülerimi yıl içinde bu köşede paylaşacağım.
Bu, her bir ülkenin doğum haritasına göre gezegenlerin döngülerine bakan Mundane Astroloji olarak adlandırılır. Sırasıyla, her sıradan doğum haritasında, bir ülkenin nasıl yönetildiği ve tarihinde neler yaşadığı ile ilgili çalışmalar yapılır.
Kısaca bizim ülkemiz içinde ideallerimizi yapılandırdığımız bir dönem bekliyor diyebiliriz. Köklü bazı değişimler ve yaklaşımlar artık kalkmaya hazırlanıyor. İzleyip göreceğiz…
Şimdi içinizden bu bana ne yapacak diye soruyor olabilirsiniz. Bunun için sizin takım yıldızlarınıza göre ayrıca mahmure.com’da yazıp yayınlayacağım.
Günün Tavsiyesi;
Sana iyi gelmeyen şeylerden uzak dur,
Hayatının bir anında sana bir anlık huzursuzluk hissi veren kişilerden uzak dur,
Kimsenin seni değersiz hissettirmesine izin verme…
Laf anlamayana laf anlatma,
Hiçbir yanlış anlaşılmayı açıklamaya kalkma!
Unutma ki, dostlarının buna ihtiyacı yoktur ve düşmanların zaten yapacağın açıklamaya inanmazlar…
Mutlu günler dilerim.