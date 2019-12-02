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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

İnsanlara kendileri olabilmeleri için geniş bir alan bırakın!  

2 Aralık 2019

Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan hepinize sevgiler… 

 

Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep Sanko Park Avm’de imza günündeydik. Ender hocayla birlikte bizleri öyle güzel misafir ettiniz ki sonsuz teşekkürler. Ayrıca Sanko Park Avm D&R ekibine çok teşekkür ederiz.

 

Ben Gaziantep halkı kadar sıcak ve samimi bir halk görmedim desem yeridir. Bir adanalı olarak bu durumu kendi memleketimde de yaşarım ama Gaziantep bir başkaydı. Çok güzel anılar ve muhteşem yemek kültürü ile unutamayacağım bir zaman geçirdim.

 

Öyle güzel diyaloglarımız oldu ki ilerleyen günlerde mutlaka anlatacağım sizlere…

Ahşap zekâ oyunları satan ve işine hayran bir kelebek koleksiyoncusu beyefendiden tutun,

Tüm hayatını taşlara vermiş bir sosyolog ve jeofizik mühendisinden tutun,

Ülkemin her köşesinde inanılmaz yetenekli ve keşfedilmemiş insanlar var.

*

Bir kere daha anladım ki bol bol gezmek ve birçok şey öğrenmek mümkün.

Bir ülkenin tarihini kesinlikle gezerek yaşamak gerekli olduğunu fark ettim.

*

Gaziantep büyükşehir belediyesi başkanı Sn.Fatma Şahine ve ekibine misafirperverlikleri için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

 

Bugün büyük gün!

 

Gökyüzünün engel tanımayan bolluk ve şans gezegeni Jüpiter bugünden itibaren oğlak burcunda ilerleyecek. Bu süreç yaklaşık bir yıl sürecek. Oğlak burçları an itibariyle sevinebilir ama en çok “YAY” burçlarının sevinmesini tavsiye edebilirim. Çünkü gözlemlerime göre genelde Jüpiter bulunduğu burçtan ayrıldıktan sonra ona güzelliklerini vermeye başlıyor.

*

Jüpiter gezegeni hiçbir gezegen tarafından engellenemez. Sadece kısa bir süreliğine engelleniyormuş gibi davranır. Her zaman söylerim. Jüpiter oğlak, geç gelen şöhret ve itibarı temsil eder. Bu bir yıllık süreçte bazı şeyler geç kalmış gibi gözünüze gelebilir ama işte bu noktada verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya geldiğinizi söyleyebilirim.

Bu durumla ilgili yazıyı ayrıca yazıp, paylaşacağım. Bu konu uzun ve derin.

Asıl bu döngüyü 1983-1984-tarihliler daha net deneyimleyebilir. Detaylandıracağım.

 

Bu hafta neler var neler yok!

 

Bugün 1 yıllık süreç bitiyor ve Jüpiter oğlak burcuna geçiş yapıyor.

Ay bugün kova burcunda Merkür ile bir meydan okuma içinde hareket ediyor. Duygularınız belirsiz ve isyankâr olabilir. Derinde kalan ve hiç beklemediğiniz bir duygunuzun yüzleşmesini yaşayabilirsiniz. Özlem duyuyor ama bu özlemi nasıl telafi edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bazen şartlar istediğimiz gibi olmayabilir. Bu özlem duygusunun size verdiği ilham ile yaratıcılığınızı derinleştirmeyi seçin.

 

Günün ve haftanın tavsiyesi;

 

Kendiniz için ideal zihinsel imajı belirleyin.

*

Çaba göstermeden, yalnızca inanmak hiçbir işe yaramaz.

*

Düşüncelerinizi kendinize saklayın.

*

Esnek olun; gerekirse plan değişikliği yapın.

*

Gözlerinizi hedeften ayırmayın, hiçbir işi yarı yolda bırakmayın.

 

Dememiz o ki; Düşündüğünüz, inandığınız ve güvenle beklediğiniz şeye mutlaka ulaşırsınız.

 

Mutlu günler dilerim…

 

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