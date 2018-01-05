İnsanın gideceği tüm yollar kendinden geçer

Yeni yılın ilk haftasının en son gününe gelmiş bulunmaktayız. Ay sabah saatlerinde Aslan burcunda ilerliyor. Öğleden sonra Başak burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatlerinde birtakım işlerimizden sonuçlar almak isterken zorlanabiliriz. Sonuç almak istediğimiz işlerimizi öğleden sonraya ayarlamak daha isabetli olabilir.

Bugün enerjinizi yüksek hissedeceğiniz için bunu doğru bir şekilde kontrol etmenizi tavsiye edebilirim. Pozitif yönde olan bu enerjiniz doğru kullanılmadığında abartılı ve aşırılık noktasına gelebilir. Bu da sizin hiç istemediğiniz gergin sonuçlara neden olabilir.

İşlerimizde oldukça uyum ve denge yakalamayı tercih etmeliyiz. İlişkilerimiz adına ise olumlu bir gün. Eğer yarım kalmış, kafanızı kurcalayan problemleriniz varsa bunları konuşmak için değerlendirebilirsiniz.

Geçmiş duygularımızın tekrar ortaya çıkması söz konusu olurken içimizdeki gücün uyandırılmasına bizde yardımcı olmalıyız. Bilgi aramaya veya belli konuları açıklığa kavuşturmayı düşünüyorsanız ciddi görüşmeler ve hayatlarımızı önemli bir şekilde yapılandırma kararlarınızı öğleden sonraya bırakmalısınız.

Geçmiş ilişkiler kapımızı çalabilirken bu noktada ilahi adaletin önemli bir parçasına şahitlik edebilirsiniz. Geçmişteki ilişkinizden kırıldıysanız veya haksızlığa uğradıysanız bugün bu durum sizi farklı bir bakış açısına götürecektir.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Dağın ardına, ufkun ötesine bakın, insan yaşamının tek bir amacı vardır, o da gizli olanı açığa çıkarmak. Çocuk doğmadan önce ana rahminde gizlidir. Meyve dalda belirmeden önce tohumun içinde saklıdır. Dünya üzerinde keşfedilen her şey bir zamanlar bu evrende bir yerlerde gizliydi.

Bu satırlar da size ulaşmadan önce benim zihnimde gizliydi.

Kısaca; Ego ve nefs sizi sadece görünene doğru yönlendirir. Siz kalbinizin, ruhunuzun, zihninizin, bilinçaltınızın gizli katmanlarına doğru olan adımlarınızı başlatın. Görünmeyenleri, sırları ortaya çıkartın. Görünen sizi değil görünmeyen sizi, bilinmeyen ve karanlıkta olanı açığa çıkartın. Sizde gizli olan sırrı dışarı çıkartın. Sınırlı bakış, duyuş ve hissedişin sizi çektiği tuzağı fark edin. Gözlerinizi en gelişmiş mikroskop gibi kullanın, kulaklarınız duyulmadık sesleri duysun, hisleriniz dokunmanın ötesinde olanları algılasın.

Atom altı boyutları, enerji boyutlarını düşünün ve yorumlayın. İşte o zaman anlarsınız ki siz siz değilsiniz ve sizde başka bir siz (alem) var. Sesleri, görüntüleri uzaydaki bir uydu gibi takip edin. Bunu yaptığınızda bütün kapılar size açılacaktır. Toprağın altına, tohumun içine, karanlığın ardına bakmayı öğrenin.

Mutlu günler dilerim

İyi haftasonları