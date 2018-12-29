İnanç göremediğinize inanmaktır. Bunun ödülü de inandığınızı görmektir

Herkese yılın son cumartesi gününden merhaba.
Biliyorsunuz dün bir akım başlattık. Tek tek burçlarımızın gölge yönlerini ve özelliklerini değerlendiriyoruz burada. Doğal olarak koç burcu ilk olduğu için onunla başladık. Tabi ki bir kesim nedir sizin bu koç merakınız gibi yorumlar yazmaktan geri kalmadı. Sevenler oldu, kızanlar oldu hepinize dün ki güzel yorumlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum.
O zaman şimdi Venüs’ün göz bebekleri, Boynuzları üzerinde Dünyayı döndürdüğünü varsaydığımız gözümüzün çiçekleri boğa burçlarını inceleyelim.
Zodyak’ta Koç’un o deli dolu enerjisini azaltan böyle hani bir yere koşarken önünüzdeki direği görmezde kafanızı vurursunuz da ne olduğunu anlamadan oraya düşer şaşırırsınız ve sakin sakin şişliğin inmesini beklersiniz ya işte tamda öyle bir hal düşünün. Boğalar düşmeden düşmüş gibi güvenli güvenli ilerlerler. Canlarının yanmasına asla cesaret etmezler. Hep bir güvenli alanları olmalıdır. Sakin, yavaş ama bildiğinden şaşmayan yönlerini hiç kaybetmeden ilerlemelidirler.
Hayatlarındaki tek çatışmaları kendi değerlerini oluşturabilmek ve varlıklarını koruyabilmektir.
Hayatın koşturması içerisinde her şeyin stabil ilerlemesi mümkün değildir. Âmâ onlar insanların ihtiyaçlarının durum ve şartlara göre değişebilmesi ihtimaline pek imkân vermezler. Sonuçta insanız değil mi bizlerin ruhsal yapısı ve şartları değişebilir. Âmâ bir boğa kendini buna karşı her zaman korur. Kendi koruyorsa herkesin de korumasını ister. Zar zor bir evliliği düzeni değişmesin diye sürdürüyorsa neden başkası da yapamasın onu anlamak istemez. Çünkü bazı konularda asla esnek olup taviz vermez. Hayat onlara beklentilerini ve tutumlarını yaşamın sürecine göre değiştirebilmeyi öğretir. Esnek olduklarında kırılmadıklarını öğrenirler ve bunun hayatla mücadele etmek için en önemli kural olduğunu farkederler. Boğalar yaşama saygı duyarlar. Değişimin doğal bir şey olduğunu genelde çok sonralarda anlarlar.
Onlar için genelde hayat felsefesi “Nereye bakacağınızı bilmiyorsanız aradığınızı bulamazsınız” olabilir. Sonuçta bir şey arıyorsanız zaten nereye bakacağınızı bilmediğiniz için arıyorsunuzdur değil mi?
Kafanız karışmış olabilir ama boğalar ancak bu kördüğümü böyle çözebilir. Bir daha üst satırı okuyun da öyle devam edelim.
Venüs’ün yöneticiliğinde olmalarına rağmen şiir, romantik yazılar veya ruhsal konularda bile bir gerçekçilik arayabilirler.Net insanlardır.
Hani Orhan veli diyor ya “İstanbul’u seyrediyorum gözlerim kapalı".
Karşılarında olsa direk sorarlardı;
-Gözleriniz kapalıysa "nasıl" seyrediyorsunuz o zaman? İşte bu kişi Boğa burcu olabilir.
Çünkü onlar ruhsal boyutta kaybolmaktan korkarlar. Yüksek olan o derin ruhlarını ve algılama kapasitelerinin üzerlerini örterler. Ya bir şeyleri anlarlarsa bu onlara değişmek gerektiğini gösterirse ne yapacaklar. Hâlbuki aksine bu yönde bazı şeyleri öğrenmeleri gerekmektedir. İşte aslında 2019 yılı Uranüs Boğa geçişi onlara bunu zaten öğretecektir.
Bazen bu burcun insanı da sıkılır ve "hep ben mi güçlü olmak zorundayım diye" diye kendini bırakır. Âmâ bu çok kısa bir bırakıştır. Bir boğa zaten bir şeyi bırakıyorsa bir daha aynı tutku ile ilerlemesi için elinde yeterli nedenleri olması gerekmektedir. Dayanıklı ve sabırlı kişilerdir. Tek zaafları aşktır. Aşkı her koşulda hissetmek isterler ve ince eleyip sık dokumadan hemen kendilerini bir Aşk’a bırakabilirler. Hayata karşı rahat ve geniş bakış açısı sayesinde bir koç burcu kişisi gibi ya da bir akrep burcu gibi fethetmeyi değil, teslim olmuş topraklarda hüküm sürmeyi severler. Kadınlarının da erkeklerinin de etkileyici bir ses tonları vardır. İntikamcı değildir ama alması gerekirse en soğuk şekilde alması gerektiğine inanan kesim içerisindedir.
Silmeyeceksen karalamayacaksın mantığındadırlar. Sağlam duruşuyla, her an her yerde herkesin yardımına koşabilmesiyle hayranlık uyandırırlar. Zaman zamanda çok yorulurlar. Emi kipi asla kullanmamalısınız.
Ve son olarak en sevdiğim özellikleri âşık olmadığı bir insanla mantıksız bir ilişki yaşayacağına yalnız olmayı tercih eder. Bundan da hiç de şikâyet etmezler.
Tüm boğa burcu okuyucularıma sevgilerimi gönderiyorum. Boğa burcu dostlarınıza bu yazıyı hediye etmeyi unutmayın…
Güzel bir hafta sonu dilerim.
İnanç göremediğinize inanmaktır. Bunun ödülü de inandığınızı görmektir
Herkese yılın son cumartesi gününden merhaba.
Biliyorsunuz dün bir akım başlattık. Tek tek burçlarımızın gölge yönlerini ve özelliklerini değerlendiriyoruz burada. Doğal olarak koç burcu ilk olduğu için onunla başladık. Tabi ki bir kesim nedir sizin bu koç merakınız gibi yorumlar yazmaktan geri kalmadı. Sevenler oldu, kızanlar oldu hepinize dün ki güzel yorumlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum.
O zaman şimdi Venüs’ün göz bebekleri, Boynuzları üzerinde Dünyayı döndürdüğünü varsaydığımız gözümüzün çiçekleri boğa burçlarını inceleyelim.
Zodyak’ta Koç’un o deli dolu enerjisini azaltan böyle hani bir yere koşarken önünüzdeki direği görmezde kafanızı vurursunuz da ne olduğunu anlamadan oraya düşer şaşırırsınız ve sakin sakin şişliğin inmesini beklersiniz ya işte tamda öyle bir hal düşünün. Boğalar düşmeden düşmüş gibi güvenli güvenli ilerlerler. Canlarının yanmasına asla cesaret etmezler. Hep bir güvenli alanları olmalıdır. Sakin, yavaş ama bildiğinden şaşmayan yönlerini hiç kaybetmeden ilerlemelidirler.
Hayatlarındaki tek çatışmaları kendi değerlerini oluşturabilmek ve varlıklarını koruyabilmektir.
Hayatın koşturması içerisinde her şeyin stabil ilerlemesi mümkün değildir. Âmâ onlar insanların ihtiyaçlarının durum ve şartlara göre değişebilmesi ihtimaline pek imkân vermezler. Sonuçta insanız değil mi bizlerin ruhsal yapısı ve şartları değişebilir. Âmâ bir boğa kendini buna karşı her zaman korur. Kendi koruyorsa herkesin de korumasını ister. Zar zor bir evliliği düzeni değişmesin diye sürdürüyorsa neden başkası da yapamasın onu anlamak istemez. Çünkü bazı konularda asla esnek olup taviz vermez. Hayat onlara beklentilerini ve tutumlarını yaşamın sürecine göre değiştirebilmeyi öğretir. Esnek olduklarında kırılmadıklarını öğrenirler ve bunun hayatla mücadele etmek için en önemli kural olduğunu farkederler. Boğalar yaşama saygı duyarlar. Değişimin doğal bir şey olduğunu genelde çok sonralarda anlarlar.
Onlar için genelde hayat felsefesi “Nereye bakacağınızı bilmiyorsanız aradığınızı bulamazsınız” olabilir. Sonuçta bir şey arıyorsanız zaten nereye bakacağınızı bilmediğiniz için arıyorsunuzdur değil mi?
Kafanız karışmış olabilir ama boğalar ancak bu kördüğümü böyle çözebilir. Bir daha üst satırı okuyun da öyle devam edelim.
Venüs’ün yöneticiliğinde olmalarına rağmen şiir, romantik yazılar veya ruhsal konularda bile bir gerçekçilik arayabilirler.Net insanlardır.
Hani Orhan veli diyor ya “İstanbul’u seyrediyorum gözlerim kapalı".
Karşılarında olsa direk sorarlardı;
-Gözleriniz kapalıysa "nasıl" seyrediyorsunuz o zaman? İşte bu kişi Boğa burcu olabilir.
Çünkü onlar ruhsal boyutta kaybolmaktan korkarlar. Yüksek olan o derin ruhlarını ve algılama kapasitelerinin üzerlerini örterler. Ya bir şeyleri anlarlarsa bu onlara değişmek gerektiğini gösterirse ne yapacaklar. Hâlbuki aksine bu yönde bazı şeyleri öğrenmeleri gerekmektedir. İşte aslında 2019 yılı Uranüs Boğa geçişi onlara bunu zaten öğretecektir.
Bazen bu burcun insanı da sıkılır ve "hep ben mi güçlü olmak zorundayım diye" diye kendini bırakır. Âmâ bu çok kısa bir bırakıştır. Bir boğa zaten bir şeyi bırakıyorsa bir daha aynı tutku ile ilerlemesi için elinde yeterli nedenleri olması gerekmektedir. Dayanıklı ve sabırlı kişilerdir. Tek zaafları aşktır. Aşkı her koşulda hissetmek isterler ve ince eleyip sık dokumadan hemen kendilerini bir Aşk’a bırakabilirler. Hayata karşı rahat ve geniş bakış açısı sayesinde bir koç burcu kişisi gibi ya da bir akrep burcu gibi fethetmeyi değil, teslim olmuş topraklarda hüküm sürmeyi severler. Kadınlarının da erkeklerinin de etkileyici bir ses tonları vardır. İntikamcı değildir ama alması gerekirse en soğuk şekilde alması gerektiğine inanan kesim içerisindedir.
Silmeyeceksen karalamayacaksın mantığındadırlar. Sağlam duruşuyla, her an her yerde herkesin yardımına koşabilmesiyle hayranlık uyandırırlar. Zaman zamanda çok yorulurlar. Emi kipi asla kullanmamalısınız.
Ve son olarak en sevdiğim özellikleri âşık olmadığı bir insanla mantıksız bir ilişki yaşayacağına yalnız olmayı tercih eder. Bundan da hiç de şikâyet etmezler.
Tüm boğa burcu okuyucularıma sevgilerimi gönderiyorum. Boğa burcu dostlarınıza bu yazıyı hediye etmeyi unutmayın…
Güzel bir hafta sonu dilerim.