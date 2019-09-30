İlerlemek kolaydır, yeter ki yönünde anlaşalım.

Yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan hepinize sıcacık bir merhaba.
Eylül Ay’ının son yazısını sizlerle paylaşıyorum. Hızlıca akıp giden zaman içinde muhtemelen ekim ayını da bu şekilde tüketeceğiz.Özellikle İstanbullular olarak oldukça panik dolu bir haftayı geride bıraktık. Aslında önemli yüzleşmeler yaşadık ve bazı eksikliklerimizi tamamlamamız gerektiğini fark ettik. Unutmayalım ki bazı kaoslu durumlardan ders almak önemli kazanımlar getirebilir. Aslında başarılı olan insanlar kaoslu durumlardan ders alan ve hızlı çözümler getirebilen kişilerdir. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Havada uçan bir kuşun bile nedeni vardır. Bizler üzerimize düşen önlemlerimizi alacağız.
Tedbir bizden, takdir Allahtan…
Yeniaylı başladığımız bu haftanın yoğunluğunu pazartesinden hissetmeye başlayacaksınız. Bu yüzden elinizden geldikçe haftaya pozitif ve enerji dolu ilerlemelisiniz. İlerleyelim de peki nereye ilerleyelim? Bu hafta sizlere yön bulma konusunda asla kararsız olmamanız gerektiğini göstermektedir. Yönünüzü bilmeli ve öyle ya da böyle bir seçim içinde olmalısınız. Ön teker nereye giderse arka tekerde oraya gider. Eğer kötü bir ilişki ya da ortaklık içindeyseniz zengin olmayı beklemeyin. O işte verimli olamazsınız. Ya da sizi sürekli manipüle eden bir patronla çalışıyorsanız terfi etmeyi beklemeyin. Olayları görmek istediğiniz gibi görmekten vazgeçin. Hiç olmayacak şeylere bel bağlamayın. Verdiğiniz kararın arkasında olun.
Ekim ayı için sizlere mektup yazdım:
Bu ay içerisinde en önemli gökyüzü etkinliği, Mars gezegenin düşük pozisyonda olduğu Terazi burcunda ilerlemeye başlamasıdır. Bu noktada ilişkilerinizi ekim ayı içerisinde kurmak veya yönetmek sizi biraz zorlayabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, kendinizle yaptığınız savaş dışarı yansıyabilir. Bu dönemi kaliteli geçirmek için yapmanız gereken en önemli şey, olaylara politik yaklaşmanız olacaktır. Ama şu an içinizden “Yok ben öyle kimseye politik olamam.” diye geçiyorsanız; evet, o zaman bu ay sizi oldukça zorlayacaktır. Çünkü bu ay diplomasiyi ve ilişkileri yönetmeyi öğreneceksiniz. Birileri fikirlerinizi ve cesaretinizi önemseyecek ve sizleri uzun süren karasızlıklardan çıkartabilecektir. Aksine daha kararlı ve istekli bir yön içinde olmaya doğru ilerliyorsunuz. Ne istediğinizi artık bildiğiniz bir ekim ayı içindesiniz. Geçmişteki bir ilişkinizle ilgili yaşamış olduğunuz bir belirsizlik varsa bu ay yine önünüze çıkabilir. Her şeyi yönetmek ve kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sonu olmayan sorumsuz ilişkilerden hemen yön değiştirmeniz gerektiğini yenilemek istiyorum. Bu ay çok önemli bir projeye başlayabilir ve bundan iyi bir kazanç sağlayabilirsiniz. Finansal koşullarınızı yeniden düzenlemek ve ekonomik kazançlarınızı yeniden değerlendirmek adına bu ayı kaçırmamalısınız. Taşınma yer değişikliği, ofis değişikliği veya şehir değişikliği gibi köklü bazı değişimler içinde olabilirsiniz Kısaca bu ay kiminle muhatap olduğunuza önem verin, çevrenizdekilerle belli bir mesafe kurmayı seçin. Bu aynı zamanda kişinin kendisine olan saygısının da gereğidir. Sen muhatabına saygı göstermezsen, o da sana saygı göstermeyecektir. Unutma, ne ekersen onu biçersin!
Ne zaman adam oluruz?
Eğer, herkes soğukkanlılığını kaybedip seni suçladığı zaman, sen soğukkanlılığını koruyabilirsen;
Eğer, herkes senden şüphelendiği halde onların bu şüphesini müsamaha ile karşılayabilirsen;
Eğer bekleyebilir ve beklemekten yorulmazsan;
Yahut iftiraya uğrar da, iftira ile mukabele de bulunmazsan;
Ve aynı zaman da ne çok uysal olup ne de çok akıllıca bir tavırla konuşmazsan;
Eğer düşünebildiğin halde düşüncelerin kölesi olmazsan;
Eğer felaket ve saadetle yüzleşebilir ve bu iki sahtekarı aynı surette karşılayabilirsen;
Eğer hayatını vakfettiğin şeylerin yıkılışını seyredebilir ve eğilip kırık aletlerle onu tekrar kurabilirsen;
Eğer iş işten geçtikten sonra kalbini, sinirlerini ve vücudunu tekrar tam faaliyetle seferber edebilip gayene ulaşmaya çalışabilirsen;
Ve sana “dayanan!” iradenden başka hiçbir şeyin kalmadığı zaman dişini sıkmasını bilirsen;
Eğer halk tabakasıyla konuştuğun halde faziletlerini koruyabilirsen;
Yahut krallarla dolaştığın halde gururlanıp benliğinden kaybetmezsen;
Eğer ne sevdiğin dostlarının, ne de düşmanlarının sözleri seni incitmezse;
Eğer herkesi sayabilir fakat kimseye fazla bağlanmamayı bilirsen;
Eğer her dakikanın altmış saniyesini doldurabilirsen;
O zaman artık adam olduğunu düşünebilirsin oğul...
RUDYARD KYPLYNG
Dememiz o ki; adam olmak zor iştir. Öyle kolay olmayacaktır. Yukarıdaki listeye bayıldım. Listeyi okurken gözümün önünden yaşadıklarım geçti. Hepsine bir yıl yazdım. Resmen şu yaşıma kadar öğrendiklerimin listesiydi. 2019 yılı en son maddeye denk geldi. “Eğer her dakikanın altmış saniyesini doldurabilirsen” bu benim öğrendiğim son konuydu…
Aman haa yanlış anlaşılma olmasın. Adam olduk demiyoruz. Her şeye ve herkese rağmen zaman olmaya devam ediyoruz…
Mutlu günler dilerim…
İlerlemek kolaydır, yeter ki yönünde anlaşalım.
Yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan hepinize sıcacık bir merhaba.
Eylül Ay’ının son yazısını sizlerle paylaşıyorum. Hızlıca akıp giden zaman içinde muhtemelen ekim ayını da bu şekilde tüketeceğiz.Özellikle İstanbullular olarak oldukça panik dolu bir haftayı geride bıraktık. Aslında önemli yüzleşmeler yaşadık ve bazı eksikliklerimizi tamamlamamız gerektiğini fark ettik. Unutmayalım ki bazı kaoslu durumlardan ders almak önemli kazanımlar getirebilir. Aslında başarılı olan insanlar kaoslu durumlardan ders alan ve hızlı çözümler getirebilen kişilerdir. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Havada uçan bir kuşun bile nedeni vardır. Bizler üzerimize düşen önlemlerimizi alacağız.
Tedbir bizden, takdir Allahtan…
Yeniaylı başladığımız bu haftanın yoğunluğunu pazartesinden hissetmeye başlayacaksınız. Bu yüzden elinizden geldikçe haftaya pozitif ve enerji dolu ilerlemelisiniz. İlerleyelim de peki nereye ilerleyelim? Bu hafta sizlere yön bulma konusunda asla kararsız olmamanız gerektiğini göstermektedir. Yönünüzü bilmeli ve öyle ya da böyle bir seçim içinde olmalısınız. Ön teker nereye giderse arka tekerde oraya gider. Eğer kötü bir ilişki ya da ortaklık içindeyseniz zengin olmayı beklemeyin. O işte verimli olamazsınız. Ya da sizi sürekli manipüle eden bir patronla çalışıyorsanız terfi etmeyi beklemeyin. Olayları görmek istediğiniz gibi görmekten vazgeçin. Hiç olmayacak şeylere bel bağlamayın. Verdiğiniz kararın arkasında olun.
Ekim ayı için sizlere mektup yazdım:
Bu ay içerisinde en önemli gökyüzü etkinliği, Mars gezegenin düşük pozisyonda olduğu Terazi burcunda ilerlemeye başlamasıdır. Bu noktada ilişkilerinizi ekim ayı içerisinde kurmak veya yönetmek sizi biraz zorlayabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, kendinizle yaptığınız savaş dışarı yansıyabilir. Bu dönemi kaliteli geçirmek için yapmanız gereken en önemli şey, olaylara politik yaklaşmanız olacaktır. Ama şu an içinizden “Yok ben öyle kimseye politik olamam.” diye geçiyorsanız; evet, o zaman bu ay sizi oldukça zorlayacaktır. Çünkü bu ay diplomasiyi ve ilişkileri yönetmeyi öğreneceksiniz. Birileri fikirlerinizi ve cesaretinizi önemseyecek ve sizleri uzun süren karasızlıklardan çıkartabilecektir. Aksine daha kararlı ve istekli bir yön içinde olmaya doğru ilerliyorsunuz. Ne istediğinizi artık bildiğiniz bir ekim ayı içindesiniz. Geçmişteki bir ilişkinizle ilgili yaşamış olduğunuz bir belirsizlik varsa bu ay yine önünüze çıkabilir. Her şeyi yönetmek ve kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sonu olmayan sorumsuz ilişkilerden hemen yön değiştirmeniz gerektiğini yenilemek istiyorum. Bu ay çok önemli bir projeye başlayabilir ve bundan iyi bir kazanç sağlayabilirsiniz. Finansal koşullarınızı yeniden düzenlemek ve ekonomik kazançlarınızı yeniden değerlendirmek adına bu ayı kaçırmamalısınız. Taşınma yer değişikliği, ofis değişikliği veya şehir değişikliği gibi köklü bazı değişimler içinde olabilirsiniz Kısaca bu ay kiminle muhatap olduğunuza önem verin, çevrenizdekilerle belli bir mesafe kurmayı seçin. Bu aynı zamanda kişinin kendisine olan saygısının da gereğidir. Sen muhatabına saygı göstermezsen, o da sana saygı göstermeyecektir. Unutma, ne ekersen onu biçersin!
Ne zaman adam oluruz?
Eğer, herkes soğukkanlılığını kaybedip seni suçladığı zaman, sen soğukkanlılığını koruyabilirsen;
Eğer, herkes senden şüphelendiği halde onların bu şüphesini müsamaha ile karşılayabilirsen;
Eğer bekleyebilir ve beklemekten yorulmazsan;
Yahut iftiraya uğrar da, iftira ile mukabele de bulunmazsan;
Ve aynı zaman da ne çok uysal olup ne de çok akıllıca bir tavırla konuşmazsan;
Eğer düşünebildiğin halde düşüncelerin kölesi olmazsan;
Eğer felaket ve saadetle yüzleşebilir ve bu iki sahtekarı aynı surette karşılayabilirsen;
Eğer hayatını vakfettiğin şeylerin yıkılışını seyredebilir ve eğilip kırık aletlerle onu tekrar kurabilirsen;
Eğer iş işten geçtikten sonra kalbini, sinirlerini ve vücudunu tekrar tam faaliyetle seferber edebilip gayene ulaşmaya çalışabilirsen;
Ve sana “dayanan!” iradenden başka hiçbir şeyin kalmadığı zaman dişini sıkmasını bilirsen;
Eğer halk tabakasıyla konuştuğun halde faziletlerini koruyabilirsen;
Yahut krallarla dolaştığın halde gururlanıp benliğinden kaybetmezsen;
Eğer ne sevdiğin dostlarının, ne de düşmanlarının sözleri seni incitmezse;
Eğer herkesi sayabilir fakat kimseye fazla bağlanmamayı bilirsen;
Eğer her dakikanın altmış saniyesini doldurabilirsen;
O zaman artık adam olduğunu düşünebilirsin oğul...
RUDYARD KYPLYNG
Dememiz o ki; adam olmak zor iştir. Öyle kolay olmayacaktır. Yukarıdaki listeye bayıldım. Listeyi okurken gözümün önünden yaşadıklarım geçti. Hepsine bir yıl yazdım. Resmen şu yaşıma kadar öğrendiklerimin listesiydi. 2019 yılı en son maddeye denk geldi. “Eğer her dakikanın altmış saniyesini doldurabilirsen” bu benim öğrendiğim son konuydu…
Aman haa yanlış anlaşılma olmasın. Adam olduk demiyoruz. Her şeye ve herkese rağmen zaman olmaya devam ediyoruz…
Mutlu günler dilerim…