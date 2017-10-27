Hırs bir geminin yelkenini şişiren rüzgâra benzer. Fazlası batırır, azı da olduğu yerde bırakır

Günaydın haftanın son gününden güzel bir merhaba dilerim. Bugün Ay kova burcunda hareket etmeye başlıyor. Geçtiğimiz birkaç güne göre daha enerjimiz yükselecek ve sosyalleşme noktasında Hobiler, kulüpler ve grup arkadaşlıklarımızla bir araya gelmeyi tercih edebileceğiz.

Dostlarımızla bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için uygun bir zaman dilimi içerisindeyiz. Daha hümanist arayışları vurgulayacağız.

Bugün bazı gerilimler ortaya çıkabilir. Duygusal takıntılarınızı kırmaya çalışırken yeni yollarla kendinizi ifade etmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kalbiniz ve mantığınızı dengelemek için doğru zaman. Bugün bir şeyler sizin dengenizi bozabilir. Bura da asıl mesele sakin kalmak ve duyarlılığınızın hâkim olacağı bir kontrol içinde olmanız gerekmektedir.

Bugün özgüveninizi yüksek tutup cesur davranışlar içinde olmanız sizi güçlendirecektir. Bugün gelişen kararlarda hızlı hareket etmeniz ve liderlik becerilerinize güvenmeniz ama bunu yaparken de çevrenize gerekli saygıyı göstermeyi ihmal etmemeniz gereklidir. Fiziksel bir aktivite, düşüncelerinizi temizleme ve size sağlam bir yön duygusu verme açısından olumlu bir zaman dilimidir. Bugün gelişen olaylarda aşırılıktan uzak durmanızda fayda var. Biraz kendi kendinizi kontrol ederseniz, sonuçtan acı çekmek yerine, bu etkinin kazançlarını elde edebilirsiniz.

Bugün, hayatınızdaki önemli insanlara, özellikle de otoritedeki kişilere duygusal yönünüz gösterilecek gibi görünüyor. Aynı zamanda eğer bir ebeveyn, lider veya profesyonel kişi olarak rolünüz var ise duygusal bazı yanıtlar oluşturmanız da mümkündür.

Kariyer beklentileriniz değiştirebilir, farklı bir iş başvurusunda bulunabilir veya daha fazla duygusal açıdan tatmin edici yaşam hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olacak bir şeyler yapabilirsiniz. Kendi çocuğunuz yoksa ebeveyn rolü veya diğer insanların ebeveynlik becerileri konusunda bazı duygusal kavrayışlar kazanmanız da mümkündür. İyi, amaçlı ve mutlu olmak adına her fırsatı değerlendirin.

Gelelim günün tavsiyesine;

Gerçek insan olmak istersen eğer öfke, ihtiras, kin, açgözlülük, azgınlık, aşırı şehvet, kibir gibi düşmanları alt etmelisin. Seni insan olmaktan uzaklaştıran negatif yapını kontrol altına alıp dengeleyebilirsin.

Denge senin bedeninde en mükemmel biçimde vardır, onu örnek al. Hırs bir geminin yelkenini şişiren rüzgâra benzer; fazlası batırır, azı da olduğu yerde bırakır. Yaşam oyunu denen sinemada, seyirci koltuklarında değil sahnede ol.

Yaşam bir oyun gibidir, uzunluğu değil iyi oynanıp oynanmadığı önemlidir. İstemediğin bir davranışı değiştirirken ihtiyacın olan esas disiplin, bir hareketi farkında olmadan yapacak hale gelinceye dek devam ettirme alışkanlığıdır.

Disiplin kilolarca baskı yaparken, pişmanlık binlerce ton baskı uygular. İnsanlar, değişmemenin acısı değişimin getireceği acıdan daha fazla oluncaya kadar değişmez. Bu değişimi yapabilenler hangi koltukta olursa olsun her zaman yeni hedeflere varmak ister. Bu yüzden, bir insanı oturduğu yerle değil, ulaşmak istediği hedefle ölçmek gerekir. Susamadan önce su kuyusunu kazmaya başla.

Su 3-4 metreden çıkmayabilir. Sen kaç metre gerekirse su bulana dek kazmaya devam et. Önemli olan ne kadar mesafe kazdığın değil, doğru yeri, doğru biçimde kazmandır. Ayrıca kazarken bir hayalin peşinden gidersin, eğer hayallerin varsa onlar gerçekleşebilir, yoksa asla! Hayal kurmak bilgiden önemlidir, dünya üzerindeki insanların yaptığı her şey daha önce sadece bir hayal değil miydi?

Kalite, huzur ve mutluluk senin varış noktan değil, yolculuğunun niteliği olsun. Sen kaliteli ol, bunun için kendini daima birinci sıraya koy. Bencil anlamda değil, potansiyelini açığa çıkarmak için bunu yap.

Mutlu günler, İyi hafta sonları dilerim.