Hiç kimse geçmişini geri alacak kadar zengin değildir

Kariyer ve iş planlarımız oldukça önem kazanacak. Ay oğlak burcunda özellikle Plüton ile kavuşum durumunda zayıf noktalarımızı olağandışı bir şekilde koruyabilirken, yumuşak noktalarımızı başkalarının rehberliği ve desteği vasıtasıyla bizim için en iyi duruma getirme deneyimini yaşayacağız. Geçtiğimiz aylarda diğer yazılarımda da bahsetmiştim. Satürn oğlak burcuna 6.dereceye geldiğinde bir takım olayları hissetmeye başlayacağımızı söylemiştim. Satürn artık etkili dönemine 8 Şubattan bu yana giriş yaptı. Şimdi asıl önemli olan 12 Şubat haftası içerisinde tam derecelerine giriş yapmış olması. Hem ülke olarak hem de kişisel baz da önemli bir sürece giriyoruz. Daha farkındalıklı ve daha anlayışlı ilerlememiz gereken bir dönem içine giriyoruz. Hedeflerimize adım adım ulaşmak isteyeceğiz. Ay ve Neptün arasındaki olumlu açı ile rahat iletişim kurabilir taleplerimizi ortaya koyabiliriz. Uzun zamandır eksik kalan projelerimizden bir takım haberler alınabilir. Kendinize gerçekte kim olduğunuzu öğrenmeye dair iyi bir şans verebiliriz. Gerçek yaşam amacınızı ve bu hayattaki yerinizi bulursanız bir daha zorluklara bakmak zorunda kalmayacaksınız! Belirlediğiniz hayatı yaratmak için gerekli değişiklikleri yapmaya başlayın. Finansal sorunlarınızı toparlamanız için yapacağınız görüşmelerde dengede kalmalısınız bilmelisiniz. Borç almak, kredi çekmek gibi konularda bazı girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Konsantrasyonunuzun düşmesine asla izin vermemelisiniz. Kariyerinizde ortak amaçlarınız olan kişilerle bugün paylaşım yaptığınız konularda destek görebilirsiniz. Arka planda yöneticileriniz sizi destekliyor olacaktır. Üstleriyle olan ilişkilerinde bayan otorite figürlerine karsı daha sakin olmanızda fayda var. Geçmiş problemler yeniden sorun yaratan bir noktaya geldiğinde sabırlı davranmalısınız. Yeni bir aşk, kafanızda karışıklık yaşamınıza neden olabilir.





Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;

Satılık Köpek Yavruları" ilanının hemen altında

küçük bir çocuğun başı gözüktü ve

çocuk dükkân sahibine sordu :

-"Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz?"

Dükkân sahibi :

-"30 dolarla 50 dolar arasında değişiyor fiyatları" dedi

-"Benim 2 dolar 37 sentim var" dedi çocuk

-"Bir bakabilir miyim yavrulara"

Dükkân sahibi gülümsedikten sonra bir ıslık çaldı ve

köpek kulübesinden beş tane yumak halinde yavru çıktı.

Yavrulardan biri arkadan geliyordu. Küçük çocuk

yürümekte zorluk çeken

sakat yavruyu işaret edip sordu:

-"Bunun nesi var?"

Dükkân sahibi onun kalça çıkığı olduğunu ve

hep sakat kalacağını açıkladı.

Küçük çocuk heyecanlanmıştı.

-"Ben bu yavruyu satın almak istiyorum.”

Dükkan sahibi:

-"Hayır o yavruyu satın alman gerekmiyor.

Eğer gerçekten istiyorsan o yavruyu sana bedava veririm"

Küçük çocuk birden sinirlendi.

Dükkan sahibinin gözlerinin içine dik dik bakarak:

-"Onu bana vermenizi istemiyorum.

O da diğer yavrular kadar değerli ve

ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim.

Aslında şimdi size 2 dolar 37 cent vereceğim ve

geri kalanını ayda 50 cent ödeyerek tamamlayacağım."

Dükkân sahibi çocuğu ikna etmeye çalıştı:

-"Bu köpeği gerçekten satın almak istediğini sanmıyorum.

Bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular gibi koşup,

zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak."

Bunun üzerine küçük çocuk eğildi,

pantolonunu sıvadı ve

büyük bir metal parçasıyla desteklediği

sakat bacağını dükkân sahibine gösterip,

tatlı bir sesle:



-“Ben de çok iyi koşamıyorum

ve bu yavrunun

kendisini çok iyi anlayacak

bir sahibe gereksinimi var" dedi

Dememiz o ki; Mutsuzluktan uzak durmak için mutsuzluğu yaşamanıza sebep olan şeyi incelemelisiniz. Yaşadığınız sorun kontrol edilebilir mi? Kontrol edilemez mi? Eğer kontrol edilemez ise, sizin yapabileceğiniz bir şey yok ise, mutsuzluğun sizi sadece daha fazla strese ve negatifliğe iteceğini bilin. Kendinize “neden böyle oldu?” diye sormaktan vazgeçin. Aşk hayatınız ve ilişkilerinize dair üzerinizde biriken sorumluluklar sizi yoran bir noktaya getirebilir. Sonuç ile yüzleşin ve yeni bir sayfa açmanın vakti geldiğini anlayın. Aynı hatayı tekrar yapmamak için çalışacağınıza dair kendinize söz verin. Eğer kontrol edebiliyorsanız ne yapmanız gerekiyor ise plan yapın ve uygulamaya başlayın fakat burada dikkat edeceğiniz şey yaptığınız işin sizi strese sokmasına izin vermemektir. Panik olmayın, yanlışı plansız olarak düzeltmeye çalışmak daha büyük yanlışlara dönüşebilir.

İyi haftalar dilerim…