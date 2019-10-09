Her şeyi çok bilen aklım susarsa, kalbim kusurunu anlayacak!

Yepyeni bir günden hepinize merhaba,
Haftayı ortalamış bulunmaktayız. Siz de benim gibi diyor musunuz ne çabuk oldu Ekim’in ortası.
Bu aralar 2020 ajandası üzerinde çalışıyorum ve aynı zamanda bu köşede sizi yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Bu benim için zor oluyor ama yine de her sabah elinizin köşeye gittiğini bildiğim için burada yine de güne dair birkaç kelam bırakayım diyorum.
Gökyüzünde bir değişiklik varsa o da Venüs’ün akrep burcuna geçmesidir.Bunu dün instagram da esprili bir şekilde paylaştım. Dünya kadar soru geldi.
Anneannem derdi ki: “Anam, yaramdan değil sorandan öldüm” diye. Benimde durum aynen öyle oldu. İyi ki bir Venüs akrep burcuna geçti diye yazdık.(gülüyorum)
İşin şakası…
Sizlerde artık haklı olarak kötü bir fikir içine girmek istemiyorsunuz. Ah bir bilseniz astrolojinin hiç kötü ve negatif yorumlarla çalışmadığını…
Neyse biz dönelim konumuza.
Bugün ilişkilere ve Aşk’a bakış açınızın değiştiği ya da parasal konulara farklı bir bakış getireceğiniz yeni bir süreç başlıyor. Akrep burcu, ölüm, maneviyat, büyüme, cinsellik, sırlar ve yalanlar gibi yaşamdan korktuğumuzu hissettiğimiz konularla ilgilenmektedir. Akrep'teki Venüs, siyah kıyafetlerinizi giymek ya da deri ceketinizi giymek gibidir. Saklı taraflarımızı keşfetmenin, beğenildiğinizi fark etmenin ya da biri tarafından bilinmeyen özelliklilerinizin fark edildiği bir dönemdir. Bu konum birçok astroloji uzmanı tarafından sevilmez ama ben bu süreçte insanların daha fazla kendilerini çevresel yardımlarla keşfettiklerini gözlemledim. Kendimizi gerçek olana uyarlamak ve ruhu zenginleştiren sevginin bizimle aynı hizada olacağını görmekte diyebiliriz. Mesela doğum haritasında Venüs gezegeni terazi olan kişiler aksine sanat ve güzellikten ne kadar uzaksa Venüs akrep burcunda olan kişilerin güzellik ve estetik yönünün daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim.
Yanlış yerlerde sevgiyi arıyorsanız,
Yaşadığınız ilişki, başarma mecburiyeti içinde olduğunuz bir yerdeyse,
Ya da sizin için önemli olan şey konusunda sessiz mi kalıyorsunuz?
Kendinizi tatmin edici olmayan bir duyguyu kaybetmekten korkarak mı buluyorsunuz?
İşte tüm bu alanda yeni bir düzenleme getirmek ve buraya odaklanmak durumundasınız.
Kendiniz ya da başkaları için mazeretler yaratmaktan vazgeçin.
Kasım 2018 yılına gönderiyorum sizi…
Orada neler öğrenmiştiniz ya da neler açığa çıkmak zorunda kalmıştı? Bu zamanlarda bir de Venüs gerilemesini terazi ve akrep burçlarında yaşamıştık. Bir dahaki Venüs gerilemesi 2020 Mayıs ayında gerçekleşecek.2018 Kasım aylarında, köşeye hangi konulardan sıkıştınız? İşte, bu noktayla ilgili konular yine gündeminizde olabilir. Bu sefer olaylar daha farklı gelişebilir. Siz 2018 kasımdaki siz zaten değilsiniz. Bu dönem aynı şeyler olacak anlamında değil ama artık bazı şeylerin zamanı geldi tadında yapmalısınız. Ders aldınız mı? Ya da dengeleri bir daha kazanmanız gerekecek mi?
Günün tavsiyeli hikayesi;
ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de okuyan bir öğrencinin tanık olduğu bu öykü, bir tez çalışmasının nelere yol açacağını göstermesi açısından ilginç bir örnek oluşturuyor:
Bir lisansüstü öğrencisi bir yaz mevsimi süresince her gün üzerine siyah-beyaz çizgili bir tişört giyerek Harvard futbol sahasına gider.
15 dakika boyunca sahayı bir baştan diğer uca yürüyerek yerlere kuş yemi serper.
Bu arada cebinden bir hakem düdüğü çıkartıp öttürür.
Yağmur, çamur demeden her gün aynı saatte aynı hareketleri törensel bir ciddiyetle yapar. Derken sonbahar gelir, futbol mevsimi başlar.
Harvard futbol takımının ilk maçı oynanacaktır. Siyah-beyaz tişörtlü hakem başlama düdüğünü çalar ve o anda olanlar olur.
Yüzlerce kuş sahaya hücum eder ve doğal olarak maç ertelenir.
Bu arada öğrenci tezini vermiş ve mezun olmuştur.
Dememiz o ki; Öğrenilmiş bazı hatalar olabilir ya da kendinizi kodladığınız şeyler olabilir. Emek verdiğiniz ve çalıştığınız her şeyin zaferi bir başka nitelikte olur. Daha çok bölüşmelisiniz, daha çok paylaşmalısınız ve daha çok sevmelisiniz. İhtiyacınız olan gerçek durumla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi başarısız olarak değerlendirmeyin. Gücünü bil! Nerede iyiysen ve hangi şartlarda daha rahat hareket ediyorsan bunu tespit et. Verimli işlerin peşine düş.Unutma ki, efsaneler mermerlere yazılanlarla değil, beyinlere kazınanlardır.
Mutlu günler dilerim.
Her şeyi çok bilen aklım susarsa, kalbim kusurunu anlayacak!
Yepyeni bir günden hepinize merhaba,
Haftayı ortalamış bulunmaktayız. Siz de benim gibi diyor musunuz ne çabuk oldu Ekim’in ortası.
Bu aralar 2020 ajandası üzerinde çalışıyorum ve aynı zamanda bu köşede sizi yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Bu benim için zor oluyor ama yine de her sabah elinizin köşeye gittiğini bildiğim için burada yine de güne dair birkaç kelam bırakayım diyorum.
Gökyüzünde bir değişiklik varsa o da Venüs’ün akrep burcuna geçmesidir.Bunu dün instagram da esprili bir şekilde paylaştım. Dünya kadar soru geldi.
Anneannem derdi ki: “Anam, yaramdan değil sorandan öldüm” diye. Benimde durum aynen öyle oldu. İyi ki bir Venüs akrep burcuna geçti diye yazdık.(gülüyorum)
İşin şakası…
Sizlerde artık haklı olarak kötü bir fikir içine girmek istemiyorsunuz. Ah bir bilseniz astrolojinin hiç kötü ve negatif yorumlarla çalışmadığını…
Neyse biz dönelim konumuza.
Bugün ilişkilere ve Aşk’a bakış açınızın değiştiği ya da parasal konulara farklı bir bakış getireceğiniz yeni bir süreç başlıyor. Akrep burcu, ölüm, maneviyat, büyüme, cinsellik, sırlar ve yalanlar gibi yaşamdan korktuğumuzu hissettiğimiz konularla ilgilenmektedir. Akrep'teki Venüs, siyah kıyafetlerinizi giymek ya da deri ceketinizi giymek gibidir. Saklı taraflarımızı keşfetmenin, beğenildiğinizi fark etmenin ya da biri tarafından bilinmeyen özelliklilerinizin fark edildiği bir dönemdir. Bu konum birçok astroloji uzmanı tarafından sevilmez ama ben bu süreçte insanların daha fazla kendilerini çevresel yardımlarla keşfettiklerini gözlemledim. Kendimizi gerçek olana uyarlamak ve ruhu zenginleştiren sevginin bizimle aynı hizada olacağını görmekte diyebiliriz. Mesela doğum haritasında Venüs gezegeni terazi olan kişiler aksine sanat ve güzellikten ne kadar uzaksa Venüs akrep burcunda olan kişilerin güzellik ve estetik yönünün daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim.
Yanlış yerlerde sevgiyi arıyorsanız,
Yaşadığınız ilişki, başarma mecburiyeti içinde olduğunuz bir yerdeyse,
Ya da sizin için önemli olan şey konusunda sessiz mi kalıyorsunuz?
Kendinizi tatmin edici olmayan bir duyguyu kaybetmekten korkarak mı buluyorsunuz?
İşte tüm bu alanda yeni bir düzenleme getirmek ve buraya odaklanmak durumundasınız.
Kendiniz ya da başkaları için mazeretler yaratmaktan vazgeçin.
Kasım 2018 yılına gönderiyorum sizi…
Orada neler öğrenmiştiniz ya da neler açığa çıkmak zorunda kalmıştı? Bu zamanlarda bir de Venüs gerilemesini terazi ve akrep burçlarında yaşamıştık. Bir dahaki Venüs gerilemesi 2020 Mayıs ayında gerçekleşecek.2018 Kasım aylarında, köşeye hangi konulardan sıkıştınız? İşte, bu noktayla ilgili konular yine gündeminizde olabilir. Bu sefer olaylar daha farklı gelişebilir. Siz 2018 kasımdaki siz zaten değilsiniz. Bu dönem aynı şeyler olacak anlamında değil ama artık bazı şeylerin zamanı geldi tadında yapmalısınız. Ders aldınız mı? Ya da dengeleri bir daha kazanmanız gerekecek mi?
Günün tavsiyeli hikayesi;
ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de okuyan bir öğrencinin tanık olduğu bu öykü, bir tez çalışmasının nelere yol açacağını göstermesi açısından ilginç bir örnek oluşturuyor:
Bir lisansüstü öğrencisi bir yaz mevsimi süresince her gün üzerine siyah-beyaz çizgili bir tişört giyerek Harvard futbol sahasına gider.
15 dakika boyunca sahayı bir baştan diğer uca yürüyerek yerlere kuş yemi serper.
Bu arada cebinden bir hakem düdüğü çıkartıp öttürür.
Yağmur, çamur demeden her gün aynı saatte aynı hareketleri törensel bir ciddiyetle yapar. Derken sonbahar gelir, futbol mevsimi başlar.
Harvard futbol takımının ilk maçı oynanacaktır. Siyah-beyaz tişörtlü hakem başlama düdüğünü çalar ve o anda olanlar olur.
Yüzlerce kuş sahaya hücum eder ve doğal olarak maç ertelenir.
Bu arada öğrenci tezini vermiş ve mezun olmuştur.
Dememiz o ki; Öğrenilmiş bazı hatalar olabilir ya da kendinizi kodladığınız şeyler olabilir. Emek verdiğiniz ve çalıştığınız her şeyin zaferi bir başka nitelikte olur. Daha çok bölüşmelisiniz, daha çok paylaşmalısınız ve daha çok sevmelisiniz. İhtiyacınız olan gerçek durumla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi başarısız olarak değerlendirmeyin. Gücünü bil! Nerede iyiysen ve hangi şartlarda daha rahat hareket ediyorsan bunu tespit et. Verimli işlerin peşine düş.Unutma ki, efsaneler mermerlere yazılanlarla değil, beyinlere kazınanlardır.
Mutlu günler dilerim.