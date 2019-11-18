Hayatınızı kolaylaştırın! Dışarıdan hangi şekilde algılanıyorsunuz?

Malum biliyorsunuz, bu köşede her şey var.
Yok, yok..
Şimdi her yerde okuyorsunuz Jüpiter burç değiştirecek ve oğlak burcuna geçiş yapacak.
2020 yılında Jüpiter en aktif gezegenlerden biri diyebiliriz.
Jüpiter Astrolojide bolluk, servet ve şans gezegeni olarak değerlendirilir.
Ama ne hikmetse o Jüpiter bize bunları hiç vermez gibi gelir.
Çünkü bizler, o gezegenin kurallarına göre hareket etmeyi bilmeyiz.
Olsun, hiçbir şey için geç kalmadık.
2020 Yılına girmeden ben burada ufak idmanlar yaptıracağım sizlere…
Daha sonra Jüpiter oğlak burcuna geçişini ve Satürn ile kavuşmasını anlatacağım.
Nasıl bir iç görü kazanmanız gerekli bundan bahsedeceğim.
Başlığı dışarıdan hangi şekilde algılanıyorum olarak attım. Sizlere yapmış olduğum bir deney ve tecrübelerimden paylaşmak istedim.
Doğum haritanızdaki Jüpiter gezegenin yerleşimi ve aldığı açılar ilginç tecrübeler size verebilir. Gözlemlerime göre hayat görüşünüz, yaşama olan inancınız ve dışarıya karşı algılandığınız yönünüzü veriyor.
3 Aralık Jüpiter yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapıyor.
Bolluk ve servet gezegeni yay burcundaki seyahatini tamamlıyor. Şimdi şereflendireceği yer Oğlak burçları olacak. 20 Aralık 2020 tarihine kadar yepyeni bir hayat görüşü ve yaşama inanç besleyeceğimiz bir süreç başlıyor diyebiliriz. Bu süreci anlamanız için Jüpiter gezegenini anlıyor olmanız gerekmektedir. Eğer başarabilirsiniz mutlaka kendi doğum haritanızda Jüpiter’iniz hangi burç ve hangi evde olduğunu bulunuz.
Şimdi içinizde oflanıyor olabilirsiniz. Nasıl bulacağım diye. Eğer biraz emek verir Google’dan araştırırsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çok merak ederseniz benim Telegram da kurduğum astromatik paylaşım platformuna gelebilirsiniz.
Jüpiter gezegenin parasal bir zenginliği yoktur ama bilgi zenginliği var. Bu gezegen sizin hayatınızda bir transit gerçekleştirdiğinde düşmanlarınızı yok etmez, ancak rakiplerinizi size gösterir. Bu gezegen sizi hizmet ettirmez ancak size hizmet ettirecek insanlar karşınıza verir. Yaşam içinde size nedenini bilmediğiniz bir otorite kazandırır.
Mesela benim doğum haritamda Jüpiter Oğlak burcunda yer alır.1984 doğumlu olmamdan ötürü bu böyledir. Şu an benimle aynı devrede olan okuyucularım ile bir Jüpiter dönüşü yaşayacağız. Bu durum ve konu 1984 yılında doğanları oldukça ilgilendiriyor. Örneğin 2007- 2008 yılı bu bağlamda oldukça önemlidir. Bu yıllarda neler yaşandı? Özellikle devrelerime soruyorum?
Örneğin 1983’lüyseniz Jüpiter gezegeniniz yaydır. Ya da 1982 doğumluysanız muhtemelen Jüpiter gezegeniniz akreptir.1983’Lüyseniz demek ki sizin için 2007 önemliydi.1982’liyseniz sizin için 2006 mühimdi gibi…
Kabul ediyorum başta karışık gibi gelebilir ama pes etmeyin ve odaklanın lütfen…
Jüpiter gezegeni adaleti sever ve insanlara yardım etmeyi ilke edinir
Ateş grubu: Jüpiter'iniz Koç burcu, Aslan burcu ve Yay burcunda ise bu güzel bir başlangıçtır. Doğası çok büyüktür ve liderlik özelliklerine sahiptir. Halkın refahı için çaba harcarlar ve insanlardan kaçmazlar. Yüksek öğrenim görmüş eğitimli insanlara ayrıca bir değer verirler. Sevgi anlamında insanlara sundukları ve insanlardan aldıkları hep dengededir. Daha iyi ne yaparım diye düşünen önemli insanlardır. Başkalarının işi için sorumluluk almazlar ancak zorunda kalırlarsa, o işi de iyi yaparlar. Tüm taahhütlerini yerine getirirler sadece hevesleri kaçmasın.
Toprak grubu: Jüpiter boğa, başak ve oğlak; yerleşimlerindeyse hayatlarının ilk yıllarda güçlükler olabilir ama hayatın sonraki kısmı rahatlıkla ilerler. Arkadaşlar onlar için önemlidir ama ne kadar mesafe oluşturacaklarını bilemezler. Yetki pozisyonlarına yükselerek ilerler. Bu insanlar büyük bir metanete sahip ve sıkıntı tarafından alçak gönüllü kişilerdir. İyi organize olurlar, kurallara uymak ve hatta bulundukları yerde sıkı bir disiplin içinde davranmak isterler. Aileleriyle gurur duyarlar ve yenilmez bir güçlükle hayatla istikrarlı bir mücadele içinde bulunurlar. Annelerine annelik yapmak zorunda olan kişilerde olabilirler.
Hava grubu: Jüpiter ikizler, terazi ve kova burcundaysa; Zorluklarla ilgilenirken birden başkalarına yardım etmek isterler, ama bu konuda kendi çıkarlarını gözetmek isterler. Zorluklarla mücadeleleri başkaları üzerinden yapmak daha kolay gelebilir. Emin olmadıkları bir bilgi ile karşı karşıya kaldıklarında huzursuz olurlar. Bu yerleşimde doğanlar, başkalarının hatalarından dolayı suçlamaya açıklardır. Kendi hatalarını asla kabul etmezler ve bunun için başkalarını daima suçlarlar.
Su grubu: Jüpiter yengeç, akrep ve balık burcundaysa; gizemli olmanın tüm sorunları çözeceğine inanırlar. Yaşamlarında zihinlerinde yaratıkları ile rahatlatmaya çalışırlar. Bir insanın kurallara ve yasalarına uymasını sağlarlar. Adaleti ve güvenilirliği severler. Başkalarına yardım etmeye istekli kişilerdir. Bağımsızlığı başkalarını kendilerine bağımlı kılarak elde etmeyi tercih edebilirler. Boş bir kibirin ve sahte bir gururun arkasında kendilerini kaybedebilirler.
Dışarıdan bakıldığında nasıl algılanıyorsunuz ?
Mesela jüpiter’i Koç olanlar; Dışarıdan hemen hızlı, konuşkan ve aceleci olarak görülür.
Sizler bunu sosyal hayatınızda gözlemleyip görebilirsiniz. Çevreniz üzerinde deneyler yapabilirsiniz.
Mesela David Beckham Jüpiter’i koç burcunda olan biri ama aslında Boğa burcu olan David Beckham dışarıdan bakıldığında sportif ve girişken bir havaya sahiptir.
Salvador Dali, Güneş’i Boğa burcu olan ama Jüpiter’i koç burcunda olan deli dolu bir karakterdir. Detayları kişileri araştırarak okuyup, değerlendirebilirsiniz. Ben burada uzun uzadıya anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum.
Einstein, Jüpiter’i kova ama aslında balık burcu ne kadar kova özelliklerine sahip olduğundan bahsetmemize gerek yok sanırım.
Madonna, Aslan burcu olmasına rağmen Jüpiter gezegeni Terazi burcunda hareket ediyor.
Marilyn Monroe İkizler burcu olmasın rağmen Jüpiter kova burcunda doğmuş.
Barak obama Aslan burcu ama Jüpiter’i kova burcunda doğmuş.
Elvis Presley Oğlak burcu ama Jüpiter’i akrep burcunda hareket eder.
Margaret Thatcher’a Demir Layd denilirdi. Terazi burcu olmasına rağmen Jüpiter’i oğlak burcunda doğmuştur. İngiltere’nin ilk ve tek kadın başbakanı.
11 sene başbakan 3 tane genel seçim kazanmış. Muhafazakâr yapısıyla bilinirmiş.
Yukarıda verdiğim bilgilere göre sizler de kıyaslarda bulunabilirsiniz. Bu makaleyi hazırlamam yaklaşık 1 günümü aldı. Doğru cümleleri kurmak ve size durumu en basit şekilde anlatma gayreti içindeydim. Bu yüzden bu makaleyi saklayın ve hayatınızı kolaylaştırması adına her koşulda incelemelerinizi yapın.
Dememiz o ki; Hayatta her şey gelir ve geçer. Hiçbir durum kalıcı değildir. Sabah işe diye çıkan insanın akşama eve gideceği belli olmazken şahsi egolar içinde şu hayatı harcamaya değmez. Gülün, eğlenin, tadını çıkartın hayatınızın. Kendinize gereksiz yükler yüklemeyin. Dünya üzerinde acı çeken insanlara yardımcı olup acılarını hafifletin. Dostlarınıza hal ve hatır sorun. Muhabbet etmekten korkmayın. Bugün mesela bir dostunuzla güzel bir kahve için. Buna gerçekten zaman ayırın. Gerçekten birini dinleyin.
Mutlu günler dilerim.
Hayatınızı kolaylaştırın! Dışarıdan hangi şekilde algılanıyorsunuz?
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Malum biliyorsunuz, bu köşede her şey var.
Yok, yok..
Şimdi her yerde okuyorsunuz Jüpiter burç değiştirecek ve oğlak burcuna geçiş yapacak.
2020 yılında Jüpiter en aktif gezegenlerden biri diyebiliriz.
Jüpiter Astrolojide bolluk, servet ve şans gezegeni olarak değerlendirilir.
Ama ne hikmetse o Jüpiter bize bunları hiç vermez gibi gelir.
Çünkü bizler, o gezegenin kurallarına göre hareket etmeyi bilmeyiz.
Olsun, hiçbir şey için geç kalmadık.
2020 Yılına girmeden ben burada ufak idmanlar yaptıracağım sizlere…
Daha sonra Jüpiter oğlak burcuna geçişini ve Satürn ile kavuşmasını anlatacağım.
Nasıl bir iç görü kazanmanız gerekli bundan bahsedeceğim.
Başlığı dışarıdan hangi şekilde algılanıyorum olarak attım. Sizlere yapmış olduğum bir deney ve tecrübelerimden paylaşmak istedim.
Doğum haritanızdaki Jüpiter gezegenin yerleşimi ve aldığı açılar ilginç tecrübeler size verebilir. Gözlemlerime göre hayat görüşünüz, yaşama olan inancınız ve dışarıya karşı algılandığınız yönünüzü veriyor.
3 Aralık Jüpiter yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapıyor.
Bolluk ve servet gezegeni yay burcundaki seyahatini tamamlıyor. Şimdi şereflendireceği yer Oğlak burçları olacak. 20 Aralık 2020 tarihine kadar yepyeni bir hayat görüşü ve yaşama inanç besleyeceğimiz bir süreç başlıyor diyebiliriz. Bu süreci anlamanız için Jüpiter gezegenini anlıyor olmanız gerekmektedir. Eğer başarabilirsiniz mutlaka kendi doğum haritanızda Jüpiter’iniz hangi burç ve hangi evde olduğunu bulunuz.
Şimdi içinizde oflanıyor olabilirsiniz. Nasıl bulacağım diye. Eğer biraz emek verir Google’dan araştırırsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çok merak ederseniz benim Telegram da kurduğum astromatik paylaşım platformuna gelebilirsiniz.
Jüpiter gezegenin parasal bir zenginliği yoktur ama bilgi zenginliği var. Bu gezegen sizin hayatınızda bir transit gerçekleştirdiğinde düşmanlarınızı yok etmez, ancak rakiplerinizi size gösterir. Bu gezegen sizi hizmet ettirmez ancak size hizmet ettirecek insanlar karşınıza verir. Yaşam içinde size nedenini bilmediğiniz bir otorite kazandırır.
Mesela benim doğum haritamda Jüpiter Oğlak burcunda yer alır.1984 doğumlu olmamdan ötürü bu böyledir. Şu an benimle aynı devrede olan okuyucularım ile bir Jüpiter dönüşü yaşayacağız. Bu durum ve konu 1984 yılında doğanları oldukça ilgilendiriyor. Örneğin 2007- 2008 yılı bu bağlamda oldukça önemlidir. Bu yıllarda neler yaşandı? Özellikle devrelerime soruyorum?
Örneğin 1983’lüyseniz Jüpiter gezegeniniz yaydır. Ya da 1982 doğumluysanız muhtemelen Jüpiter gezegeniniz akreptir.1983’Lüyseniz demek ki sizin için 2007 önemliydi.1982’liyseniz sizin için 2006 mühimdi gibi…
Kabul ediyorum başta karışık gibi gelebilir ama pes etmeyin ve odaklanın lütfen…
Jüpiter gezegeni adaleti sever ve insanlara yardım etmeyi ilke edinir
Ateş grubu: Jüpiter'iniz Koç burcu, Aslan burcu ve Yay burcunda ise bu güzel bir başlangıçtır. Doğası çok büyüktür ve liderlik özelliklerine sahiptir. Halkın refahı için çaba harcarlar ve insanlardan kaçmazlar. Yüksek öğrenim görmüş eğitimli insanlara ayrıca bir değer verirler. Sevgi anlamında insanlara sundukları ve insanlardan aldıkları hep dengededir. Daha iyi ne yaparım diye düşünen önemli insanlardır. Başkalarının işi için sorumluluk almazlar ancak zorunda kalırlarsa, o işi de iyi yaparlar. Tüm taahhütlerini yerine getirirler sadece hevesleri kaçmasın.
Toprak grubu: Jüpiter boğa, başak ve oğlak; yerleşimlerindeyse hayatlarının ilk yıllarda güçlükler olabilir ama hayatın sonraki kısmı rahatlıkla ilerler. Arkadaşlar onlar için önemlidir ama ne kadar mesafe oluşturacaklarını bilemezler. Yetki pozisyonlarına yükselerek ilerler. Bu insanlar büyük bir metanete sahip ve sıkıntı tarafından alçak gönüllü kişilerdir. İyi organize olurlar, kurallara uymak ve hatta bulundukları yerde sıkı bir disiplin içinde davranmak isterler. Aileleriyle gurur duyarlar ve yenilmez bir güçlükle hayatla istikrarlı bir mücadele içinde bulunurlar. Annelerine annelik yapmak zorunda olan kişilerde olabilirler.
Hava grubu: Jüpiter ikizler, terazi ve kova burcundaysa; Zorluklarla ilgilenirken birden başkalarına yardım etmek isterler, ama bu konuda kendi çıkarlarını gözetmek isterler. Zorluklarla mücadeleleri başkaları üzerinden yapmak daha kolay gelebilir. Emin olmadıkları bir bilgi ile karşı karşıya kaldıklarında huzursuz olurlar. Bu yerleşimde doğanlar, başkalarının hatalarından dolayı suçlamaya açıklardır. Kendi hatalarını asla kabul etmezler ve bunun için başkalarını daima suçlarlar.
Su grubu: Jüpiter yengeç, akrep ve balık burcundaysa; gizemli olmanın tüm sorunları çözeceğine inanırlar. Yaşamlarında zihinlerinde yaratıkları ile rahatlatmaya çalışırlar. Bir insanın kurallara ve yasalarına uymasını sağlarlar. Adaleti ve güvenilirliği severler. Başkalarına yardım etmeye istekli kişilerdir. Bağımsızlığı başkalarını kendilerine bağımlı kılarak elde etmeyi tercih edebilirler. Boş bir kibirin ve sahte bir gururun arkasında kendilerini kaybedebilirler.
Dışarıdan bakıldığında nasıl algılanıyorsunuz ?
Mesela jüpiter’i Koç olanlar; Dışarıdan hemen hızlı, konuşkan ve aceleci olarak görülür.
Sizler bunu sosyal hayatınızda gözlemleyip görebilirsiniz. Çevreniz üzerinde deneyler yapabilirsiniz.
Mesela David Beckham Jüpiter’i koç burcunda olan biri ama aslında Boğa burcu olan David Beckham dışarıdan bakıldığında sportif ve girişken bir havaya sahiptir.
Salvador Dali, Güneş’i Boğa burcu olan ama Jüpiter’i koç burcunda olan deli dolu bir karakterdir. Detayları kişileri araştırarak okuyup, değerlendirebilirsiniz. Ben burada uzun uzadıya anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum.
Einstein, Jüpiter’i kova ama aslında balık burcu ne kadar kova özelliklerine sahip olduğundan bahsetmemize gerek yok sanırım.
Madonna, Aslan burcu olmasına rağmen Jüpiter gezegeni Terazi burcunda hareket ediyor.
Marilyn Monroe İkizler burcu olmasın rağmen Jüpiter kova burcunda doğmuş.
Barak obama Aslan burcu ama Jüpiter’i kova burcunda doğmuş.
Elvis Presley Oğlak burcu ama Jüpiter’i akrep burcunda hareket eder.
Margaret Thatcher’a Demir Layd denilirdi. Terazi burcu olmasına rağmen Jüpiter’i oğlak burcunda doğmuştur. İngiltere’nin ilk ve tek kadın başbakanı.
11 sene başbakan 3 tane genel seçim kazanmış. Muhafazakâr yapısıyla bilinirmiş.
Yukarıda verdiğim bilgilere göre sizler de kıyaslarda bulunabilirsiniz. Bu makaleyi hazırlamam yaklaşık 1 günümü aldı. Doğru cümleleri kurmak ve size durumu en basit şekilde anlatma gayreti içindeydim. Bu yüzden bu makaleyi saklayın ve hayatınızı kolaylaştırması adına her koşulda incelemelerinizi yapın.
Dememiz o ki; Hayatta her şey gelir ve geçer. Hiçbir durum kalıcı değildir. Sabah işe diye çıkan insanın akşama eve gideceği belli olmazken şahsi egolar içinde şu hayatı harcamaya değmez. Gülün, eğlenin, tadını çıkartın hayatınızın. Kendinize gereksiz yükler yüklemeyin. Dünya üzerinde acı çeken insanlara yardımcı olup acılarını hafifletin. Dostlarınıza hal ve hatır sorun. Muhabbet etmekten korkmayın. Bugün mesela bir dostunuzla güzel bir kahve için. Buna gerçekten zaman ayırın. Gerçekten birini dinleyin.
Mutlu günler dilerim.