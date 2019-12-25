Güneş Tutulması: “Her şeye rağmen dünya dönüyor”

Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Aslında güneş tutulması fazına girdiğimiz en önemli güne merhaba diyebiliriz…
Bu haftadan sonra yenilikle ve daha net kararlar içinde yürüyorsunuz. Sosyal medyada zaman zaman insanların neye ihtiyaçları var diye dolanıyorum ve yorumları okuyorum. Çünkü işim gözlemleme üzerine kurulu. İnsanların toplumsal ihtiyaçlarını doğru tespit edersek daha doğrudan ve kolay bir iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Hatta sizlere Astrolojiyi 3-5 kelime haznesi ile anlatmamak adına ve sadece toplumsal sorunlara daha felsefik yaklaşımlar taşıyabilmek için sosyoloji bölümü okuyorum. Çünkü artık klasik kişisel gelişim cümleleri sıkıcı bir hal almaya başladı ve maalesef hiç ikna edici değil. Kısacık bir uyku etkisi veriyor ve sorunu çözmüyor.
Unut demek…
Boş ver demek…
Affet demek…
Günümüzde bu kadar kolay değil…
Bunları ben kendi hayatımda uygulamaya çalışırken zorlanıyorsam ve sizlere bunları ısrarla söylüyorsam ahkam kesmekten öteye gidemem…
Ben bu muhteşem unut, boş ver ve affet üçlüsünü felsefe, astroloji ve mantık okuyarak yenmeyi başardım. Yani gerçekten mantığımı veya aklımı doğru ikna ettiğimde ruhumun yatıştığını ve çevreme daha faydalı olduğumu gördüm.
Felsefe okumaya başlayıp bunları mantığınızla doğru yorumlayamaya başladığınızda gelen sorunları otomatikman çözüme kavuşturuyorsunuz. Bu bisiklete binmek ve yüzme bilmek gibi bir şey .
Olumsuz tarafları var elbet…
Çevrenizdeki insanlara mantıklı konuşmalar yapmaya başladığınızda “Felsefe yapma bana bee” diye cevap alırsınız. Ya da bana sosyal medyada yazdıkları gibi “Yargı dağıtan astrolog” diye yazarlar…Ama böyle durumlarda napıyorsunuz: Dirayetli olup, önünüze bakıyorsunuz ve okumaya devam ediyorsunuz.
Felsefe ve astroloji zihninizin kilidini açan anahtardır diyebilirim. Astroloji ile başka bir idrak düzeyine ulaşırsınız. Böylece hayata baktığınız pencerenin hacmi genişler; bu da size renk, eğlence, enerji olarak geri döner. Yaşama sevinci ve hayatta doğru karar alma yeteneği de bonusunuz olur.
Descartes’ten ya da Kant’tan direk kitap okumaya başlarsanız bunalır ve hemen kapatırsınız konuyu. Daha yalın ve basit okumalardan gidin. Büyük düşünürlerin biyografilerini okuyun ve nasıl bu yollara girmişler bakın. Hatta doğum tarihlerini inceleyin. Sizlerin doğum haritaları ile benzerlikleri var mı bir bakın. Önce kendinizi dinleyin, anlamaya çalışın ve kendinize cevap vermenin zor olduğu sorular sorun. Kolay değildir ama kendini anlamadan başka şeyleri nasıl anlayabilirsin ki? bu bir anlamda kendinle felsefe yapmak demektir. Uzun, kimi zaman yorucu bir yoldur ama kesinlikle değecektir ve bundan pişmanlık duymayacaksınız.
Bu yılın son güneş tutulması ile hayatınızda yeni bir döneme giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Âmâ üzgünüm ki bu sizlerin çok hayal ettiği kadar kötü senaryolar değil. İyi senaryolar üzerine kurulu olacaktır. Yani başınıza ne gelirse gelsin sonucunda muhteşem sonuçlar doğuracak bir süreç başlıyor.
Güneş Tutulması Listesi:
1)Hayattan kopmayın, gezin, insanları tanıyın ve bunları yaparken güvenmek korkusu ile parasızlığı bahane ya da şikâyet haline getirmeyin.
2) Kendinizi beklentilerinizin esiri yapmayın. Olması gereken olacaktır, olmaması gerekiyorsa olmayacaktır. Bunu kafanıza artık yerleştirin. Siz elinizden geleni yapıyorsanız…
3) İnsanların genelde eksik oldukları yönleri yalnızlık korkuları olduğunu düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltin ama lütfen yalnızlığın üstesinden gelmeyi başarın. Bu tutulma bunun için muhteşem diyebilirim.
4)Yüzyıllar önce astroloji, felsefe ve bilim tarihinin eksikliğinden ötürü “Osmanlı Devleti’nin bile durakladığını” hatırlayın ve hayatınızdaki duraklamaya bu sanat dallarından birine ya da hepsine sahip olarak sürdürün.
5)Bir karar alın ve hayatınızdaki kimseye yük olmayın.
6)İnsanlardan korkmayın ve muhabbet edin.
7)Astrolojiden asla vazgeçmeyin ve kimseyi astroloji konusunda ikna etmeyin. Çünkü astroloji bununla inanın ilgilenmiyorJ
Sözlerimi bitirirken İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof Rönesans'ın bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan bilim insanına “gözlemsel astronominin babası” olan Galile Galileo anmadan geçemeyeceğim.
Gözlemsel astronomiye katkılarının arasında Venüs'ün evrelerinin teleskopik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi (Galileo'nun uyduları adı verilmiştir), güneş lekelerinin gözlemi analizi bulunmaktadır. Galileo ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında da çalışmış ve geliştirilmiş bir askeri pusula gibi başka aletler icat etmiştir.
Galileo'ya engizisyon mahkemesinde Kopernik öğretisinden vazgeçtiğini söylemesi istenmiştir. Çünkü aksi halde ölecektir.
O da diz çökerek bu öğretiden vazgeçtiğini söyler.
Fakat tam kalkarken 'eppur si muove' der.
Yani ''Her şeye rağmen yine de dünya dönüyor'
Vazgeçmeyin…
Çünkü dünya dönüyor….
Ne olacağını siz bile tahmin edemezsiniz…
Mutlu günler dilerim…
Güneş Tutulması: “Her şeye rağmen dünya dönüyor”
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Aslında güneş tutulması fazına girdiğimiz en önemli güne merhaba diyebiliriz…
Bu haftadan sonra yenilikle ve daha net kararlar içinde yürüyorsunuz. Sosyal medyada zaman zaman insanların neye ihtiyaçları var diye dolanıyorum ve yorumları okuyorum. Çünkü işim gözlemleme üzerine kurulu. İnsanların toplumsal ihtiyaçlarını doğru tespit edersek daha doğrudan ve kolay bir iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Hatta sizlere Astrolojiyi 3-5 kelime haznesi ile anlatmamak adına ve sadece toplumsal sorunlara daha felsefik yaklaşımlar taşıyabilmek için sosyoloji bölümü okuyorum. Çünkü artık klasik kişisel gelişim cümleleri sıkıcı bir hal almaya başladı ve maalesef hiç ikna edici değil. Kısacık bir uyku etkisi veriyor ve sorunu çözmüyor.
Unut demek…
Boş ver demek…
Affet demek…
Günümüzde bu kadar kolay değil…
Bunları ben kendi hayatımda uygulamaya çalışırken zorlanıyorsam ve sizlere bunları ısrarla söylüyorsam ahkam kesmekten öteye gidemem…
Ben bu muhteşem unut, boş ver ve affet üçlüsünü felsefe, astroloji ve mantık okuyarak yenmeyi başardım. Yani gerçekten mantığımı veya aklımı doğru ikna ettiğimde ruhumun yatıştığını ve çevreme daha faydalı olduğumu gördüm.
Felsefe okumaya başlayıp bunları mantığınızla doğru yorumlayamaya başladığınızda gelen sorunları otomatikman çözüme kavuşturuyorsunuz. Bu bisiklete binmek ve yüzme bilmek gibi bir şey .
Olumsuz tarafları var elbet…
Çevrenizdeki insanlara mantıklı konuşmalar yapmaya başladığınızda “Felsefe yapma bana bee” diye cevap alırsınız. Ya da bana sosyal medyada yazdıkları gibi “Yargı dağıtan astrolog” diye yazarlar…Ama böyle durumlarda napıyorsunuz: Dirayetli olup, önünüze bakıyorsunuz ve okumaya devam ediyorsunuz.
Felsefe ve astroloji zihninizin kilidini açan anahtardır diyebilirim. Astroloji ile başka bir idrak düzeyine ulaşırsınız. Böylece hayata baktığınız pencerenin hacmi genişler; bu da size renk, eğlence, enerji olarak geri döner. Yaşama sevinci ve hayatta doğru karar alma yeteneği de bonusunuz olur.
Descartes’ten ya da Kant’tan direk kitap okumaya başlarsanız bunalır ve hemen kapatırsınız konuyu. Daha yalın ve basit okumalardan gidin. Büyük düşünürlerin biyografilerini okuyun ve nasıl bu yollara girmişler bakın. Hatta doğum tarihlerini inceleyin. Sizlerin doğum haritaları ile benzerlikleri var mı bir bakın. Önce kendinizi dinleyin, anlamaya çalışın ve kendinize cevap vermenin zor olduğu sorular sorun. Kolay değildir ama kendini anlamadan başka şeyleri nasıl anlayabilirsin ki? bu bir anlamda kendinle felsefe yapmak demektir. Uzun, kimi zaman yorucu bir yoldur ama kesinlikle değecektir ve bundan pişmanlık duymayacaksınız.
Bu yılın son güneş tutulması ile hayatınızda yeni bir döneme giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Âmâ üzgünüm ki bu sizlerin çok hayal ettiği kadar kötü senaryolar değil. İyi senaryolar üzerine kurulu olacaktır. Yani başınıza ne gelirse gelsin sonucunda muhteşem sonuçlar doğuracak bir süreç başlıyor.
Güneş Tutulması Listesi:
1)Hayattan kopmayın, gezin, insanları tanıyın ve bunları yaparken güvenmek korkusu ile parasızlığı bahane ya da şikâyet haline getirmeyin.
2) Kendinizi beklentilerinizin esiri yapmayın. Olması gereken olacaktır, olmaması gerekiyorsa olmayacaktır. Bunu kafanıza artık yerleştirin. Siz elinizden geleni yapıyorsanız…
3) İnsanların genelde eksik oldukları yönleri yalnızlık korkuları olduğunu düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltin ama lütfen yalnızlığın üstesinden gelmeyi başarın. Bu tutulma bunun için muhteşem diyebilirim.
4)Yüzyıllar önce astroloji, felsefe ve bilim tarihinin eksikliğinden ötürü “Osmanlı Devleti’nin bile durakladığını” hatırlayın ve hayatınızdaki duraklamaya bu sanat dallarından birine ya da hepsine sahip olarak sürdürün.
5)Bir karar alın ve hayatınızdaki kimseye yük olmayın.
6)İnsanlardan korkmayın ve muhabbet edin.
7)Astrolojiden asla vazgeçmeyin ve kimseyi astroloji konusunda ikna etmeyin. Çünkü astroloji bununla inanın ilgilenmiyorJ
Sözlerimi bitirirken İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof Rönesans'ın bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan bilim insanına “gözlemsel astronominin babası” olan Galile Galileo anmadan geçemeyeceğim.
Gözlemsel astronomiye katkılarının arasında Venüs'ün evrelerinin teleskopik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi (Galileo'nun uyduları adı verilmiştir), güneş lekelerinin gözlemi analizi bulunmaktadır. Galileo ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında da çalışmış ve geliştirilmiş bir askeri pusula gibi başka aletler icat etmiştir.
Galileo'ya engizisyon mahkemesinde Kopernik öğretisinden vazgeçtiğini söylemesi istenmiştir. Çünkü aksi halde ölecektir.
O da diz çökerek bu öğretiden vazgeçtiğini söyler.
Fakat tam kalkarken 'eppur si muove' der.
Yani ''Her şeye rağmen yine de dünya dönüyor'
Vazgeçmeyin…
Çünkü dünya dönüyor….
Ne olacağını siz bile tahmin edemezsiniz…
Mutlu günler dilerim…