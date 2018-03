Erdemli olmanın en açık kanıtı; sınırsız güce sahip olup onu kötüye kullanmamaktır.

İlişkilerde ve iletişimde gerçeklik algısı önem kazanacak. Bu ne demektir? Yakın çevrenizle açık ve yakın iletişim kuramadığınız takdirde baskıcı bir tutumla cevaplarınıza ulaşmak isteyecek ve dolayısıyla sonuca da ulaşamayacaksınız. Bugünlerde uzlaşmacı bir tavır takınmanız hayrınıza sonuç getirecekken bunun tam tersi tavır takınmanız size olumsuz sonuçlar yaşatacaktır.

Çalışma hayatınız ve gündelik yaşamınızla ilgili sorunlara destekleyici çözümler bulmak için ekstra çaba gösterebilirsiniz. Bazı konularda hep aynı hataya düşüyor olmanız, hayatınızda bazı şeylerin yanlış gittiğinin işaretidir. Bu bağlamda işaretleri erken alırsanız hataları en az şekliyle yaşayıp hayatınıza doğruları daha çok dahil edebilirsiniz. Bunu yapmak gerçekten zor değil. Sadece bazı alışkanlıklarınızı değiştirip, dost çevrenizi yeniden düzenlemeniz yeterlidir. Ofis ve çalışma ortamınızdaki arkadaşlarınızla aranızda kuvvetli bir bağ oluşabilir, takım çalışması sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Çalışma ortamınız size her zamankinden daha fazla huzur verecektir. Bu anlamda iş hayatınızdaki bazı pürüzleri rahatlıkla giderebilir, her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Hayatın her alanındaki uyum başarıyı da beraberinde getirecektir.

Öğleden sonra yeni işlere kalkışmak adına pek elverişli olmayabilir. Ay boşlukta hareket edecek. Sabah saatlerini daha verimli kullanabilirsiniz.

Gelelim günün Tavsiyesine;

*İnsanları ölçme.

*Başkalarından daha akıllı olmaya çalış; yalnız kimseye söyleme.

*Başkalarının terbiyesizliğine karşı en iyi silah, bir insanın kendi terbiyesidir.

*Kuruşlara dikkat et, liralar kendi yollarını bulurlar.

*Bir yara, bir hakaretten daha çabuk unutulur.

*İş yaşamında en yararlı huy, sabırdır. İnsanlar anlatacakları şeyleri dinlemenizi, onların isteklerini yerine getirmenizi yeğlerler.

*Hız, ticaretin ruhudur. *Kendini sevdirmenin biricik yöntemi, başkalarının sana nasıl davranmalarını istiyorsan, senin de onlara öyle davranmandır.

*Kibarlık, düşüncelerin kıyafetidir.

*Öğüt ender olarak iyi karşılanır ve ona fazla gereksinimi olanlar onu en az severler.

*Bilgi ağırlık verebilir, başarı da işin cilasıdır. Bunları yaparken birçok insanla tanışırsın. Bunlar işine daha fazla ilgiyle bakmana yardım eder, işine daha fazla önem vermene neden olur.

*Yenilerden söz ederken, onları küçümseme, eskilerden söz ederken de onları putlaştırma.

*Birçok insan ölçüden çok gözüne inanır.

*Duygularını biraz saklamadan hiçbir işin yapılamayacağını unutma.

*Oğlum, onlar sana kaba hareket etseler bile, sen herkese karşı kibar ol.

*Kafanı kumdan çıkar.

*Sezgilerine güven.

*Hiçbir zaman “Kurban” rolünü oynama. *Bir işe başlamışsan sonunu getir.

*Hayatın için bir plan yap

*Esnek ve rahat ol.

*Gücünü, kuvvetini ve yetkini başkalarının eline teslim etme…

Şunu unutma ki, başkalarına onların bir centilmen olmalarından ötürü değil, kendi centilmenliğinden ötürü gerektiği gibi davranmalısın…

Mutlu günler dilerim.