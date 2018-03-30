En kudretli insan, kendisine hâkim olandır

Ay tüm gün başak burcunda hareket edecek ama akşam 20:00 sonrası Ay Terazi burcuna yani dolunay fazına geçiş yapacak.

Eğer 31 Marttaki Terazi burcundaki dolunay ile ilgili burçlarınız üzerindeki etkisini merak ediyorsanız. Bu linkten izleyebilirsiniz.



https://youtu.be/R4aoRt4KLSI

Güne Ay başak burcunda devam edeceğiz. Kırgınlıklarınıza bir çözüm bulamadığınız bir anda arkadaşlarınızla ani bir şekilde ilişkilerinizi kesebilir, kendinize farklı yollar çizebilirsiniz. Kişisel fikirlerinizi ve dış görünüşünüzü değiştirmeniz adına bazı yenilikler yapmak isteyebilir, yaşamış olduğunuz tüm hataların sebebini bir anda kendinize yükleyerek gereksiz bir suçlama içinde olabilirsiniz. Kendinize kızmayı bırakıp hatalarınızdan ders almaya bakın. İş ortamınızda geçmişte yaptığınız bazı hatalarla yeniden yüzleşmek zorunda kalabilir hatta bunlar yüzünden hesap vermek durumunda kalabilirsiniz. Hatalar elbette ki biz insanlar için olmazsa olmazlardandır fakat aynı zamanda ders almamız için bize gösterilen dikkat noktalarıdır. Bu gibi stres durumlarını tekrar yaşamamak için geçmişten ders alıp gelecek sınavımızı en yüksek puanla geçmeliyiz. Bugün ailenizin size karşı baskıcı tutumlarına karşı dengede kalmanız zor olabilir. Anne ve baba ile ilişkilerde gerilime dikkat edin. Onları anlamaya çalışmak sizin zararınıza değil faydanıza olacaktır. Eşinizle veya kendinizle ilgili maddi veya ortaklı finansal yatırımlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olumlu yönde iyi gelişmelere dönebilir. Mümkün oldukça kendinize hakim olmaya çalışın.

Geçmiş ilişkilerinizin bugün birden hayatınıza dahil olması sizleri anlık şaşkınlıklar yaratabilir. Bir şeyleri kafanızda bitirmediğiniz sürece bu gibi şeyleri yaşamanız çok olası gözüküyor. Biten şeylerin ardından nokta koymayı başarabilirseniz karşınıza çıkan fırsatları bu anlamda daha güzel değerlendirebilirsiniz. İlişkinizde karşılaşacağınız problemler sizleri geleceğe yönelik planlarınızda düşündürücü bir noktaya kadar getirebilir. Aklınızı ve kalbinizi dinlendirmeye alın. Neden o beni sevmiyor ya da hayatım neden böyle gidiyor gibi birtakım karamsar duygular içinde kaybolmayın. Çok mükemmel olmayabiliriz. Mükemmeli ararken kendinizi kaybetmeyin. Keşke her şey benden beklenmemiş ve bana biraz destek olunmuş olsaydı diye düşünüyor olabilirsiniz. Biliyorum böyle olsaydı belki dibe vurduğunuz zamanlarda daha sakin ve huzurlu kalabilirdiniz. Âmâ şunu unutmayın ki sizi siz yapan bu yaşadıklarınızdı. Hayat hepimize eşit fırsatlar sunar. Bu yolculukta erken kalkan yol alır, pratik düşünen kazanır. Sorunlar her zaman vardır ve olacaktır. Önemli olan onlara getirdiğimiz çözümlerdir.Dolunay fazı içinde olduğumuz düşünülecek olursa emin olmadığınız konularda kendinize biraz daha zaman vermeli karşınızdaki kişilerden de fazla bir beklenti içine girmemelisiniz. Siz ne kadar açık olursanız karşınızdaki kişi de o kadar net olacaktır.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Günlerden bir gün kuşların huzur içinde yaşadıkları göl kenarına bir gün kocaman gövdeleriyle filler gelip yerleşmişler. Ağaçları devirmeye, otları ezmeye, etrafta huzursuzluk çıkartmaya başlamışlar. Bazı çalılar arasına saklanmış yavru kuşlar bile, farkına varmadan ezip geçiyorlarmış. Aralarındaki yaşlı ve bilgili kuş kötü gidişin önüne geçmek için kendi soyunu bu filler ordusundan kurtarmak istemiş. Âmâ ona zarar vermelerinden de korkuyormuş. Soyunu kurtarmak için tek bir şansı varmış.

Gökyüzüne bakmış Allah’a dua etmiş. Ben çelimsiz ve minik bir kuşum demiş yarabbi ne yapacağımı bilemiyorum derken o an Ay’ın parlak halini görmüş ve birden aklına Ay’dan yardım almak gelmiş.

Ve tüm cesaretini toplayarak, Bir gece dağın üzerine çıkıp fillerin kralına seslenmiş:

- Ey fillerin kralı! Diye bağırmış ve devam etmiş.

-“Ben gökyüzünün padişahı Ay'ın elçisiyim. Ay ki hem bu gölün hem de civarındaki şu arazilerin sahibidir. Sizin yaptıklarınızı görüyor ve çok sinirleniyor. Eğer en kısa zamanda bu alanı terk etmezseniz sizin soyunuzu bitireceğinizi söylememi istedi diyor. İspatı için de yarın gece Ay seni göl kıyısında bekliyor! Diye bağırdı.

-Fillerin kralı biraz korkmuşçasına düşünüyor ama yarın geceyi bekleme karar veriyor. "Hele şu padişah Ay ile bir görüşüp konuşayım" diyor.

-Fil, Ertesi gece göl kenarına geliyor.

-Tecrübeli Kuş bu tehdidi yapmadan önce Ay'ın on dördüncü gününü ayarlıyor ve dolunay fazında gölün kenarına fili getiriyor. Kuş, Gökyüzündeki gümüş bir tepsi gibi parıldayan Ay'ın gölün sularına vurmuş halinden cesaret alıyor. Ve kral filin suyun içindeki hortumuna Ay’ın ışığının değdiğini görmesiyle de kral File şuan Ay’ın size kızdığını söylüyor. Fil hortumunu hemen gölden çekerek

-Diyor ki "Her halde Ay çok kızgın, hepimizi öldürecek" diyerek geri dönüp diğer filleri yanına alarak o yöreden hızlıca uzaklaşıyor. Yaşlı kuş güçsüz ve zayıf bir varlık olduğu halde aklı ve zekâsıyla kocaman filleri büyük bir zaferle yenerek kendi soyunu ve huzurunu tekrar kazanıyor.

Dememiz o ki; Gökyüzünde ferahlık vardır, çözüm vardır. Yani özetle; ALLAH İSTERSE KUŞLAR FİLLERİ YENER AZIZIM!

Mutlu günler keyifli haftasonları dilerim.