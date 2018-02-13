Durum ne olursa olsun, kendinize ‘bir seçeneğim var’ diye hatırlatın

Günaydın Salı gününe giriş yapıyoruz. Tüm gün boyunca ay oğlak burcunda ilerleyecek ve daha sonra Kova burcunda hareket edecek.

Ay-Uranüs karesi bizleri sabah saatlerinde içsel anlamda huzursuz edebilir. İçimizdeki güvensizliğin asıl nedenini ortaya çıkartmak zorunda kalabiliriz. Hayatımıza dair istek ve bağlılıklarımızı yüzeye çıkartarak davranışlarımızın gerçek nedeniyle yüzleşilmesi gerektiğini farkındalığını yaşayabiliriz.

Duygularını göstermek ve ihtiyaçlarınızı dile getirmek sizler için biraz zor olabilir. Aile ile iş, ev ile sosyal yaşam, çevrenizdeki insanlarla aranızda kurmak istediğiniz içsel dünyanızda mesafe ile ilgili çelişkiler yaşanabilir. Kendi duygularınızı gereğinden fazla ciddiye alarak, kızgınlığa yol açan bastırma duygusundan kurtulmalısınız. Bu birkaç gün sağlıklı bir oto kontrole sahip olmak zorundasınız. İçinizdeki kontrolsüz güven ihtiyacını çok çalışarak ve insanları eleştirmekten uzak durarak kontrol etmeye çalışın. Aşırı duygu girdapları içerisine girmeyin. Melankolik davranışlar, karamsarlık, olumsuz düşünce ile kendi kendinize yaşam alanınızı, nefes aldığınız yeri daraltmayın.

Ülkemiz adına da, Devlet ile ilgili istifalar, görevden alınmalar ve operasyonlar ile ilgili şaşırtıcı haberlere ise şahitlik edebiliriz. Bu gün genelinde kariyer, iş dünyası adına önemli haberlerin gündem olması da öngörülebilir. Saat 18.00’den sonra Ay kova burcuna geçiş yapacak, Geçmişinizdeki kişilerle ilgili korkularınızla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Evet, korkularımızla yüzleşmek zor ve acımasızca gelebilir. Ancak bunu başarabilirseniz, yaşamın o alanında deneyim yaşamak için geleceğe yönelik daha güvenli ve gerçekçi bir yaklaşım oluşturacaksınız. Farkındalık gerekli ve önemli bir adımdır. Eğer kendinize karşı sorumluluklarınızla uyumlu yaşamıyorsanız, bu transitler size karar verilmesi gereken şeyleri gösterecektir. Size düşen farkındalıklı olmak ve dönüşüme hazır bir sistem içerisinde durmanızdır.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Hayatta tek engel vardır, o da insanın kendi beyninde oluşturduğu engeldir. Bunlar fiziksel engellerden çok daha tehlikelidir. Unutmayın, bu engeller hiçbir zaman gerçekte var olmaz. Siz beslediğiniz sürece ortaya çıkarlar, hayatın her alanında olumlu düşünmek, engelleri yok etmek için fazlasıyla yeterlidir. Unutmayın başarmak için elimizde fazlasıyla malzememiz var, yeter ki onları kullanmasını bilelim. İnsanlar hep ne istediklerini bildiklerini sanırlar ama aslında hiçbir zaman gerçekten ne istediklerini durup düşünmezler.

* İsteklerin konusunda yeterince net olamazsan karışık düşünceler üretirsin. Sonuçta hayatında da karışık sonuçlar alırsın. İsteklerin ne kadar net olursa o kadar fazla güçlenirsin.

* Bir sonuç alamıyorsan bu gerçekten o sonucu almayı istemediğinden olabilir. Gerçekten isteyip istemediğini düşün.

* Tüm gerçekliğin aslında olaylara ve durumlara karşı bakış açından, yaklaşımından, düşünce ve tavırlarından kaynaklanıyor. Algın tamamen bir yanılsamadır ve başına gelenlere karşı tavrını değiştirdiğinde gerçekliğinde değişecek.

* Bir şeye gerçekten inanmak ile inanıyormuş gibi görünmek farklıdır. Yağmurun yağacağına gerçekten inanırsan, güneşli bulutsuz bir günün sabahında bile şemsiyeni alıp çıkarsın. İnanmak böyle bir şeydir.

* Tek yapmanız gereken nereye gittiğinizi bilmektir. O yolda ilerlerken cevaplar size gelir.

* Eğer hayal edebilir de hayallerine esir olmazsan, eğer yolunu saptırmadan düşünebilirsen, eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır ve bu iki hokkabaza da aynı şekilde davranabilirsen…

Her şeyi ile dünya önüne serilir.

Mutlu günler dilerim…