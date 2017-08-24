Değişimin kapısı ancak ve ancak içeriden açılır.

Bir aylık süreçte başak burcunda hareket edecek. Bu süreç Başak burcu, oğlak ve boğa burcu olanlar için oldukça mühim konuları vurgulayabileceğini gösteriyor. Sevgili Başakların doğum günlerini kutluyorum. Güneş Merkür kavuşumu ve aynı zamanda Ay’ın plutoya karesi bizleri bugün ilişkilerimizde zorlayabilir. Empati yeteneğimizi geliştirmemiz gereken bir gündeyiz. İyi ya da kötü kesinlikle kararlı durmamız gereken bir gün. Çıkarlarınızın mantığınıza ters düştüğü şeylerden uzak durun. Parasal ve finansal konularda iddialı söylemler içerisinde olmak zorunda kalabilirsiniz. Sevmek ve sevilmek duygularını sorgulayabileceğiniz zorlayıcı bir gün. Kendinizi birde siz zora sokmayın. İlişkiler ile iletişimsel rahatlık akşam saatlerinde daha fazla anlam kazanacak. Başak burcunu temsil eden iş kolik, sert, şık, hükmeden, yapıcı, talepkar, açık sözlü, dik kafalı, inceleyici, geleneksel ve ketum gibi cümleler bu ay sizi meşgul eden temalar içerisinde olabilir. Bugün özetle;

Gerçek kişiliğini kazanmak için şu dört adımı uygula:

*Tutarlı ol! Bu senin davranışlarının arasındaki anlam birliğidir.

*Güçlü ol! Bu senin gerçek potansiyelini açığa çıkarmandır.

*Özgür ol! Kendini bedeninden, organlarından, hücresel duygularından ayrı olarak hisset.

*Sorumlu ol! Ne ekersen onu biçersin, başına gelen her şeyin sorumlusu sensin, bunu bil. Davranışlarının arasındaki anlam birliğini sağla, hareketlerinin sorumluluğunu al, gerektiğinde özeleştiri yap.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede

birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden

biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli

o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.

Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt

köpeğiydi bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu

düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin

neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla,

sordu dedesine: Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı.

- "Onlar" dedi, "benim için iki simgedir evlat."

- "Neyin simgesi" diye sordu çocuk.

- "İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik

ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe

ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.

Çocuk, sözün burasında; 'mücadele varsa, kazananı da olmalı' diye

düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:

- "Peki" dedi. "Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?"

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa.

- "Hangisi mi evlat?

Ben, hangisini daha iyi beslersem!"

Güzel olan şeyleri içinizde besleyin ve değişimi önce içinizde başlatın. Keyifli günler dilerim.