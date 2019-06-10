Çok şey anlatmak isterken, “anlatsam ne değişecek” vazgeçişi…

Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan ve yepyeni umutlardan.
Malum koskoca bir dokuz günlük tatili de bitirdik. Haziran ayını bile yarıladığımız bu hafta birçok konuda önemli sonuçlar ve netleşmelere açık olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu hafta içinde güneş ve Jüpiter karşıtlığı ile Satürn-Mars karşıtlığı uzun zamandır çözüme kavuşturamadığınız olayların artık bir çözümünü yakalama şansı sizlere sunuyor olacaktır. Tabi ki bir konuda çözüme kavuşmak öyle kolay olmuyor. Biraz sinirlere hâkim olmak biraz daha sabırlı olmak iyi sonuçlar almanıza neden olacaktır.
Belki uzun zamandır kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmeye çalışıyorsunuzdur.
Belki de sizin içinde olduğunuzu sandığınız ama aslında hiç olmadığınızı gördüğünüz bir ilişkiden bağınızı koparıyorsunuzdur.
Belki de amansız bir Aşk’ın içinde ne yapacağınızı bilmeden öylece kala kalmışsınızdır.
Belki de sevmediğiniz bir ilişkinin içinden çıkamıyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur.
Belki güvendiğiniz bir arkadaşınızla ortak iş yaptınız ve yarı yolda kaldınız.
Çok güvendiğiniz akrabanız tarafından bir iftiraya uğradınız.
Vs…
Bu hafta kısaca;
Kırılma noktalarımızı test etmeliyiz.
Bu süreçte yaratıcılığımızı desteklemeliyiz.
Kötü şeylerin geçici olduğunu ve Satürn Mars arasında gerçekleşen açı yüzünden olabildiğince sessiz kalmamızın faydalı olacağını (şimdilik) bilmeliyiz.
Sizi ilgilendirmeyen konulardan kaçıp gitmemelisiniz.
Toplumsallığı öğrenmeliyiz.
Aşka dair hangi yöne ilerleyeceğimizi iyi kestirmeliyiz ve paramızı korumalıyız.
Bugünün sözü biliyorum her şeyi istiyorsunuz ama özel noktayı keşfetmeli ve onu istemelisiniz. Jüpiter Retro’yken aşırı enerji sarf edebilirsiniz.
Biraz daha makul olmalısınız.
Bazen güç olmaması için geç olması gerekebilir. Şu an engelleniyormuş ya da kendi gücünü dışarı yansıtamıyormuş gibi hissetmeniz oldukça normal. Bu duygularla daha güçlü başa çıkabilmelisiniz.
Şu an şunu düşünüyor olabilirsiniz.
Keşke bazı insanlar için yaptığımız her şeyi geri alabilsek,
Beklenmedik bir şekilde güzel şeyler olsa,
Hayatımda herkesten ve her şeyden uzaklaşsam gibi… duygular sarıp sarmalıyor olabilir.
Çevrenizi püskürtmeniz ya da sosyal alanda insanlara agresif veya hırçın davranmanız sorunlarınızı çözmeyecek. Ne bileyim, kimseyi görmek istemiyorum deyip çıktığınız whatsupp grupları ya da ailenize karşı tahammülsüz davranışlar sizlerin haklı olduğunu göstermeyecek.
Biraz daha sakin ve uzlaşmacı olmanız gereklidir. Bunu unutmayın. Ay Başak burcunda ilerliyor ve Neptün gezegenine karşıtlık yapıyor. Bugün doğru ve yanlışı ayırmakta zorluk çekebilirsiniz. Duygularınla hareket ederek doğru yolu bulmak zor olabilir.
Önyargıları bir tarafa bırakıp tarafsız olmayı başarabilirsek yaşadığımız olayların iç yüzünü daha net görebiliriz. Kariyerinizde ya da projelerinizde yeniliklere açık ve özgün fikirlilerinizle göz doldurabilir ve yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Sorumluluklarınızı dengede tutmanız ve bugün işlerinizi iyi planlamanız gereken bir gün genelindesiniz.
Herkesten vazgeçebilirsiniz ama kendinizden asla vazgeçmeyin…
Mutlu günler dilerim.
Çok şey anlatmak isterken, “anlatsam ne değişecek” vazgeçişi…
Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan ve yepyeni umutlardan.
Malum koskoca bir dokuz günlük tatili de bitirdik. Haziran ayını bile yarıladığımız bu hafta birçok konuda önemli sonuçlar ve netleşmelere açık olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu hafta içinde güneş ve Jüpiter karşıtlığı ile Satürn-Mars karşıtlığı uzun zamandır çözüme kavuşturamadığınız olayların artık bir çözümünü yakalama şansı sizlere sunuyor olacaktır. Tabi ki bir konuda çözüme kavuşmak öyle kolay olmuyor. Biraz sinirlere hâkim olmak biraz daha sabırlı olmak iyi sonuçlar almanıza neden olacaktır.
Belki uzun zamandır kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmeye çalışıyorsunuzdur.
Belki de sizin içinde olduğunuzu sandığınız ama aslında hiç olmadığınızı gördüğünüz bir ilişkiden bağınızı koparıyorsunuzdur.
Belki de amansız bir Aşk’ın içinde ne yapacağınızı bilmeden öylece kala kalmışsınızdır.
Belki de sevmediğiniz bir ilişkinin içinden çıkamıyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur.
Belki güvendiğiniz bir arkadaşınızla ortak iş yaptınız ve yarı yolda kaldınız.
Çok güvendiğiniz akrabanız tarafından bir iftiraya uğradınız.
Vs…
Bu hafta kısaca;
Kırılma noktalarımızı test etmeliyiz.
Bu süreçte yaratıcılığımızı desteklemeliyiz.
Kötü şeylerin geçici olduğunu ve Satürn Mars arasında gerçekleşen açı yüzünden olabildiğince sessiz kalmamızın faydalı olacağını (şimdilik) bilmeliyiz.
Sizi ilgilendirmeyen konulardan kaçıp gitmemelisiniz.
Toplumsallığı öğrenmeliyiz.
Aşka dair hangi yöne ilerleyeceğimizi iyi kestirmeliyiz ve paramızı korumalıyız.
Bugünün sözü biliyorum her şeyi istiyorsunuz ama özel noktayı keşfetmeli ve onu istemelisiniz. Jüpiter Retro’yken aşırı enerji sarf edebilirsiniz.
Biraz daha makul olmalısınız.
Bazen güç olmaması için geç olması gerekebilir. Şu an engelleniyormuş ya da kendi gücünü dışarı yansıtamıyormuş gibi hissetmeniz oldukça normal. Bu duygularla daha güçlü başa çıkabilmelisiniz.
Şu an şunu düşünüyor olabilirsiniz.
Keşke bazı insanlar için yaptığımız her şeyi geri alabilsek,
Beklenmedik bir şekilde güzel şeyler olsa,
Hayatımda herkesten ve her şeyden uzaklaşsam gibi… duygular sarıp sarmalıyor olabilir.
Çevrenizi püskürtmeniz ya da sosyal alanda insanlara agresif veya hırçın davranmanız sorunlarınızı çözmeyecek. Ne bileyim, kimseyi görmek istemiyorum deyip çıktığınız whatsupp grupları ya da ailenize karşı tahammülsüz davranışlar sizlerin haklı olduğunu göstermeyecek.
Biraz daha sakin ve uzlaşmacı olmanız gereklidir. Bunu unutmayın. Ay Başak burcunda ilerliyor ve Neptün gezegenine karşıtlık yapıyor. Bugün doğru ve yanlışı ayırmakta zorluk çekebilirsiniz. Duygularınla hareket ederek doğru yolu bulmak zor olabilir.
Önyargıları bir tarafa bırakıp tarafsız olmayı başarabilirsek yaşadığımız olayların iç yüzünü daha net görebiliriz. Kariyerinizde ya da projelerinizde yeniliklere açık ve özgün fikirlilerinizle göz doldurabilir ve yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Sorumluluklarınızı dengede tutmanız ve bugün işlerinizi iyi planlamanız gereken bir gün genelindesiniz.
Herkesten vazgeçebilirsiniz ama kendinizden asla vazgeçmeyin…
Mutlu günler dilerim.