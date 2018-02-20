Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor

Ay’ın Uranüs ile kavuşumu bizleri biraz daha dürtüsel anlamda tepkiler vermeye itebilir. Aynı zaman Plüton gezegeni ile de kuracağı kontak bizleri güç çekişmeleri içine sokabilir. Bu zaman diliminde bizim kontrol gücümüz hakkında bazı testlerden geçebiliriz. Ani bir takım haberler öğrenebiliriz ya da yepyeni girişimler içerisine girebiliriz. Unutmayın kontrolsüz güç güç değildir.

Akşam saatlerinde Ay boğa burcuna geçiş yapacak. Duygularınızı göstermek ve ihtiyaçlarınızı dile getirmek sizler için biraz daha kolaylaşacaktır. Aile ile iş, ev ile sosyal yaşam, çevrenizdeki insanlarla aranızda kurmak istediğiniz içsel dünyanızda mesafe ile ilgili çelişkiler yaşamamaya özen gösterin. Kendi duygularınızı gereğinden fazla ciddiye alarak, kızgınlığa yol açan bastırma duygusundan kurtulmalısınız. Bu birkaç gün sağlıklı bir oto kontrole sahip olmak zorundasınız. İçinizdeki kontrolsüz güven ihtiyacını çok çalışarak ve insanları eleştirmekten uzak durarak kontrol etmeye çalışın. Aşırı duygu girdapları içerisine girmeyin. Aşk ve ilişkiler ya da parasal finansal konuların daha fazla değer kazanacağı bir bilinç içine ilerleyeceğiz. Bu tür problemleriniz önünüze gelirse doğru zaman ertelemeyin.

İnsan hayatı tam bir dramadır. İniş çıkışlardaki tepe noktaları arasında bir ruh sıkışması bizlerin farkındalığının artması için elbet ki olacaktır. Dünyaya geldiğimizde neyi geliştireceğimizi bilmeden bir var olma çabasına giriyoruz. Bedeninizi ince tutmak bile zorken ruhunuzu incecik tutmanın değerini anlayın. Her gün okuduğunuz bu yazıların size bir şey katması ve her gününüzü değiştirmesi gerekiyor. Astroloji sizi var olma çabanızda motive eder ve yönlendirir. Nedensiz varoluş var olmak değildir. Kendini kandırmaktır. Daha fazlası değil :)

Gelelim günün Tavsiyesine;

Bir bilgiyi hafızaya kaydetmenin en etkili yolu tekrar etmektir. Neyi tekrar edersek ona inanmaya başlarız. İyi şeyleri tekrar edersek iyi şeylere inanırız.

Tekrar ettiğimiz şey ne ise onu zihnimizde canlı tutar, güçlendirir ve büyütürüz. İnançlarımız gibi duygularımız da aynı kuralla işler. Yani hangi duyguyu tekrar ederseniz o duygu pekişir, güçlenir ve büyümeye başlar. Büyümeye başlayan duygularımızın tersi çökmeye, zayıflamaya ve etkisizleşmeye başlar.

Bu nedenle kendimize dair inancımızı ve başarı duygumuzu tekrarlarımızla güçlendirmeliyiz. Onlar bizim zorluklar karşısında mücadele gücümüzü artıran enerji kaynaklarımızdır. Bir insan kendini adadığında ilahi takdir de o yönde hareket edecektir.

Tüm olaylar diğer bir olayı desteklemek için oluşur ve aksi takdirde hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bir akarsu boyunca oluşan tüm olaylar sadece bir karardan doğar.

Durumlar, oluşumlar ve maddi destek bu şekilde elde edilebilir. Elinizden geleni ve hayal edebileceğiniz her şeyi yapmaya hemen başlayın.

Cesaret; deha, güç ve büyüyü de içinde saklar.

Güzel günler, başarılı yarınlar dilerim…