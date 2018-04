Chiron artık Koç burcuna geçiyor. Parolamız; Hiçbir şey zor değildir, yeter ki onu yapmak için gereken gayreti gösterelim.

Chiron, 17 Nisan 2018'de Koç burcuna giriş yapıyor. 14 Nisan 2027'ye kadar bu burçta kalacak ve gerileme hareketini 26 Eylül 2018/ 18 Şubat 2019 arasında yaparak Balık burcuna geri dönecek. Koç’ta kaldığı süre içinde Chiron yavaş hareket eden gezegenler ile birlikte hareket etmeyecek. Bu özgürlük gücünden ileri geliyor. Tek başına olmak ve her şeyi tek başına yapmak isteyecek. Chiron'un yavaş hareket eden gezegenlere yaptığı tek açı 2023'teki Jüpiter ve 2024'teki Kuzey Düğüm ile birleşecek olmasıdır. Hem Jüpiter hem de Kuzey Düğümü, büyüme ve genişleme ile ilgilidir.

Chiron, Jüpiter ve Koç'taki Kuzey Düğümü ile kimliğimizi iyileştirme fırsatlarını ayağımıza kadar getirecek. Önümüzdeki yıllarda daha fazla şifalandırma üzerine çalışmalar, yaşam koçu ya da motivasyon ekiplerinde artışlar ve enerji çalışmaları görebiliriz. 2023-2024 yılları arasında manevi çalışmalar yapmak daha popüler olacak. Daha fazla insan benliğini, eski kimliğinin ardında bırakmayı seçecek ve yeni bir kimlik, yeni bir isim, hayata yeni bir bakış açısı geliştirecektir. “Yeniden doğuş ”ve ‘’Yeniden başlama ”hareketleri bu günlere fazlasıyla damgasını vuracaktır.



Chrion'u Koç olanlar 1969 ve 1977 arasında doğanlardır. Chiron dönüşü ise her zaman 50 yaş civarında gerçekleşir. Bu, hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu dönüşte, maddi olandan çok manevi arayışlarla daha çok ilgilenirsiniz.



Astroloji haritanızdaki Chiron nedir?

Hayatımızın birçok bölümünü canımızı acıtan insanlara ve olaylara karşı tahammül etmek, kabul etmek ve bu tekâmülü tamamlamak için harcarız. İşte Chiron bu noktada devreye girer. Daha farklı bir bakışla duygusal anlamda bize acı veren şeyleri hazmetmek zorunda kaldığımız alanlarda yardımımıza koşar. Chironun doğum haritasında yerleştiği burç ve ev, kişinin soyutlanmış nitelikleriyle ilgilidir. Başkalarından saklanan sırları sembolize ettiği gibi aynı zamanda sevilmeye, kabul görmeye, içimizdeki reddettiğimiz birçok duyguya hitap eder. Chiron adeta size der ki; yaşamın içerisinde yaralarını sarmak istersen önce çevrendeki insanların yaralarına iyi gelebilmen gerekli. Sen kendini unutup çevreni iyileştirmeyi seçersen ben senin yaralarını sen hiç fark etmeden saracağım der. Yani Chiron aslında bize hayatımızdaki insanlara da öğretebileceğimiz bir şeyler olduğunu, salt kendi yaşamımızın değerli olmadığını, herkesin bu hayat yolculuğunda eşit olduğunu ve onlara yeteri kadar yardım edip edemediğimizi öğrenmek ister. Sen kendi derdini en büyük görürsen başkalarını hiç bilmiyorsun demektir. Sen kendi üzüntülerini çok fazla dert ediyorsan başkalarının yaralarını hiç anlamamışsın demektir. İşte bu gezegen bize farkındalıklı olmamızı, başkalarına yardım edebildiğimiz sürece bizlere gizli yollardan yardım edeceğinin mesajını verir.

Chiron astroloji de genelde iyileşmeyen yara olarak tanımlanır. Aslında bu bir bakıma doğru değildir. Tam tersine bizler acı çekince farklı bir bilince kavuşuruz. Şöyle bir düşünün. Yaşamınız çekilmez bir hale gelinceye kadar sizler nasıldınız? Herkesin acılarını görüyor gerçekten içinizden hissediyor muydunuz? Ya da küçük bir çocuğun gözyaşını gördüğünüzde siz de içinizden kahroluyor muydunuz? Bu soruların cevabını dürüstçe vermenizi istiyorum. İşte Chiron sana içindeki duyguları nasıl gösterebileceğini öğretmeye geldi. Belli bir acıyı çektikten sonra sen de fark ettin ki artık yeni bir olgunluğa eriştin. Eski sen değilsin artık. Yaşamında birçok şey değişti duyguların gibi. İşte bu tekâmül yolculuğunu tamamlayanlar işin sırrına erdi. Fakat hâlâ anlamayanlar varsa asıl yük onların omuzlarında. Anlayanlar siz rahat olun.

Chiron gezegenini, astrolojik sembolü ile değerlendirdiğinizde bir anahtar işaretini andırır. Yani yaşantımızla ilgili önemli ipuçlarını verir. Anahtarın kapıyı açmaya yarayan önemli bir alet olduğunu düşünecek olur isek; haritamızda Chiron'un yer aldığı nokta hayatımızın kilit noktasını işaret eder. Önemli olan anahtarı doğru kapıya yerleştirip doğru yöne çevirmektir.

Chiron Koç'ta daha önce ne gibi olaylar tecrübe edildi?

1969 ve 1977 arasında doğan kuşağın Chiron'u Koç burcundadır. Bu oldukça çalkantılı bir zaman dilimi idi. Bu dönemde doğan ve büyüyen çocuklar hem kültürel hem de ekonomik mücadelelerle epey uğraşmak zorunda kaldı. Elektriğin yokluğuyla veya susuzlukla ya da açlıkla imtihan edildi. Tarih bu dönemde Vietnam Savaşı'nın ve savaş protestocularının etkileriyle uğraşmak zorunda kaldı. ABD bu dönemde doğan çocukların çoğunun sigara içen ve rekreasyon için uyuşturucu kullanan anneler tarafından doğurulmuş olduğunu gözlemledi. O dönem, geçmişin bunaltıcı geleneklerinden kurtulma zamanıydı. Daha önce, Chiron 1918'den 1927'ye kadar yine Koç burcundaydı. Türkiye haritasında Chiron Koç burcundadır ve ülkemiz çok yakında muhteşem bir Chiron dönüşünü yaşayacaktır.

Chiron Koç’un nasıl çalıştığına bir örnek vermek gerekirse;

23 Nisan 1920 günü hepimizin de bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Ancak meclisin açılması öyle söylenildiği gibi kolay olmamıştır. Daha önce de Osmanlı döneminde birçok defa meclisler açılmış olmasına rağmen tam bir demokrasi şöleni havasında hizmet verememiştir. Meclis açıldığında memleketin önemli bir kısmı hâlâ işgal altında idi. İstanbul’da da bir hükümet bulunmasına rağmen Türk milletinin kurtuluşu için güçlü bir çalışma içerisinde bulunulmuyordu. Atatürk, Ulusal Egemenlik anlayışını yerleştirebileceği, saltanattan uzak bir yönetim kurmayı hayal ediyordu ve bunun için mutlaka tüm etkilerden uzak bir meclisin derhal göreve gelmesi gerektiğini savunuyordu. Eğer düşman ile disiplinli bir mücadele verilecekse bunun tek bir kişinin aldığı kararlar ile değil bir meclis çatısı altında alınabileceğinin de bilincindeydi. 1 Kasım 1922′de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, önce saltanat sonra da hilafet kaldırıldı. Böylece Osmanlı hanedanının yönetimden bağları koparılmış oldu.29 Ekim 1923′te Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi.30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümeti kuruldu. Bütün bunlar Chiron koç burcunda yaşanan olaylardan ibaretti. Bu önemli sürecin en can alıcı mesajı, yaşanan bütün olumsuzluklar içerisinde pes etmeden çabucak kalkıp, dikkatlice karar verip, bir an önce uygulamaya geçilmesiydi.



Dünya geneline bakılacak olursa 1920'lerde özellikle ABD de özgürlük isteği hat safhada idi. Kadınlar geleneksel rollerden daha fazla özgürlük haklarını kullanabilmek istiyorlardı. Yine 1920 li tarihler de çatışmalarla dolu geçti. ABD'de her türlü insan arasındaki acımasız çatışmalar gün geçerek alevlendi. Din, göçmenlik durumu, ırk, alkolik tercihler ve evsizlik gibi birçok çekişme içindelerdi. O dönemde doğan çocuklar çok konuşmak ve kendilerini anlatarak çok tartışmak zorundalardı. Çünkü bu zorlu şartlar onları böyle davranmaya itiyordu. İlerleyen süreçte "Büyük Buhran" adı verilen ekonomik sorunlar tüm dünyayı kasıp kavurdu.

Dememiz o ki; Koç’taki Chiron'lu insanlar bize acımızın ötesine nasıl geçebileceğimizi öğretirler. Bu kuşaktan tanıdıklarınız var ise gerçekten şanslısınız derim. Ancak onlar kendilerini pek şanslı görmeyebilirler. Bu hayat hep beni mi zorlar? Diye içlerinden mırıldanıyor olabilirler. Ama siz artık bunu çok iyi anladınız. Belki anneniz, belki babanız belki kardeşleriniz vs… Onlara bu yaşanmışlıklar üzerinden anlattıklarım ile manevi gözlerle bakmayı deneyin.

17 Nisan 2018 sonrası dünya üzerinde yeni bir grup doğacak. Bu dönemde doğan çocuklar her yönden oldukça güçlü olacaklar. 2018 ile 2027 arasında doğan bebekler, kuşkusuz ki, geçmiş Koç'ta ki Chiron'da olduğu gibi, yaygın kültürel çatışmalara yine denk gelebilecekler.1920'lerin kültürel sorunları ile şu an gündemdeki konular arasında benzerlikleri görmek kolaydır. Çatışma ve özgürlük arayışı atmosferinde doğan çocuklar, çok çabuk güçlenmeyi öğrenirler.

Yani olaya şu bakış açısından bakarsak; Zor zamanlar asla uzun sürmez ancak

güçlü insanlar yaratır.

Çünkü onlar zorluklar içerisinde ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. En büyük yetenekleri, her zorluk içinde bir kolaylık görebilmeleridir. Chironu Koç’ta doğanlar çivi gibi kendilerini sağlam ve sivri tutan insanlardır. 1920'lerde, 1930'larda ya da 1970'lerde doğanların şartları sert ve yaşamları mücadele içinde geçti. Her zaman birlikte hareket etmek zorunda kaldılar. İster zengin ister fakir olsunlar ama bir gerçek vardı ki çocuklara çok ta kibar olunmayan bir çağda büyüdüler. Şimdiki zaman gibi kucaklara alıp sevilmediler. Kısacası çocukken de büyük olmak zorunda kaldılar. Çünkü hayat şartları bunu gerektiriyordu. Sen de eğer bunlardan biriysen ve bu zamana kadar ayakta kalabildiysen hazır ol! Artık senin dönemin başlıyor. Hak ettiğin her şey senin olmaya geliyor!

Burçlarınız üzerindeki etkileri:

Not: Önce yükselen burcunuza göre sonra kendi güneş burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Yükselen Koç: Yaşam seni kendi benliğini ve karakterini ortaya koymana yardımcı olacak. Bu 7 yıl boyunca kendi tarzını ve hedeflerini sağlamlaştıracağın bir dönemin kurucusu olabileceksin. Yukarıda yazılan ve chiron Koçtaki mücadeleci yönü hep hatırla. İlk hedefin başkalarının yaralarını sarmak sonra senin yaraların kendiliğinden iyileşecek. Sizler artık yetenekli bir öğretmen gibi davranmalısınız.

Yükselen Boğa: Kendinizin ve başkalarının iç dünyalarını sezgileriniz ile anlayacağınız, bugüne kadar çekilen başarısızlıklar veya haksızlıkları çözeceğiniz, geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir dönem başlıyor. Maneviyatı yüksek bir dönem. Maddi olandan uzaklaşarak daha maneviyata yönelmeyi seçin. Bununla imtihan olmayın. Yaşam size maddi ve manevi duygunun arasındaki gerçekliği öğretebilir.

Yükselen İkizler: Umutlarınızın, hedeflerinizin artacağı önemli bir döneme giriyorsunuz. Hatta bu dönem toplum ve insanlık içinde çok yüksek olacak. Gerçek dostluğu sadece kendi içinizde bulabileceğinizi, belki de kendinizden başka dostunuz olmadığını düşünebilirsiniz. Bu dönemde dostlarınıza ve topluma karşı yaptığınız yardımlarda beklenti oluşturmayın. Sürekli verici davranışlarınızı kontrol etmeyi öğrenin.

Yükselen Yengeç: Kariyeriniz de bugüne kadar elde edemediklerinizi kazanma dönemi geliyor diyebiliriz. Ailenize karşı belki de ne kadar başarılı olduğunuzu göstermek isteyeceksiniz. Bu dönem eleştiriler sizi oldukça yıpratabilir. Bunları duymamayı öğreneceksiniz. Kendinizi geliştirerek, yetiştirerek olgun bir kişiliğe sahip olmayı öğrenin. Bu dönemde esrarengiz ve etkileyici bu havanızı araştırıcı, akılcı, sentezci, gerçekleri bulmağa dönük derin çalışmalar yaparak geçirin.

Yükselen Aslan: Bugüne kadar aslında hayatınız sıkıcı ilerliyordu. Sanki bir ofis ortamında rutin evrak işleri yapan bir eleman gibiydiniz. Âmâ 17 Nisandan sonra patron sizi çağırdı ve sizi seyahat yapmanız gereken bir iş alanına yönlendirdi. Yaşamınız birden değişime uğradı. Sanki her şey hızlanacak ve kendinizi keşfetme yolcuğu içinde kendinizi bulacaksınız.

Yükselen Başak: Harika bir değişim içine giriyorsunuz. Yaşamınız içinde güçlü arzularınıza kavuşabilecek içsel istek içinde olacaksınız. Kendinizle yüzleştiğiniz harika bir süreç diyebiliriz. Finansal anlamda alamadığınız borçlarınız veya elde edemediğiniz yeterli ekonomik güç için fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Maddi ve manevi anlamda çevrenizdekilere daha destek verecek güç içinde olabilirsiniz. Bu sekiz yıllık süreçte belki de kendinizi yardım kuruluşunda para toplarken bulabilirsiniz.

Yükselen Terazi: Sizin karşıt burcunuza geçecek olan chiron ilişkiler konusunda size bambaşka bir yön getirecek. Bugüne kadar yorulmuşluklar ve değersizliklerin nedenini anlayacaksınız. Artık ilişkilerden beklentileriniz olmayacak. Bu dönemde karşınızdaki insanlarla kurduğunuz ilişkilerde daha öğretmen noktasında olacaksınız. Ya da siz böyle görüleceksiniz. Sevgi ile her şeyin üstesinden geleceğim mantığı içerisinde hareket edeceksiniz. Sevginin gücünü hissedeceğiniz ve sizin bunu yoğun bir şekilde vereceğiniz bir dönem. Bunu illaki bir sevgili olarak değerlendirmeyin.

Yükselen Akrep: Kendi yaşamınızda bugüne kadar mükemmel algısını belki de oldukça abarttınız. Hep kusurlu ve mükemmel olmayan işlerde ya da insanlarla muhatap olmak zorunda kaldınız. Bunların hepsi bir öğretiydi. Şimdi bu dönemde öğrendiklerinizi uygulama zamanı geldi. İnsanlara sağlıklarını ve iş ortamlarındaki başarılarını nasıl yakalayabilirler bunu göstereceksiniz. Hizmet etmek sizin için şifa bulmak gibi bir nokta haline gelecek. Âmâ bunu sizden istenmeden yapmanız büyük bir püf noktası olacak.

Yükselen Yay: Hayatınıza gerçekten çok seveceğiniz biri girebilir bu iyi haber ama siz bu insana gereğinden fazla fedakarlık yapmakla sınanabilirsiniz. Bu dönemde aynı zamanda çevrenizdeki insanları ilişkilerinde oldukça destek olabilir doğru bakış açısı altında yönlendirebilecek bir vizyona sahip olacaksınız.

Yükselen Oğlak: Kendinizi ait olduğunuz yeri bulacağınız bir dönem içinde olacaksınız. İlişkinizde ya da yaşadığınız alanda ne kadar kendinizi ait hissediyorsunuz bunu sorgulayacaksınız. Belki kalıcı bir mal, mülk edineceksiniz. Yepyeni bir düzen ve oluşum ya da yepyeni bir kurulum sizi bekliyor. Kabuğunuzu ve geleneklerinizi kıracağınız bir dönem başlıyor. Bu iş ve aşk anlamında olabilir. Belki de her ikisi.

Yükselen Kova: Yakın çevre dostluklarınızı sağlamlaştıracağınız ya da kardeş ilişkilerinizde şifalanacağınız bir dönem. Fikirleriniz ve bakış açınızda büyük değişimler deneyimleyeceksiniz. Faydalı, iyileştirici, geliştirici yönde düşünme, çalışma, iletişim kolaylığı yakalayacaksınız. İnsanları konuşmalarınızla etkileyeceğiniz özel bir süreç.

Yükselen Balık: Uzunca yıllardır chiron gezegeni sizin burcunuzda hareket ediyordu. Yine sizin burcunuza son bir dönüş yapacak ama bu defa sizi manevi olan düşüncelerinden daha maddi bir yaklaşım içine alacak. Evet, bu söylediklerim şuan için sana şaşırtıcı gelebilir ama maddi düzenini düşünmeyi, geleceğini garanti altına almayı öğreneceksin.