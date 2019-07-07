Bir gök cı̇smı̇ ı̇nsan ı̇radesı̇nden güçlü olamaz.

Günaydın hepinize bir Pazar gününden…
Bugün sizlere bir Pazar keyfi yazısı bırakayım diye düşündüm.
Kahve eşliğinde belki şöyle doğum haritanızı filan çıkartır kendi hayatınız üzerinde yorumlar yapar ve zihin açıklığı yakalarsınız diye.
Cuma günü Merkür gerilemesi ile ilgili yazdığım yazı üzerine bir kısmınız “Amma atarlanmışsınız Aygül Hanım” diye yazmış bir kısmınızda “hay Allah razı olsun, kafamdaki tüm soru işaretleri gitti diye yazmış…
Astrolojiyi biraz daha evrensel kullanmaya çalışmak için üstün bir gayret gösteriyorum. Bunu başarıp başarmama kısmına bakmıyorum. Yani arkama bakarsam belki ilerlemek zor olabilir diye düşünüyorum. Hayatınız da bir şeylerin yoluna girmesini isteyip sadece günlük ya da haftalık koç burcu, boğa burcu ya da ikizler burcu yorumunu okumanız yeterli değildir. Bu aynen hareketsiz bir şekilde zayıflamayı beklemek gibidir. Yani diyet yaparsınız ama kılınızı kıpırdatmıyorsunuzdur. Bir müddet sonra hem aç olup sinirli biri haline dönüşürsünüz hem de bir bakmışsınız zayıflayamıyorum diye diyetisyene söylenip durmuşsunuz. Üzerine daha da çok yemeğe başlarsınız.
Astroloji de böyle bir şeydir. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz vardır. Bunun üzerine kurulu bir plan içindesinizdir. Amacımız bu planı değiştirmek ya da bilmek değildir. Malzemelerimizi bilmek ve bu malzemelerle dünya üzerinde en güzel sofrayı nasıl kuracağımızdır.
Edgar Cayce astrolojiyi şu şekilde açıklamaktadır:
“Uzaydaki konumları nedeniyle yerküreyi etkileyen ve etkilemeyen birçok güç bulunmaktadır. Astroloji, tüm bu güçlerin içinde bulunduğu koşulların incelenmesidir.
“En başta gezegenimiz, yani yerküre harekete geçirilmişti. Tasarlandığı üzere, yerküre üzerinde yaratılan her şeyin yazgısını bundan sonra gezegenler yönetmeye başladı; tıpkı Ay'ın yerküre çevresinde dönerken tüm su kütlelerini geçmişte yönettiği ve şimdi de yönetmekte olduğu gibi. Tıpkı, bilinç̧ düzeyi yüksek yaratıkların ortaya çıkmasıyla birlikte onların da yerküre çevresinde bulunan gezegenler tarafından yönetilmesi gibi. Güneş̧, insanoğlunun alın yazısını etkileyen en büyük güçtür. Güç sıralamasında daha sonra yerküreye yakın olan gezegenler ya da kişinin doğduğu sırada yükselişte olan gezegenler gelir.
ANCAK ŞU KONU ÇOK İYİ ANLAŞILMALIDIR: NE HERHANGİ BİR GEZEGENİN HAREKETİ YA DA GÜNEŞİN KONUMU, NE DE AY YA DA DİGER BİR GÖK CİSMİ İNSAN İRADESİNDEN GÜÇLÜ OLAMAZ. Yaşayan bir ruh olarak, ortaya çıktığı andan itibaren insana yaratan tarafından irade gücü̈ verilmiş̧ ve seçme özgürlüğü tanınmıştır.
Yani, İnsanoğlunun tüm eğilimleri, gezegenlerin doğum anındaki konumuna göre şekil alıyor ve Bu eğilimler onun yazgısını oluşturan yapıyı ya da görüntüyü belirleyebiliyor. Ne var ki, irade gücünü̈ kullanma biçimi kişisel yazgıyı belirleyen biricik yol olmaktadır. Sonuç̧ olarak, alın yazısı bir dizi özgür irade seçeneğiyle birlikte, gezegenlerden kaynaklanan karmaşık güdülere verilen tepkiler tarafından biçimleniyor. Öyle de olsa, özgür seçim yoluyla herhangi bir gezegensel gücün ya da güçlerin dağıttığı rol bileşiminin üstesinden gelmek mümkündür.
Bu nedenle, güdünün ortaya çıktığı her durum karşısında, irade buna onay verebileceği gibi karşı da çıkabilir. Bu etkiyi hiç dikkate almama olanağı da bulunmaktadır.
Kişi, güdünün doğasına uygun şekilde iş birliği yapabilir, buna karşı çıkabilir ya da başka işlerle oyalanmayı tercih edebilir. Her ne olursa olsun, insanoğlunun yeryüzü deneyimi gezegenlerin ayırt edici özelliği ve konumuyla yakından ilgilidir.
“İnsanoğlunun kötülüklerden kendini nasıl koruyacağı bu sözlerle anlatılmaktadır. Benlik duygusu ve bencillik, ruhu lanetleyerek değiştirir ve bu güçlerin etkisiyle insan bilerek yaratan'a karşı gelir. Önemli olan önceden yaptığınız ya da tamamlayamadığınız işler değil, birey olarak yaratılan her şeye karsı kayıtsız kaldığınız zaman yitirdiğiniz şeylerdir. Bu nedenle, duraksamadan gerekeni yapın. "Verdiğiniz sözün uygulayıcısı olun, yalnızca dinleyici olmakla yetinmeyin”
Gezegenlerin tavırlarını bilirseniz neye karşı durmanız gerektiğini bilebilirsiniz. Sonuç itibariyle Allah bize seçim yapma özgürlüğü de sağlamış. En azında elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyor olmakta büyük bir huzur değilmidir…
Mutlu Pazarlar dilerim…
Bir gök cı̇smı̇ ı̇nsan ı̇radesı̇nden güçlü olamaz.
Günaydın hepinize bir Pazar gününden…
Bugün sizlere bir Pazar keyfi yazısı bırakayım diye düşündüm.
Kahve eşliğinde belki şöyle doğum haritanızı filan çıkartır kendi hayatınız üzerinde yorumlar yapar ve zihin açıklığı yakalarsınız diye.
Cuma günü Merkür gerilemesi ile ilgili yazdığım yazı üzerine bir kısmınız “Amma atarlanmışsınız Aygül Hanım” diye yazmış bir kısmınızda “hay Allah razı olsun, kafamdaki tüm soru işaretleri gitti diye yazmış…
Astrolojiyi biraz daha evrensel kullanmaya çalışmak için üstün bir gayret gösteriyorum. Bunu başarıp başarmama kısmına bakmıyorum. Yani arkama bakarsam belki ilerlemek zor olabilir diye düşünüyorum. Hayatınız da bir şeylerin yoluna girmesini isteyip sadece günlük ya da haftalık koç burcu, boğa burcu ya da ikizler burcu yorumunu okumanız yeterli değildir. Bu aynen hareketsiz bir şekilde zayıflamayı beklemek gibidir. Yani diyet yaparsınız ama kılınızı kıpırdatmıyorsunuzdur. Bir müddet sonra hem aç olup sinirli biri haline dönüşürsünüz hem de bir bakmışsınız zayıflayamıyorum diye diyetisyene söylenip durmuşsunuz. Üzerine daha da çok yemeğe başlarsınız.
Astroloji de böyle bir şeydir. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz vardır. Bunun üzerine kurulu bir plan içindesinizdir. Amacımız bu planı değiştirmek ya da bilmek değildir. Malzemelerimizi bilmek ve bu malzemelerle dünya üzerinde en güzel sofrayı nasıl kuracağımızdır.
Edgar Cayce astrolojiyi şu şekilde açıklamaktadır:
“Uzaydaki konumları nedeniyle yerküreyi etkileyen ve etkilemeyen birçok güç bulunmaktadır. Astroloji, tüm bu güçlerin içinde bulunduğu koşulların incelenmesidir.
“En başta gezegenimiz, yani yerküre harekete geçirilmişti. Tasarlandığı üzere, yerküre üzerinde yaratılan her şeyin yazgısını bundan sonra gezegenler yönetmeye başladı; tıpkı Ay'ın yerküre çevresinde dönerken tüm su kütlelerini geçmişte yönettiği ve şimdi de yönetmekte olduğu gibi. Tıpkı, bilinç̧ düzeyi yüksek yaratıkların ortaya çıkmasıyla birlikte onların da yerküre çevresinde bulunan gezegenler tarafından yönetilmesi gibi. Güneş̧, insanoğlunun alın yazısını etkileyen en büyük güçtür. Güç sıralamasında daha sonra yerküreye yakın olan gezegenler ya da kişinin doğduğu sırada yükselişte olan gezegenler gelir.
ANCAK ŞU KONU ÇOK İYİ ANLAŞILMALIDIR: NE HERHANGİ BİR GEZEGENİN HAREKETİ YA DA GÜNEŞİN KONUMU, NE DE AY YA DA DİGER BİR GÖK CİSMİ İNSAN İRADESİNDEN GÜÇLÜ OLAMAZ. Yaşayan bir ruh olarak, ortaya çıktığı andan itibaren insana yaratan tarafından irade gücü̈ verilmiş̧ ve seçme özgürlüğü tanınmıştır.
Yani, İnsanoğlunun tüm eğilimleri, gezegenlerin doğum anındaki konumuna göre şekil alıyor ve Bu eğilimler onun yazgısını oluşturan yapıyı ya da görüntüyü belirleyebiliyor. Ne var ki, irade gücünü̈ kullanma biçimi kişisel yazgıyı belirleyen biricik yol olmaktadır. Sonuç̧ olarak, alın yazısı bir dizi özgür irade seçeneğiyle birlikte, gezegenlerden kaynaklanan karmaşık güdülere verilen tepkiler tarafından biçimleniyor. Öyle de olsa, özgür seçim yoluyla herhangi bir gezegensel gücün ya da güçlerin dağıttığı rol bileşiminin üstesinden gelmek mümkündür.
Bu nedenle, güdünün ortaya çıktığı her durum karşısında, irade buna onay verebileceği gibi karşı da çıkabilir. Bu etkiyi hiç dikkate almama olanağı da bulunmaktadır.
Kişi, güdünün doğasına uygun şekilde iş birliği yapabilir, buna karşı çıkabilir ya da başka işlerle oyalanmayı tercih edebilir. Her ne olursa olsun, insanoğlunun yeryüzü deneyimi gezegenlerin ayırt edici özelliği ve konumuyla yakından ilgilidir.
“İnsanoğlunun kötülüklerden kendini nasıl koruyacağı bu sözlerle anlatılmaktadır. Benlik duygusu ve bencillik, ruhu lanetleyerek değiştirir ve bu güçlerin etkisiyle insan bilerek yaratan'a karşı gelir. Önemli olan önceden yaptığınız ya da tamamlayamadığınız işler değil, birey olarak yaratılan her şeye karsı kayıtsız kaldığınız zaman yitirdiğiniz şeylerdir. Bu nedenle, duraksamadan gerekeni yapın. "Verdiğiniz sözün uygulayıcısı olun, yalnızca dinleyici olmakla yetinmeyin”
Gezegenlerin tavırlarını bilirseniz neye karşı durmanız gerektiğini bilebilirsiniz. Sonuç itibariyle Allah bize seçim yapma özgürlüğü de sağlamış. En azında elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyor olmakta büyük bir huzur değilmidir…
Mutlu Pazarlar dilerim…