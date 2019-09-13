Balık Dolunayı: Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.

14 Eylül Cumartesi günü saat sabah 07:30’da balık burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz.
Biliyorsunuz ki her on beş günde bir yeniay ve dolunay gibi gökyüzü olaylarını yaşıyoruz. Sürekli yine mi dolunay ya da yine mi tutulma mı var gibi şikayetçi tavırlardan sıyrılıp her gökyüzü durumunun ve niteliklerinin takibini yapıp, kendinize uyarlarsanız kazanan siz olursunuz. Başınıza sürekli bir şeyler gelir gibi yaşamaktansa 6-7 hamle sonranızı öngörmek ve buna göre şekil kazanmak bence fena fikir değil. Zaman kazanmak adına Astroloji oldukça değerlidir.
Ben her zamanki gibi gökyüzü tablosunu kendi tecrübelerime göre inceledim. Bu inceleme çalışmamı ise kafanızı pek karıştırmadan sizlere aktaracağım. Beni okuyan hem iyi astroloji bilgisine sahip bir kesim varken hem de “Merkür, Venüs kavuşur mu” o ne ya diyen bir kesimin okuduğunu bilerek hareket etmeye çalıştığımı belirtmek isterim.
Bu balık dolunayı sizler için hayatınızda önemli kararlar alma noktasında mücadele ettiriyor olabilir.
“Kalbinizi mi” yoksa “mantığınızı mı” takip etmeniz gerekmektedir, bundan emin değilsiniz gibi görünüyor. Belki de gitmek mi daha kolay, kalmak mı bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu gibi durumlar çoğu zaman insanı kendinden bile şüphe ettirir. “Ben kötü bir şey mi yapıyorum” ya da “bu yanlış bir olay mı?”
İşte tam bu nokta…
Yani bir olay başınıza geliyorsa ana fikir aslında sizin denge bulmanız içindir. Tabi biz bunu idrak edene kadar zaman baya geçer.
Hayatınıza şöyle bir durup bakın!
Sizin ihtiyaçlarınız mı önemli yoksa başkalarının ihtiyaçları mı?
Rahatsızlık duyduğunuz her şeyi konuşmak isteyeceksiniz muhtemelen. Konuşmayın desek, kaç yazar bilemem. Âmâ o konular konuşulma yönüne doğru ilerleyecek gibi görülüyor. Bu noktada bu konuşmaları daha ölçülü yapmalı al-ver dengesini iyi kurmalısınız. Bunu başarırsanız akışı değiştirebilirsiniz. Çünkü balık burcu akışın değişme fırsatıdır.
Bu dolunay da gelişecek olayların veya beklediğiniz iyi şansın, özellikle kadınlarla bağlantılı olduğunun mesajını bana veriyor. Sizlerde bir kendi hayatınız içinde önümüzdeki 15 günlük süreci mutlaka bir gözlemleyin. Sonuçta astroloji deneyseldir. Güçlü ve akıllı kadınlardan güzel fikirler alabilir ve hayatınıza önemli zenginlikler katabilirsiniz.
Bazen bir an kalkıp gitmek istersiniz ve tüm bağları koparma cesareti bulursunuz ama içinizden keşke nereye gideceğimi bilsem dersiniz. Belki de gidememe sebebiniz nereye gideceğinizi bilmediğiniz içindir. İşte öyle bir şey…
Kadınlarla ilgili şifalanma durumuna başka bir açıdan da bakmak lazım. Çünkü hayatımızda gelişen senaryolar hepimizde aynı değil. Bu durum bir yerde böyle tezahür ederken başka birinizin de başka bir kadından dolayı kendisini üzgün, kaybolmuş veya yalnız hissetmesi yönünde gelişebilir. Duygularınızı ve kalbinizi asla başka bir kadın için kirletmemelisiniz. (Bu söylemim özellikle kadın hemcinsler arasında geçerlidir.)
Belki bu dolunay esnasında başka bir kadına tercih edildiğinizi görebilirsiniz ya da biri sizi başka bir kadına tercih edebilir. Muhtemelen bu noktada arkanızda “başka” bir kadını gözü yaşlı bırakıyor musunuz bunu düşünmelisiniz veya o kadının manevi alanına giriyor musunuz? Vicdanınız rahat mı?
Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yapın.
Bu dolunayla birlikte uzun süredir bilinçsiz ve kendini yitiren bir davranışın artık yüzeye çıktığını görebilirsiniz. Bu gördüğünüz davranış hayatınızda önemli birinin davranışı olurken size ait bir davranışta olabilir. Kritik davranışlardan uzak durun.
Çok çalışmanız gereken yoğun bir dönem içinde olabilirsiniz. İş planlarınızı düzenlemeli ve düzenli götüremediğiniz planlarınıza karşı başkalarını suçlamamalısınız. Belki iş yerinde çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticileriniz sizin düşüncelerinizi engelliyor veya siz bunlara dayanamıyorsunuz. Belki de başka birileri bunu yapıyor. Şikâyet etmek istesek bu liste sonsuz.
Bu dolunay sizlere bazı sorunlara kendi içinizden bakmanız gerektiğini öğretecek. Her şeyin suçlusu belki sizsinizdir. İş yükünüzü düzenlemek ve kendi haklarınızı belirlemeniz için iyi bir şekilde organize olun. Gereğinden fazla sizlere iş yükleniyorsa buna hayır demeyi öğrenin. Hiç kimseye kurban rolü içinde davranmak zorunda değilsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için başkaları tarafından size yapılan aşırı yüklemelere izin vermenize gerek yoktur. Yaşama olan katkınızı arttırmanız ve kendinize değer vermeniz, hatta her gün kendi sağlığınıza ve iyiliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kimse sizin kötü sağlığınızdan ya da ağrıyan dişinizden sorumlu değildir.
Bu balık dolunayının bir halk günü gibi olduğunu unutmayın. Yani şöyle düşünün. Bir başkanla görüşeceksiniz. Diğer günlerde hep randevu almanız ve onun uygunluğunu beklemeniz gerekmektedir. Âmâ özel bir günü vardır işte bunun adı “Halk günüdür”. Mesela sadece pazartesi günleri halk günü yapar. Sizde rahat rahat gider orada sabırla sıraya girer ve görüşmek için beklersiniz. Ve görüşme gerçekleşir. İşte bu dolunay da böyle bir nimet. Bırakmanız gereken olumsuz şeyleri bırakın ve doğru olanlara doğru ilerleyin. Halk günü yani olayların halka açık olduğu bir gün. Herkes içeri girmeye davet edildi. Kendinizi gösterin. Doğruluğunuzla, maneviyatınızla, insanların hayatlarına sağladığınız güçle bunu yapın.
Etrafınıza iyi bakın ve yaşam amaçlarınızı belirleyin. Lilith’in bu dolunay da devrede olması yaşanılan olayların bozulmasının tek sebebin “ego” tuzağı olacağını söylemektedir. Bu gezegende büyük bir özgürlük senin olmaya hazırlanırken bu tuzağın kurbanı olma. Sadece başını belaya sokacak ve seni yenik gösterebilecek yanlış karar ve hareketlerden uzak durmalısın.
Dememiz o ki; kontrol edemediğiniz ve bilemediğiniz bazı şeyleri balık burcu yönetir.
En çok bilgiyi merak eden ve bilinmeyenin peşinde koşan ikizler-yay burçları ise buraya muhalefet eder.
Der ki; benim bunu öğrenmem lazım veya bilmem lazım. “Ben teslim filan olmam.” İşte akışta kalmamak ve bilinmeyen bazı şeyleri bilinir kılma çabası tabi ki yüzleşmeler getirebilir. Ne kadar çok şey öğrenmek istiyor olsak da balık burcu buna çok müsaade etmez. Balık burcu olmak sonsuzluktur, egodan uzak davranmak ve alçakgönüllülük ile teslimiyet hali içinde olmaktır. Bazen zamanında çizmediğimiz sınırlarımızın bedelini ödemektir. Sınırlarımızı öğrenmenin başka bir yönüdür. Yaşamın tüm derinlilerine inmek ve hakikate güvenmeyi öğrenmenin gerektiğini fark etmektir. Böylelikle her şeyin yolunda olduğunu güvenerek yaşamına uyum içinde olmayı öğreneceksiniz.
Kısaca yaşamınızda sizi tehdit eden ve sizi huzursuz eden şeylerden kopuyorsunuz. Artık bunu fark etmelisiniz. Kendinize yeni bir sayfa açın. Yaşam öğrenilen bir şey olduğu için bütün farklı parçaları bir araya getirebileceğimizi mantık çerçevesinde anlarız. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur her şey birbirleriyle tutarlıdır. Geçtiğimiz sefer başakta bir yeniay oldu ve şimdi karşıt burcu balıkta dolunay oluyor. Geçtiğimiz yeni ayda bildiğimiz şeyleri kontrol ettik şimdi bu balık yeni ayında bilmediğimiz şeyleri öğrenerek onları sonrasında yöneteceğiz.
Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Gelişmelerden beni de haberdar edin.
Mutlu günler dilerim.
Balık Dolunayı: Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.
14 Eylül Cumartesi günü saat sabah 07:30’da balık burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz.
Biliyorsunuz ki her on beş günde bir yeniay ve dolunay gibi gökyüzü olaylarını yaşıyoruz. Sürekli yine mi dolunay ya da yine mi tutulma mı var gibi şikayetçi tavırlardan sıyrılıp her gökyüzü durumunun ve niteliklerinin takibini yapıp, kendinize uyarlarsanız kazanan siz olursunuz. Başınıza sürekli bir şeyler gelir gibi yaşamaktansa 6-7 hamle sonranızı öngörmek ve buna göre şekil kazanmak bence fena fikir değil. Zaman kazanmak adına Astroloji oldukça değerlidir.
Ben her zamanki gibi gökyüzü tablosunu kendi tecrübelerime göre inceledim. Bu inceleme çalışmamı ise kafanızı pek karıştırmadan sizlere aktaracağım. Beni okuyan hem iyi astroloji bilgisine sahip bir kesim varken hem de “Merkür, Venüs kavuşur mu” o ne ya diyen bir kesimin okuduğunu bilerek hareket etmeye çalıştığımı belirtmek isterim.
Bu balık dolunayı sizler için hayatınızda önemli kararlar alma noktasında mücadele ettiriyor olabilir.
“Kalbinizi mi” yoksa “mantığınızı mı” takip etmeniz gerekmektedir, bundan emin değilsiniz gibi görünüyor. Belki de gitmek mi daha kolay, kalmak mı bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu gibi durumlar çoğu zaman insanı kendinden bile şüphe ettirir. “Ben kötü bir şey mi yapıyorum” ya da “bu yanlış bir olay mı?”
İşte tam bu nokta…
Yani bir olay başınıza geliyorsa ana fikir aslında sizin denge bulmanız içindir. Tabi biz bunu idrak edene kadar zaman baya geçer.
Hayatınıza şöyle bir durup bakın!
Sizin ihtiyaçlarınız mı önemli yoksa başkalarının ihtiyaçları mı?
Rahatsızlık duyduğunuz her şeyi konuşmak isteyeceksiniz muhtemelen. Konuşmayın desek, kaç yazar bilemem. Âmâ o konular konuşulma yönüne doğru ilerleyecek gibi görülüyor. Bu noktada bu konuşmaları daha ölçülü yapmalı al-ver dengesini iyi kurmalısınız. Bunu başarırsanız akışı değiştirebilirsiniz. Çünkü balık burcu akışın değişme fırsatıdır.
Bu dolunay da gelişecek olayların veya beklediğiniz iyi şansın, özellikle kadınlarla bağlantılı olduğunun mesajını bana veriyor. Sizlerde bir kendi hayatınız içinde önümüzdeki 15 günlük süreci mutlaka bir gözlemleyin. Sonuçta astroloji deneyseldir. Güçlü ve akıllı kadınlardan güzel fikirler alabilir ve hayatınıza önemli zenginlikler katabilirsiniz.
Bazen bir an kalkıp gitmek istersiniz ve tüm bağları koparma cesareti bulursunuz ama içinizden keşke nereye gideceğimi bilsem dersiniz. Belki de gidememe sebebiniz nereye gideceğinizi bilmediğiniz içindir. İşte öyle bir şey…
Kadınlarla ilgili şifalanma durumuna başka bir açıdan da bakmak lazım. Çünkü hayatımızda gelişen senaryolar hepimizde aynı değil. Bu durum bir yerde böyle tezahür ederken başka birinizin de başka bir kadından dolayı kendisini üzgün, kaybolmuş veya yalnız hissetmesi yönünde gelişebilir. Duygularınızı ve kalbinizi asla başka bir kadın için kirletmemelisiniz. (Bu söylemim özellikle kadın hemcinsler arasında geçerlidir.)
Belki bu dolunay esnasında başka bir kadına tercih edildiğinizi görebilirsiniz ya da biri sizi başka bir kadına tercih edebilir. Muhtemelen bu noktada arkanızda “başka” bir kadını gözü yaşlı bırakıyor musunuz bunu düşünmelisiniz veya o kadının manevi alanına giriyor musunuz? Vicdanınız rahat mı?
Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yapın.
Bu dolunayla birlikte uzun süredir bilinçsiz ve kendini yitiren bir davranışın artık yüzeye çıktığını görebilirsiniz. Bu gördüğünüz davranış hayatınızda önemli birinin davranışı olurken size ait bir davranışta olabilir. Kritik davranışlardan uzak durun.
Çok çalışmanız gereken yoğun bir dönem içinde olabilirsiniz. İş planlarınızı düzenlemeli ve düzenli götüremediğiniz planlarınıza karşı başkalarını suçlamamalısınız. Belki iş yerinde çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticileriniz sizin düşüncelerinizi engelliyor veya siz bunlara dayanamıyorsunuz. Belki de başka birileri bunu yapıyor. Şikâyet etmek istesek bu liste sonsuz.
Bu dolunay sizlere bazı sorunlara kendi içinizden bakmanız gerektiğini öğretecek. Her şeyin suçlusu belki sizsinizdir. İş yükünüzü düzenlemek ve kendi haklarınızı belirlemeniz için iyi bir şekilde organize olun. Gereğinden fazla sizlere iş yükleniyorsa buna hayır demeyi öğrenin. Hiç kimseye kurban rolü içinde davranmak zorunda değilsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için başkaları tarafından size yapılan aşırı yüklemelere izin vermenize gerek yoktur. Yaşama olan katkınızı arttırmanız ve kendinize değer vermeniz, hatta her gün kendi sağlığınıza ve iyiliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kimse sizin kötü sağlığınızdan ya da ağrıyan dişinizden sorumlu değildir.
Bu balık dolunayının bir halk günü gibi olduğunu unutmayın. Yani şöyle düşünün. Bir başkanla görüşeceksiniz. Diğer günlerde hep randevu almanız ve onun uygunluğunu beklemeniz gerekmektedir. Âmâ özel bir günü vardır işte bunun adı “Halk günüdür”. Mesela sadece pazartesi günleri halk günü yapar. Sizde rahat rahat gider orada sabırla sıraya girer ve görüşmek için beklersiniz. Ve görüşme gerçekleşir. İşte bu dolunay da böyle bir nimet. Bırakmanız gereken olumsuz şeyleri bırakın ve doğru olanlara doğru ilerleyin. Halk günü yani olayların halka açık olduğu bir gün. Herkes içeri girmeye davet edildi. Kendinizi gösterin. Doğruluğunuzla, maneviyatınızla, insanların hayatlarına sağladığınız güçle bunu yapın.
Etrafınıza iyi bakın ve yaşam amaçlarınızı belirleyin. Lilith’in bu dolunay da devrede olması yaşanılan olayların bozulmasının tek sebebin “ego” tuzağı olacağını söylemektedir. Bu gezegende büyük bir özgürlük senin olmaya hazırlanırken bu tuzağın kurbanı olma. Sadece başını belaya sokacak ve seni yenik gösterebilecek yanlış karar ve hareketlerden uzak durmalısın.
Dememiz o ki; kontrol edemediğiniz ve bilemediğiniz bazı şeyleri balık burcu yönetir.
En çok bilgiyi merak eden ve bilinmeyenin peşinde koşan ikizler-yay burçları ise buraya muhalefet eder.
Der ki; benim bunu öğrenmem lazım veya bilmem lazım. “Ben teslim filan olmam.” İşte akışta kalmamak ve bilinmeyen bazı şeyleri bilinir kılma çabası tabi ki yüzleşmeler getirebilir. Ne kadar çok şey öğrenmek istiyor olsak da balık burcu buna çok müsaade etmez. Balık burcu olmak sonsuzluktur, egodan uzak davranmak ve alçakgönüllülük ile teslimiyet hali içinde olmaktır. Bazen zamanında çizmediğimiz sınırlarımızın bedelini ödemektir. Sınırlarımızı öğrenmenin başka bir yönüdür. Yaşamın tüm derinlilerine inmek ve hakikate güvenmeyi öğrenmenin gerektiğini fark etmektir. Böylelikle her şeyin yolunda olduğunu güvenerek yaşamına uyum içinde olmayı öğreneceksiniz.
Kısaca yaşamınızda sizi tehdit eden ve sizi huzursuz eden şeylerden kopuyorsunuz. Artık bunu fark etmelisiniz. Kendinize yeni bir sayfa açın. Yaşam öğrenilen bir şey olduğu için bütün farklı parçaları bir araya getirebileceğimizi mantık çerçevesinde anlarız. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur her şey birbirleriyle tutarlıdır. Geçtiğimiz sefer başakta bir yeniay oldu ve şimdi karşıt burcu balıkta dolunay oluyor. Geçtiğimiz yeni ayda bildiğimiz şeyleri kontrol ettik şimdi bu balık yeni ayında bilmediğimiz şeyleri öğrenerek onları sonrasında yöneteceğiz.
Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Gelişmelerden beni de haberdar edin.
Mutlu günler dilerim.