14 EKİM KOÇ DOLUNAYI: İnsan, dayanamıyorum dediği yerden güçlenir.  

Günaydın yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir günden…
Dolunaylı bir haftaya başlıyoruz. Dün gece 13 Ekim’i 14’üne bağlayan gecede bir dolunay gerçekleşti. Bu yüzden birçok yerde 13 ve 14 arasında yazılar yazılıyor. Bende 13 dedim çünkü etkilerini hissetmeye başlayacağımız tarihi kapsadığı için. Bu dolunay etkisi yaklaşık 14 gün boyunca sürecektir.
İşin içinde Mars ve Plüton var. Bu çok dikkat çekici. Ülkemizin bu dolunay çerçevesinde 14 günlük bir süreçte önemli bir zafere imza atması söz konusu olabilir. Heyecanlı bir süreç başlıyor. Önemli bir yöneticinin sağlık sorunu ya da liderlerin farklı bir alanda farklı anlık bir yükselişi söz konusu olabilir. İnşallah kayıpsız bir şekilde iyi haberler almayı umut ediyoruz. Bu hafta 17-19 Ekim arasındaki tarihlerde Deprem ile ilgili konularda rehavete girmeden önlemli ilerlenmesi doğru olabilir. Balıkesir-Çanakkale ve Antalya haritaları bu bağlamda önemli!
Altını çiziyorum. Eski koç dolunayında yaşanan depremlerin gökyüzü konumlarını referans alarak bazı tespitler yapmaya çalıştım. Bu konularda farkındalıklı ve tedbirli olmakta fayda olabilir.
Özet geçin ey yazar, yaaaaniiii bu halk ne yapsın?
Peki, bu haftanın koç dolunayı ruhsal diyet listesini açıklıyorum!
Kural 1: Öncelikle kazalara ve aşırı hızlı işlere çok dikkat etmeniz gerekmektedir.
Tedbir bizden takdir Allahtan!
Kural 2: Kendinizi Haklı göstermekten vazgeçin. Vicdanınız rahat olsun yeter!
Kural 3: Yaptığınız hata sayılabilecek şeyler konusunda “bu yüzden yapmıştım” gibi nedenler göstermeyin.
Kural 4: Başkalarını yaptıklarınızdan sorumlu tutmayın. İnsanların görüşlerini dinleyin.
Kural 5: Her türlü saldırganlık ya da sözlü tartışmalarda koruyucu ve empati yaparak davranın.
Kural 6: Hiç kimsenin acısını küçümsemeyin.
Kural 7: Bir daha hissedemem ya da bir daha yapamam dediğin ne varsa hepsinin başlangıç noktasındasınız. İnceldiği yerden kopmasın diye kendini hırpalama.
Kural 8: Heves bitse de tekrar kazanılan bir şeydir. Sadece başkalarının heveslerini kırma. Çevreni yüreklendir ve heyecanlandır.
Kural 9: Sorumluluk panzehirdir. Her türlü negatif duygunun panzehiri, içinde bulunduğunuz durumun tüm sorumluluğunun size ait olduğunu kabul etmektir.
Kural 10: Başarının kurallarından bir tanesi de: “Nereden geldiğiniz hiç önemli değildir; asıl önemli olan nereye gidiyor olduğunuzdur.”
Nereye gidiyor olduğunuz da sadece ve sadece kendi iradeniz ve düşünceleriniz tarafından belirlenir. Bir hedef seçerek yaşamazsanız kalın bir sis tabakasının içinde arabayla nereye gittiğinizi bilmeden ilerlemeye çalışırsınız. Bu durum oldukça yorucudur. Bir müddet sonra kontrolü kaybedebilirsiniz. Ya da kolay yolu seçmek için boşa geçen bir ömür yaşayabilirsiniz. Koç dolunayı şunu anlatmak ister, İçinde bulunduğunuz arabanın motoru ne kadar güçlü olursa olsun, sürüşünüz yavaş, çekingenlik dolu ve en pürüzsüz yollarda bile ağır ilerleyecek biçimde olmalıdır. Benim arabam güçlü ya da hiçbir şey olmaz düşüncesi çok yanlıştır.
Brain Tracy bir kitabında şöyle der: “Ne istediğinizi tam olarak belirlediğinizde hedefinize doğru hiçbir yanılma olmadan hareket etmeye başlayacağınız gibi, hedefiniz de size doğru hareket etmeye başlayacaktır. Sonuçta en doğru yerde ve en doğru zamanda sizinle hedefiniz arasında bir buluşma meydana gelecektir. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru hedeflere ulaşmanız dileğiyle…”
Dememiz o ki; Bu Koç Dolunay'ı, nezaketiyle karşımıza çıkan duyguları ve yoldaki sapakları görmek için hazırlanmış. Tam olarak ihtiyaç duyduğunuz türden itici, tutkulu bir davranışı ortaya koymaya teşvik etme eğilimindedir. İyi seçimler yapmanın sırrı, istediklerinden daha büyük bir resminin bilincinde olmaktır. Bazı kararlar diğerlerinden daha hayırlı olabilir. Sorun, o anki kararın hakkınızda hayırlı olduğunu bilmiyor oluşunuzdur. Karşılaştığımız her zorluk sonrası daha güçlü, daha akıllı olacağız. Kısaca bu dolunay yıllar önce kaybettiğin bir hayatı geri almanın sancılı sürecini başlatıyor. Bu ekim ayını hiç unutma. Benden aldığın 2019 astroloji ajandan yanında varsa mutlaka bunu not yaz.2020 Ajandan sana bunun özel tarihini yazdım.
Not: Kişisel yorumlar üzerinden kendinizi değerlendirmek isterseniz mahmure.hurriyet.com.tr adresinden günlük burçlarınızı ve sosyal medya instagram ve twitter hesabımdan : @astromatik gün içi detayları takip edebilirsiniz.
14 EKİM KOÇ DOLUNAYI: İnsan, dayanamıyorum dediği yerden güçlenir.
Günaydın yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir günden…
Dolunaylı bir haftaya başlıyoruz. Dün gece 13 Ekim’i 14’üne bağlayan gecede bir dolunay gerçekleşti. Bu yüzden birçok yerde 13 ve 14 arasında yazılar yazılıyor. Bende 13 dedim çünkü etkilerini hissetmeye başlayacağımız tarihi kapsadığı için. Bu dolunay etkisi yaklaşık 14 gün boyunca sürecektir.
İşin içinde Mars ve Plüton var. Bu çok dikkat çekici. Ülkemizin bu dolunay çerçevesinde 14 günlük bir süreçte önemli bir zafere imza atması söz konusu olabilir. Heyecanlı bir süreç başlıyor. Önemli bir yöneticinin sağlık sorunu ya da liderlerin farklı bir alanda farklı anlık bir yükselişi söz konusu olabilir. İnşallah kayıpsız bir şekilde iyi haberler almayı umut ediyoruz. Bu hafta 17-19 Ekim arasındaki tarihlerde Deprem ile ilgili konularda rehavete girmeden önlemli ilerlenmesi doğru olabilir. Balıkesir-Çanakkale ve Antalya haritaları bu bağlamda önemli!
Altını çiziyorum. Eski koç dolunayında yaşanan depremlerin gökyüzü konumlarını referans alarak bazı tespitler yapmaya çalıştım. Bu konularda farkındalıklı ve tedbirli olmakta fayda olabilir.
Özet geçin ey yazar, yaaaaniiii bu halk ne yapsın?
Peki, bu haftanın koç dolunayı ruhsal diyet listesini açıklıyorum!
Kural 1: Öncelikle kazalara ve aşırı hızlı işlere çok dikkat etmeniz gerekmektedir.
Tedbir bizden takdir Allahtan!
Kural 2: Kendinizi Haklı göstermekten vazgeçin. Vicdanınız rahat olsun yeter!
Kural 3: Yaptığınız hata sayılabilecek şeyler konusunda “bu yüzden yapmıştım” gibi nedenler göstermeyin.
Kural 4: Başkalarını yaptıklarınızdan sorumlu tutmayın. İnsanların görüşlerini dinleyin.
Kural 5: Her türlü saldırganlık ya da sözlü tartışmalarda koruyucu ve empati yaparak davranın.
Kural 6: Hiç kimsenin acısını küçümsemeyin.
Kural 7: Bir daha hissedemem ya da bir daha yapamam dediğin ne varsa hepsinin başlangıç noktasındasınız. İnceldiği yerden kopmasın diye kendini hırpalama.
Kural 8: Heves bitse de tekrar kazanılan bir şeydir. Sadece başkalarının heveslerini kırma. Çevreni yüreklendir ve heyecanlandır.
Kural 9: Sorumluluk panzehirdir. Her türlü negatif duygunun panzehiri, içinde bulunduğunuz durumun tüm sorumluluğunun size ait olduğunu kabul etmektir.
Kural 10: Başarının kurallarından bir tanesi de: “Nereden geldiğiniz hiç önemli değildir; asıl önemli olan nereye gidiyor olduğunuzdur.”
Nereye gidiyor olduğunuz da sadece ve sadece kendi iradeniz ve düşünceleriniz tarafından belirlenir. Bir hedef seçerek yaşamazsanız kalın bir sis tabakasının içinde arabayla nereye gittiğinizi bilmeden ilerlemeye çalışırsınız. Bu durum oldukça yorucudur. Bir müddet sonra kontrolü kaybedebilirsiniz. Ya da kolay yolu seçmek için boşa geçen bir ömür yaşayabilirsiniz. Koç dolunayı şunu anlatmak ister, İçinde bulunduğunuz arabanın motoru ne kadar güçlü olursa olsun, sürüşünüz yavaş, çekingenlik dolu ve en pürüzsüz yollarda bile ağır ilerleyecek biçimde olmalıdır. Benim arabam güçlü ya da hiçbir şey olmaz düşüncesi çok yanlıştır.
Brain Tracy bir kitabında şöyle der: “Ne istediğinizi tam olarak belirlediğinizde hedefinize doğru hiçbir yanılma olmadan hareket etmeye başlayacağınız gibi, hedefiniz de size doğru hareket etmeye başlayacaktır. Sonuçta en doğru yerde ve en doğru zamanda sizinle hedefiniz arasında bir buluşma meydana gelecektir. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru hedeflere ulaşmanız dileğiyle…”
Dememiz o ki; Bu Koç Dolunay'ı, nezaketiyle karşımıza çıkan duyguları ve yoldaki sapakları görmek için hazırlanmış. Tam olarak ihtiyaç duyduğunuz türden itici, tutkulu bir davranışı ortaya koymaya teşvik etme eğilimindedir. İyi seçimler yapmanın sırrı, istediklerinden daha büyük bir resminin bilincinde olmaktır. Bazı kararlar diğerlerinden daha hayırlı olabilir. Sorun, o anki kararın hakkınızda hayırlı olduğunu bilmiyor oluşunuzdur. Karşılaştığımız her zorluk sonrası daha güçlü, daha akıllı olacağız. Kısaca bu dolunay yıllar önce kaybettiğin bir hayatı geri almanın sancılı sürecini başlatıyor. Bu ekim ayını hiç unutma. Benden aldığın 2019 astroloji ajandan yanında varsa mutlaka bunu not yaz.2020 Ajandan sana bunun özel tarihini yazdım.
Not: Kişisel yorumlar üzerinden kendinizi değerlendirmek isterseniz mahmure.hurriyet.com.tr adresinden günlük burçlarınızı ve sosyal medya instagram ve twitter hesabımdan : @astromatik gün içi detayları takip edebilirsiniz.