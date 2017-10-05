İZKA İzmir’i geleceğe taşıyor

‘Endüstri 4.0’ ne demek, benimle ne ilgisi olabilir diyebilirsiniz... Doğrusu hepimizi çok yakından ilgilendiren ve etkilerini yakın zamanda göreceğimiz bir konu. Büyük bir değişim ve biz istesek de istemesek de gerçekleşecek ve bizleri de etkileyecek. Bu konuda Tom Hanks ve Emma Watson’ın oynadığı ‘The Circle’ adlı filmi izlemenizi öneririm. Neyse, konumuza dönersek....

Endüstri 1.0 su ve buhar ile mekanik sistemi, 2.0 elektrikli seri üretim, 3.0 dijital devrim... Peki 4.0 ne? Siber-fiziksel sistemler yani bizim anlayacağımız şekliyle robotlar ve yapay zekanın üretimlerde kullanımı... Aslına bakarsanız Hugo Boss gibi birçok firma bu teknolojiye çoktan geçmiş. Tabii bu durumun özellikle mavi yakalıları, yani işçileri nasıl etkileyeceği soru işareti ama Siemens yöneticisi Ali Rıza Ersoy, bu konunun farklı çözüleceği görüşünde...

İZMİR MERKEZ OLMAYA ADAY

Sonuç olarak, İZKA’nın, dünyada birçok yerde henüz konuşulmaya başlanan son derece önemli bir konuyu İzmir’e uzmanları getirerek işlemesi büyük bir başarı... Tüm bu gelişmelerde İzmir’in rolünün sorgulanması da önemli ki; Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir, İzmir’in çevre teknolojilerini, eko-verimliliği, temiz üretimi kalkınma stratejilerinin önemli ayaklarından birisi olarak benimsendiğini, İzmir’in bu konuda proaktif bir şekilde yol alma kapasitesinin bulunduğunu söyledi. Yani daha önce de sık sık yazdığım gibi bir Silikon Vadisi olabilir. Bu konuda beklenmesine gerek yok, aktif bir şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç var. İZKA bu tip etkinliklerle yol gösteriyor ve gereken ortamı hazırlıyor. Bundan sonrası bu bilgiler ışığında çalışmak ve İzmir’i hep birlikte geleceğe taşımak...