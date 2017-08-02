Görmez’in doğruluğu Cübbeli’den belli

‘HOCA’ lakaplı Cübbeli Ahmet, Görmez Hoca’nın ardından tweet sallamış. Diyor ki “Diyanet’e bundan tehlikelisi gelmemiştir. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehlisünnete sadık hayırlı bir reis nasip eylesin...”

Bir ara, Cübbeli’nin Sultanahmet’e vaiz olmak istediği ama Görmez Hoca engelini aşamadığı kulağıma gelmişti. Niye zıvanadan çıktığını açıklıyor sanki. Diyanet’i kendisinden korudu diye öfkesini dizginleyemiyor olabilir.

15 Temmuz gecesi minarelerden okuttuğu salalarla direnişin maneviyatını Cübbeli yükseltti zannedersiniz. Görmez Hoca’nın vatan, millet sevgisine dil uzatıyor. Hainlikle suçladığı yetmezmiş gibi imanını, itikadını da sorguluyor.

Giderayak üzülmüş müdür Görmez? Hiç sanmam. Bilakis, doğruluğunun ispatı, onaylanması olarak almıştır.

CÜBBELİ YALNIZ DEĞİL

Tetikçi denilen karakter suikastçıları, zaten bir süredir Görmez’i yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasına hız vermişti.

Erken emekli edilmesini de güya FETÖ’yle mücadelede gevşek davranmasına bağlıyorlar.

Bu uyduruk karalamanın gülünçlüğünü göstermeye Cübbeli yeter. Çürütmek için ciddi hiçbir argüman gerekmez.

Pişkince sırıtan iftiralarına bakın... Görmez’in erken emekliliğinin nedeni anlaşıldı, sırrı galiba Cübbeli’yi vaiz sıfatıyla Sultanahmet’e sokmayan duruşunda dersiniz.

Görmez, veda ederken ayrıldığı kuruma şöyle bir görev yükledi: “Coğrafyamızı kuşatan bazı din söylemleri asla Diyanet’in mihrap ve kürsülerine yaklaşmamalıdır. Diyanet’in buna asla izin vermeyeceğine olan inancım tamdır...”

Tabii ki IŞİD’le FETÖ gibi zihniyetlerin istismar ettiği çarpık din anlayışlarını kastediyor.

Ama mesajın Cübbeli’ye dokunan bir tarafı da yok mu!

MEHDİLİK İSTİSMARI ÖRNEKTİR

FETÖ’nün dini söylemlerini analiz eden Diyanet, çeşitli sapkınlıklar tespit etmişti. “Örgütlü bir din istismarı” raporunda sıralanan sapkınlıkların başında şu geliyordu: ‘Cemaat önderinin kutsallığına, Allah tarafından seçilip gönderilmiş bir kurtarıcı olduğuna inanmaya dayalı bir din anlayışı inşa edilmesi...’

FETÖ’yle mücadelede yetersiz kaldığı, geç başladığı filan söylenen Görmez Hoca var ya... İşte o Görmez Hoca, bir daha kimsenin batıl ve sakat yorumları kullanarak, hurafe gibi temelsiz inanışları din diye yutturarak halkı aldatmaması için başından beri bu noktaya dikkat çekiyor.

Ancak ne zaman yenileri palazlanmasın, başka FETÖ’ler çıkmasın, halkın dini duyguları hokkabaz tacirlerle şarlatan bezirgânların elinde oyuncak olmasın diye uyarsa... Özellikle ‘Kişileri kurtarıcı diye kutsama’ anlayışının sakatlığına dikkat çekse... Karşısına bu Cübbeli Ahmet dikildi.

Mesela “Kuran’da mehdilik yoktur, en temel hadis kaynaklarında da yoktur” dediğinde...

Sanki ayetlerde geçiyormuş gibi ortaya ayılıp “Diyanet reisi çıkmış ne yumurtlamış yine” diyen Cübbeli’nin ta kendisidir.

BU KAFAYA GEÇİT VERMEDİ

Başka zamanlarda Görmez’e, güya din adına reddiye döşenip düzeltme yaparken “herze yedi, halt etti, freni patladıktan sonra bir adamın nerede duracağı belli olmaz” gibi hakaretlerle saldıran da odur.

Tepki üzerine, “İlim meclisinin ağırlığına yakışmayan argo laflar kullandıysam özür dilerim, ben halk ağzıyla konuşuyorum” demişliği de vardır.

Fakat ‘avam uleması’ olarak buyurduğu gibi, freni patlayanın nerede duracağını kestiremezsiniz. Görmez’in ilminden sonra, şimdi de dinine ve milletine sadakatine laf ediyor.

Oysa bilmeden Görmez’in haklılığını tasdik ediyor, doğruluğunu ispatlıyor.

Bu kafanın Diyanet’e sızmasını, Sultanahmet’te kürsüye çıkmasını engellemek bile tek başına FETÖ’yle mücadelede esaslı bir yararlılık beratı kazandırmaz mı Görmez’e?