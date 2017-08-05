Yeni bir devlet kuruluyorken Devlet Bey ne düşünüyor?

EKRANLARIN en hızlı ve en öfkeli yorumcularından AK Partili Ayhan Oğan, yine patlatmış bombayı.

Dediği şu:

“Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır.”

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Ben en çok kurulmakta olan bu yeni devletle ilgili olarak...

Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü merak etmekteyim.

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Ne düşünüyor acaba Devlet Bey?

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“Tabii ya... Eski devlet bitti, artık yeni bir devlet kuruluyor” diye mi düşünüyor?

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Yoksa “Bu Ayhan Oğan’da bırakın devleti, çadır kuracak potansiyel yok” diye mi düşünüyor?

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Bir açıklasa da öğrensek...

İLHAN KESİCİ YÜZDE 53 ALIR MI?

KAMUOYU araştırmacısı Hakan Bayrakçı demiş ki...

“CHP, İlhan Kesici’yi başkan adayı gösterirse... Kesici yüzde 53 ile başkan seçilir.”

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Eğer yakın geçmişte bir “Ekmek için Ekmeleddin” vakası yaşanmasaydı...

- Acaba mı?

- Olabilir mi?

- Tutabilir mi?

Falan denebilirdi.

*

Ancak “Ekmek için Ekmeleddin” vakası şunu gösterdi ki...

“Sol bir partinin aday olarak benimsediği ama sağdan da oy alacak aday” formülünün pek bir geçerliliği yok.

Yani Ekmeleddin Bey’den ağzı yananlar, İlhan Kesici’yi üfleyerek yiyeceklerdir.

FETÖ’CÜLERE YAKIŞACAK RENGİ BULMUŞLAR

FETÖ’cülerin giyeceği tek tip elbisenin rengi belli olmuş:

“Badem kurusu rengi.”

*

Ben ki...

Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil gibi temel renkler dışında kalan hiçbir renkten fazla çakmam.

O nedenle ilk duyduğumda gözümün önüne hiçbir renk gelmedi.

*

Sonra rengi görünce...

Öyle mide bulandırıcı çağrışımlar oluştu ki zihnimde...

“Normalde asla giyilmez bu” deyiverdim.

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Ama itiraf etmeliyim ki FETÖ’cü darbecilere pek yakışacak.

EKRANDA TARTIŞSALAR AMMA REYTİNG OLUR HA!

- DURSUN Özbek ile dağa taşa “Dursun Özbek istifa” yazanlar.

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- Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu...

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- Fatih Terim ile kebapçı Selahattin.

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- Metin Hara ile Adriana Lima hayranları.

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- İlber Hoca ile fesli Kadir...

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- AK Parti milletvekili Burhan Kuzu ile CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer.

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- Başörtülü sigara içenler ve Hayrettin Karaman.

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- Hüseyin Gülerce ile aleyhinde yazıp çizenlerden kimi isterse...

TEYZE DE ÖYLE DİYOR MU HAYRETTİN KARAMAN?





“BAŞÖRTÜLÜ sigara” başlıklı yazısında sigara içen başörtülü kadınların...

“Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacak çok şeyim var” demeye getirdiklerini yazmıştı.

*

Başörtülü kadınları öfkeden sigaraya başlatan bu yazı, gündemdeki yerini korurken...

Hayrettin Hoca’ya sormak isterim:

Hoca!

Ne yani?

Şimdi bu teyzemiz de...

“Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacak çok şeyim var” demek mi istiyor?

SİGARA İÇİN BUNU DİYEN NARGİLE İÇİN NELER DEMEZ?

SİGARA içen başörtülü kadınlarla ilgili olarak...

Çok çirkin ve iğrenç imalarda bulunan Hayrettin Karaman’ın...

Nargile içen başörtülü kadınlarla ilgili olarak...

Neler yazıp söyleyeceğini düşünmek bile istemiyorum.

DOĞUM GÜNÜM YAKLAŞIRKEN

- “ASLAN erkeği ünlüleri” araştırması yapıyor ve sık sık “Robert de Niro da Aslan burcu aslanım” diyorum.

- Daktilo, kamera ve kedi üçlüsüne gönderme yapan temalı doğum günü pastası peşinde koşuyorum.

- “Lütfen üzerinde HERO yazan tişörtlerden hediye almayın” diye sağa sola mesaj sarkıtıyorum.

- “Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene” şarkısını şimdiden elimin altında hazır tutuyorum.

YAŞAM KOÇLARINA ÜÇ ÖNERİ

- BİR: “Herkes benimle uğraşıyor” diyenlere şunu söyleyin: “Hiç kimsenin seninle uğraşmadığı zaman, senin bittiğin zamandır.”

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- İKİ: “İlişkilerimde ne türden bir strateji uygulamalıyım” diyenlere şunu söyleyin: “Taktik maktik yok... Bam bam bam.”

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- ÜÇ: “Yaşlandığımı nereden anlarım” diyenlere şunu söyleyin: “İcat çıkarma şimdi falan demeye başlamışsan bil ki acayip yaşlanmışsındır.”

ALMANYA GOL MÜ ATTI GOL MÜ YEDİ?

ALMANYA ile Türkiye arasında gerilimin sürdüğü bir dönemde...

Türkiye Enerji Bakanlığı’nın açtığı önemli bir ihaleyi Alman firmasının öncülüğündeki konsorsiyum kazandı.

*

Alman devlet yetkililerinin, “Şirketlerimiz Türkiye’ye yatırım yapmaz” diyerek tehditlerde bulunduğu bir dönemde...

Böyle bir gelişme yaşanıyorsa...

Buna muazzam gol denir, başka bir şey denmez.

DARPÇI POLİS YALANLARI

GÜLŞAH Erol adlı bir müzisyene şiddet uygulayıp darp eden polisler, suçlarının ortaya çıkma tehlikesi belirince...

- Ama o Gülşah da “Çantamda bomba var” dedi.

- Ama o Gülşah da “Kandil’de abim var, gelirse sizi mahveder” dedi.

Türünden ipe sapa gelmez yalanlar uydurdular.

*

İşkenceci polislerin, asıl suçlunun işkenceye uğrayan olduğuna dair ortaya attığı sözde yurtsever palavralar...

Bu ülkenin yıllar geçse de hiç değişmeyen ve değişmeyecek gerçeklerinden biridir.