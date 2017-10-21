Sorular ve cevaplarla istifası istenen belediye başkanları olayı

SORU: “Seçimle gelen seçimle gitmelidir” cümlesi, belediye başkanları için de geçerli midir?

CEVAP: Tabii ki geçerlidir. Halkın oyuyla gelen bir belediye başkanı, ancak halkın oyuyla gönderilir.

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SORU: Erdoğan “Belediye başkanları bağımsız seçimle gelmiyor, onları parti gösteriyor” dedi. Buna ne diyorsun?

CEVAP: Kesinlikle katılmıyorum. Tayyip Erdoğan İstanbul’a bağımsız seçimle başkan olmuştu. Partisinin onu aday göstermiş olması, yapılan seçimin bağımsız seçim olmadığı anlamına gelmez.

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SORU: İstanbul, Düzce, Niğde belediye başkanları istifa ettiler. Bu konuda ne diyorsun?

CEVAP: Üçü de “Kendi isteğimizle istifa ettik” dedi. Kendisine yönelik baskıdan söz etmeyen, edemeyen bu belediye başkanları için “Zorla istifa ettirildiler” diyemem. Adam önce “Bana baskı var” diyecek... Bunu demekten bile aciz adamın nesine sahip çıkalım.

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SORU: Melih Gökçek’in direnişi hakkında ne diyorsun?

CEVAP: Onunki direniş falan değil ki... Onunki Erdoğan’ı yumuşatma çabası... Fakat Erdoğan’ı hiç tanımıyor. Eğer tanısaydı... Bu yumuşatma çabasının Erdoğan’ı daha da sinirlendirdiğini fark ederdi... Melih Gökçek yumuşatma çabasını sürdürdükçe kendi geleceğini de karartıyor. Gökçek böyle yapmaya devam ederse gelecekte AK Parti’de yeri falan olmayacak.

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SORU: Bursa?

CEVAP: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin durumu biraz daha farklı... Direnişe geçmiş gibi görünüyor. İstifa etmeme kararı almış gibi... Telkinlere kapalı.

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SORU: Balıkesir?

CEVAP: Delidolu bir adam Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur... Hali vakti yerinde bir adam... Açık konuşmayı seviyor... Ne tam direnişe geçmiş gibi, ne de Erdoğan’ı yumuşatma gayreti içinde... İkisinin arası bir yerde... Kolay bırakıp gitmeyecek gibi...

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SORU: Erdoğan’ın belediye başkanlarını istifa ettirme stratejisinin temel amacı nedir?

CEVAP: Üç amacı var Erdoğan’ın: BİR: Partide yenilenme havası estirmek. İKİ: Yıprandığını düşündüğü isimlerin dışında isimlerle yerel seçime girmek...

ÜÇ: 2019’da yapılacak başkanlık seçimini garantiye almak.

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SORU: Belediye başkanlarının istifası ya da istifa ettirilmeye çalışılması, siyaseti nasıl etkiler?

CEVAP: Erdoğan bu zamana kadar çok risk aldı. Ama aldığı risklerin hiçbiri, belediye başkanlarının istifası olayındaki kadar büyük bir risk değildi. Bu zamana kadar aldığı risklerden alnının akıyla çıkan Erdoğan, bu son riskten nasıl çıkacak? Başarıyla mı, başarısızlıkla mı? Ben başarının çok kolay olmadığını düşünenlerdenim. Ama “Erdoğan’ın bir bildiği vardır herhalde” demeyi de ihmal etmiyorum.

KARİZMA DENİLİNCE

DÜNYA Karizma Günü’ydü dün.

*

Böyle bir günün fotoğrafı ise...

Kesinlikle budur.

RECEP, EDİP VE MELİH DESTANI

ÜÇ kişiydiler.

Üç istifa sevmez.

Üç söz dinlemez.

Üç deli fişek.

Üç muhafazakâr isyankâr.

Üç ümmetin laf dinlemez çocuğu.

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Oy, Recep...

Yeşil Bursa dağlarının maralı!

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Oy, Edip...

Balıkesir’in peynirli höşmerimi!

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Oy, Melih...

Ankara’nın yürek yemiş başkanı!

NASILSIN DİYE SORULDUĞUNDA

SON günlerde bana “Nasılsın” diye sorulduğunda...

Şöyle cevap veriyorum:

İstifası istenmiş belediye başkanı gibiyim.

ÜÇ İRADE

CÜZİ İRADE

İnsanın kaza ve kader çerçevesindeki özgür iradesidir.

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KÜLLİ İRADE:

Allah’ın başlangıcı ve sonu olmayan sonsuz iradesidir.

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İRADE-İ KÜLLİYE:

Ankara’nın Beştepe semtinin Türkiye siyasetine yön veren iradesidir.

MAHMUT TANAL’A DAİR DÖRT SAPTAMA

- BİR: Light Kamer Genç.

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- İKİ: Kamera görünce şovunu yapar.

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- ÜÇ: Düğün evinin tefçisi, cenaze evinin yasçısı.

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- DÖRT: Eylem ve gösteri dünyasının vazgeçilmez siması.

ÖZDEMİR ERDOĞAN ÖRNEK OLAYINDAN HAREKETLE

NE zaman bir müzisyen, bir sinemacı, bir oyuncu, bir şarkıcı falan...

Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili övgü dolu sözler söylese...

Bir kesim hemen...

“Yalaka! Para peşinde! Mevki peşinde” diyor.

*

Erdoğan’ı öven sanatçıların da ifade özgürlüğü vardır.

Ve onların niyetleri üzerinden spekülasyon yapmak kimsenin haddi değildir.

OSMAN KAVALA

OSMAN Kavala gözaltına alındı.

*

Neden gözaltına alındığıyla ilgili şu ana kadar tek bir harf bile bilinmezken...

Hükümet yanlısı medyada Osman Kavala’nın şimdiden yargılanıp idamına hüküm verilmesi... Ayıptır, yazıktır, günahtır.