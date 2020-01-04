Size yeniden dağıtılmak düştü Ortadoğu’nun kartları

Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyordu.
*
Azıcık büyüdüm. Genç oldum. Cebimde hayaller. Radyoda incesaz.
Ve kulağımda yine aynı ses: Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor!
*
Biraz daha büyüdüm. Gazeteciliğe şöyle minicik bir adım attım.
İlk yaptığım analizde Ortadoğu’da kartların yeniden dağıtıldığından söz ettim bilmiş bilmiş.
*
Kâh yükselip kâh düşerek... Meslekte 10 yılı devirdim.
Artık epey kayıtsız bir alışkanlıkla dinliyordum o bildik melodiyi: Ortadoğu’da kartlar...
*
Gazetecilikte 20 yıl... Hatıra anlatmaya falan başlama süreci.
Yakamı bırakmıyor Ortadoğu’nun kartları... Yine, yeni, yeniden dağıtılıyorlar.
*
Ve dün sabah...
İranlı General Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürüldüğü haberiyle güne uyandım.
Aklıma gelen tek cümle şu oldu:
Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor.
*
Sonra açtım bir Ahmet Kaya şarkısı, dinlemeye başladım:
“Yine mızmız sıkıntı/Yine hep vıdı vıdı/Yine hep televizyon/Yine hep Ortadoğu...”
SÜLEYMANİ SUİKASTI... BİR KISMIMIZ BÖYLE... BİR KISMIMIZ ŞÖYLE...
- Bir kısmımız “İran bunun intikamını alır” diye tutturduk, bir kısmımız ise “Hiçbir şey yapamaz, kafanı yorma” diye tutturdu.
*
- Bir kısmımız “ABD’nin yaptığı da iş değil” dedi, bir kısmımız ise “Ama İran da fazla ileri gitti” dedi.
*
- Bir kısmımız “İyi oldu Süleymani’nin öldürülmesi” diye gülücük attı, bir kısmımız ise “Seni gidi Amerikancı” diye saydırdı.
CÜBBELİ’NİN SÜLEYMANİ NEFRETİNİN KAYNAĞI NE?
SÜLEYMANİ’nin ardından “Gebermiş zındık” diye yazmış Cübbeli.
Ve tabii daha neler neler...
Ağzına ne geldiyse veryansın etmiş.
*
DEAŞ’lı zındıklar için böyle gürül gürül konuşmayan Cübbeli’nin, Süleymani’nin ardından saydırmasının bir anlamı var.
*
Süleymani’nin Halep katili olması, Suriye’de birçok masumun kanına girmesi falan hikâye Cübbeli için.
Çünkü Cübbeli için önemli olan bunlar değil, önemli olan Süleymani’nin mezhebi...
Katil Şii olunca... Bizim Cübbeli de açılıyor da açılıyor.
*
Şiileri Müslüman bile saymayan bu mezhepçi yaklaşım, başımıza türlü belalar açabilir.
Uyarmadı demeyin.
İÇİME SİNMEYEN ŞEYLER
- “Süleymani bir katildi” falan diyerek... Amerikan operasyonuna destek vermek içime sinmiyor.
*
- “Zalimin zalimle cezalandırılması” ayetine sığınılarak Amerikan operasyonuna dini meşruiyet kazandırılması içime sinmiyor.
*
- Amerika’nın “Ortadoğu nasıl olsa bizim kilometrelerce ötemizde” rahatlığı içinde olması içime sinmiyor.
*
- Kendimizi hep katiller arasında bir seçim, bir tercih yapmak zorunda mı bulacağız? Bu da içime sinmiyor.
*
- Bir mezhep çatışmasının doğmasını zerre mesele etmeyip Süleymani ve mezhebi üzerinden yürünmesi... İçime sinmiyor.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
- “Bu kedi hem anadan öksüz hem babadan yetim, üstelik kardeşlerini de bilmiyor” falan diye kahrolandan...
*
- Yenemediği tek zaafı çikolata yemek olandan...
*
- Suç işlemeye azıcık temayül ettiğinde hemen Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” kitabını okumaya başlayandan...
*
- Kocaman göbeğini hiç mesele etmeyip kahkahalarla pervasızca titretenlerden...
*
- Gece rüyasında yerli otomobille İstanbul sokaklarında tur attığını görenlerden...
*
- Hayattaki en büyük zevki kırtasiye olandan...
*
- Bir kadından “Senden bana zarar gelmez” sözünü işittiği halde bunu hiç mesele etmeyen erkekten...
*
- Süleymani suikastının akşamında Amerika’nın Ortadoğu operasyonlarına dair çekilmiş bir Hollywood filmi izleyenden...
*
- Durup dururken ezberindeki şiirleri okuyandan...
‘ATİYE’ DİZİSİ HAKKINDA GELİŞİGÜZEL NOTLAR
- Beren Saat’in canlandırdığı karakterin bir sıkıntısı var ama o sıkıntı ne kadar da anlamsız bir sıkıntı.
*
- Beren Saat’in müstakbel kayınpederini bir tek ben mi Ali Ağaoğlu’na benzettim acaba? Ali Ağaoğlu azıcık sofistike olsa tam da böyle olmaz mıydı?
*
- Bu dizi adamda “Her şeyi bırakıp Göbeklitepe’ye gideyim” arzusu uyandırıyor. Fena halde.
*
- Bu diziyi izledikçe içimde uyanan bir başka arzu: Urfa’ya gideyim, otantik bir sıra gecesine katılayım falan.
*
- Mehmet Günsür bir Türk arkeologdan ziyade bir Fransız arkeoloğa benziyor. Hiçbir Türk arkeolog bu kadar cool olamaz.
*
- Dizideki küçük çoban kız öyle bir döktürüyor ki... Bir ara “Sanki sürüsünü otlatırken bulmuşlar, oyuncu yapmışlar” bile dedim.
*
- Diziyle ilgili son bir not: İlk üç bölümünü izleme sabrını gösterirseniz... Gerisi geliyor. Sonuçta pişman olsanız da gerisi geliyor.
ÜÇ DİLEĞİM VAR
- BİR: Her siyasetçi hiç küçümsemeden TikTok denilen mecraya dalsın.
- İKİ: Kuşları perişan eden havai fişek gösterileri derhal son bulsun.
- ÜÇ: Polis yemekhane eylemi yapan öğrencilere copla dalmasın.
Size yeniden dağıtılmak düştü Ortadoğu’nun kartları
ÇOCUKTUM. Ufacıktım. Top oynadım. Acıktım.
Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyordu.
*
Azıcık büyüdüm. Genç oldum. Cebimde hayaller. Radyoda incesaz.
Ve kulağımda yine aynı ses: Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor!
*
Biraz daha büyüdüm. Gazeteciliğe şöyle minicik bir adım attım.
İlk yaptığım analizde Ortadoğu’da kartların yeniden dağıtıldığından söz ettim bilmiş bilmiş.
*
Kâh yükselip kâh düşerek... Meslekte 10 yılı devirdim.
Artık epey kayıtsız bir alışkanlıkla dinliyordum o bildik melodiyi: Ortadoğu’da kartlar...
*
Gazetecilikte 20 yıl... Hatıra anlatmaya falan başlama süreci.
Yakamı bırakmıyor Ortadoğu’nun kartları... Yine, yeni, yeniden dağıtılıyorlar.
*
Ve dün sabah...
İranlı General Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürüldüğü haberiyle güne uyandım.
Aklıma gelen tek cümle şu oldu:
Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor.
*
Sonra açtım bir Ahmet Kaya şarkısı, dinlemeye başladım:
“Yine mızmız sıkıntı/Yine hep vıdı vıdı/Yine hep televizyon/Yine hep Ortadoğu...”
SÜLEYMANİ SUİKASTI... BİR KISMIMIZ BÖYLE... BİR KISMIMIZ ŞÖYLE...
- Bir kısmımız “İran bunun intikamını alır” diye tutturduk, bir kısmımız ise “Hiçbir şey yapamaz, kafanı yorma” diye tutturdu.
*
- Bir kısmımız “ABD’nin yaptığı da iş değil” dedi, bir kısmımız ise “Ama İran da fazla ileri gitti” dedi.
*
- Bir kısmımız “İyi oldu Süleymani’nin öldürülmesi” diye gülücük attı, bir kısmımız ise “Seni gidi Amerikancı” diye saydırdı.
CÜBBELİ’NİN SÜLEYMANİ NEFRETİNİN KAYNAĞI NE?
SÜLEYMANİ’nin ardından “Gebermiş zındık” diye yazmış Cübbeli.
Ve tabii daha neler neler...
Ağzına ne geldiyse veryansın etmiş.
*
DEAŞ’lı zındıklar için böyle gürül gürül konuşmayan Cübbeli’nin, Süleymani’nin ardından saydırmasının bir anlamı var.
*
Süleymani’nin Halep katili olması, Suriye’de birçok masumun kanına girmesi falan hikâye Cübbeli için.
Çünkü Cübbeli için önemli olan bunlar değil, önemli olan Süleymani’nin mezhebi...
Katil Şii olunca... Bizim Cübbeli de açılıyor da açılıyor.
*
Şiileri Müslüman bile saymayan bu mezhepçi yaklaşım, başımıza türlü belalar açabilir.
Uyarmadı demeyin.
İÇİME SİNMEYEN ŞEYLER
- “Süleymani bir katildi” falan diyerek... Amerikan operasyonuna destek vermek içime sinmiyor.
*
- “Zalimin zalimle cezalandırılması” ayetine sığınılarak Amerikan operasyonuna dini meşruiyet kazandırılması içime sinmiyor.
*
- Amerika’nın “Ortadoğu nasıl olsa bizim kilometrelerce ötemizde” rahatlığı içinde olması içime sinmiyor.
*
- Kendimizi hep katiller arasında bir seçim, bir tercih yapmak zorunda mı bulacağız? Bu da içime sinmiyor.
*
- Bir mezhep çatışmasının doğmasını zerre mesele etmeyip Süleymani ve mezhebi üzerinden yürünmesi... İçime sinmiyor.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
- “Bu kedi hem anadan öksüz hem babadan yetim, üstelik kardeşlerini de bilmiyor” falan diye kahrolandan...
*
- Yenemediği tek zaafı çikolata yemek olandan...
*
- Suç işlemeye azıcık temayül ettiğinde hemen Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” kitabını okumaya başlayandan...
*
- Kocaman göbeğini hiç mesele etmeyip kahkahalarla pervasızca titretenlerden...
*
- Gece rüyasında yerli otomobille İstanbul sokaklarında tur attığını görenlerden...
*
- Hayattaki en büyük zevki kırtasiye olandan...
*
- Bir kadından “Senden bana zarar gelmez” sözünü işittiği halde bunu hiç mesele etmeyen erkekten...
*
- Süleymani suikastının akşamında Amerika’nın Ortadoğu operasyonlarına dair çekilmiş bir Hollywood filmi izleyenden...
*
- Durup dururken ezberindeki şiirleri okuyandan...
‘ATİYE’ DİZİSİ HAKKINDA GELİŞİGÜZEL NOTLAR
- Beren Saat’in canlandırdığı karakterin bir sıkıntısı var ama o sıkıntı ne kadar da anlamsız bir sıkıntı.
*
- Beren Saat’in müstakbel kayınpederini bir tek ben mi Ali Ağaoğlu’na benzettim acaba? Ali Ağaoğlu azıcık sofistike olsa tam da böyle olmaz mıydı?
*
- Bu dizi adamda “Her şeyi bırakıp Göbeklitepe’ye gideyim” arzusu uyandırıyor. Fena halde.
*
- Bu diziyi izledikçe içimde uyanan bir başka arzu: Urfa’ya gideyim, otantik bir sıra gecesine katılayım falan.
*
- Mehmet Günsür bir Türk arkeologdan ziyade bir Fransız arkeoloğa benziyor. Hiçbir Türk arkeolog bu kadar cool olamaz.
*
- Dizideki küçük çoban kız öyle bir döktürüyor ki... Bir ara “Sanki sürüsünü otlatırken bulmuşlar, oyuncu yapmışlar” bile dedim.
*
- Diziyle ilgili son bir not: İlk üç bölümünü izleme sabrını gösterirseniz... Gerisi geliyor. Sonuçta pişman olsanız da gerisi geliyor.
ÜÇ DİLEĞİM VAR
- BİR: Her siyasetçi hiç küçümsemeden TikTok denilen mecraya dalsın.
- İKİ: Kuşları perişan eden havai fişek gösterileri derhal son bulsun.
- ÜÇ: Polis yemekhane eylemi yapan öğrencilere copla dalmasın.