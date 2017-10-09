Sıralı tam liste: İşte metal yorgunları

- YILDIRIM DEMİRÖREN: Ne zaman çalıştı ki yorulsun diyebilirsiniz. Ne diyeyim? Haklısınız.

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- GÜRSEL TEKİN: İstanbul İl Başkanı olarak başarılı olmuş bir ismi, genel merkez taraflarına çekerseniz... Hem başarılı bir İstanbul siyasetçisinden olursunuz hem de başarısız bir genel merkez siyasetçisiyle karşı karşıya gelirsiniz.

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- BURHAN KUZU: Hocamız hem yoruldu hem de sıkıldı galiba... Baksanıza: Artık “olay adam” haline pek gelmiyor.

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- MEHMET ŞİMŞEK: Kendisi iyiden iyiye Türkiye’nin 70 cent’e muhtaç olduğu dönemlerin ekonomiden sorumlu bakanları gibi konuşmaya başladı. Tez zamanda silkinip kendine gelse iyi olur. Yoksa Beştepe’ye görüşmeye çağrılabilir her an...

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- METİN HARA: Adriana’yı öperken kameraları kollaması... Hahaha! Adriana’yı öperken bile aklına kameralar gelen bir adamın yorgunluğu, bin yıl dinlense yine geçmez.

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- CÜBBELİ AHMET HOCA: Fesli Deli Kadir sahne alınca... Bunun pabucu biraz dama atıldı.

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- MELİH GÖKÇEK: Dinamikti. Enerjikti. Heyecanlıydı. Fakat... O talihsiz dört günde yaşadığı tedirginlik, kendisini Türkiye’nin en metalik yorgunu yaptı. Bakalım toparlayabilecek mi?

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- AZİZ YILDIRIM: Kendisine “Ali Koç” deyin... Hemen “Benim biraz dinlenmem gerekir” diyecektir. Durum bu kadar net.

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- NUSRET: Kebapçı Selahattin bile kendisinden daha aktif... Nusret! Yeni bir tuz serpme biçimi bul. Yoksa halin harap!

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- EMİNE ÜLKER TARHAN: Türkiye’yi kurtarmak üzere yola çıkmıştı. Fakat kendisinden bir daha haber alınamadı. Nerededir acaba? Dağları karlı Erzincan’da falan mı?

SOPALI BEZLE YER SİLEN NAZLI ILICAK

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 15 aydır cezaevinde tutuklu olan gazeteci Nazlı Ilıcak’ı ziyaret etmiş.

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Nazlı Ilıcak, Pınar Türenç’e demiş ki:

“Hiç yer silmedim ama şimdi koğuşun zeminini sopalı bezle silmeyi öğrendim.”

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Konforlu yaşama Nazlı Ilıcak kadar alışkın birini tanımadım desem yeridir.

Bu nedenle...

Kendisini koğuş zeminini sopalı bezle silerken hayal bile edemedim.

ARDA’YI BİZ DELİRTTİK EMRE’Yİ BİZ DELİRTTİK

FUTBOL konusundaki analizlerini pek beğendiğim gazeteci Mehmet Demirkol’un Fanatik’te yazdığı yazıyı mutlaka okuyun.

Türkiye’de futbolun durumunu şahane anlatmış.

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Söylediklerinden altını çizdiğim satırlar şunlar:

- Yetenek delirtme cumhuriyetiyiz.

- Emre’yi delirttik.

- Arda’yı delirttik.

- “Dayı kültürü” var futbolda.

- “İmparator” değil “sporcu” üretmeliyiz.

- Federasyonu eski futbolcu arpalığı olmaktan çıkarmalıyız.

- Federasyonu zengin çocuklarının prestij ve oyun alanı olmaktan çıkarmalıyız.

İDLİB SORUSU

HANİ Erbil’e doğru gidiyorduk.

Bu İdlib de nereden çıktı?

DEFNE SAMYELİ’DEN BİR ŞARKICI DOĞUYOR

INTERCONTINENTAL Oteli’nin altında “People” diye yepyeni bir mekân...

İkinci Dünya Savaşı zamanının eğlence yerlerini andırıyor inceden...

Gittim.

İlk sorduğum soru şu oldu: “Ne zaman açıldı burası?”

Cevap şöyle geldi: “Daha ikinci günümüz. Dün açıldı.”

Son günlerde asosyalliğin dibine vurduğum halde İstanbul’un acayip popüler olma potansiyelini bünyesinde barındıran bir mekânını ikinci gününde keşfetmenin verdiği hazla...

Edindiğim izlenimler şunlardır:

Servis on numara... Yemekler güzel... Mönü sakin... Ortam ferah... Masalar birbirine yeterince uzak... Atmosfer iç açıcı... Sahnede Selen Servi isimli bir sanatçı var. Enerjisiyle, dinamizmiyle, coşturma potansiyeliyle ve repertuvarındaki zenginlikle göz dolduruyor. Mehmet Erdem, Nükhet Duru, Barbaros gibi sanatçılar da sahne alacakmış mekânda...

Fakat asıl söyleyeceğim şey şu:

Selen Servi, bir ara Defne Samyeli’ni sahneye davet etti şarkı söylemesi için.

Ne yalan söyleyeyim, burun kıvırarak bekledim Defne Samyeli’nin şarkı söylemesini.

Fakat o da ne!

Bu işlerden o kadar anlamayan ben bile “Defne Samyeli’den bir şarkıcı, bir yıldız doğuyor” demek durumunda kaldım.

Samsun Demir’in yerinde olsam...

Hemen albüm için pazarlığa otururum.

GÖKÇEK’E GETİRİLEN TWİTTER YASAĞININ KAPSAMI

“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Melih Gökçek’e Twitter yasağı getirdi” diye yazmıştım dün.

Bazıları Gökçek’in, dün Ankara Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili attığı tweet’leri gündeme getirip...

“E hani yasak gelmişti?” diye soruyorlar.

Olay şu:

Gökçek, Ankara Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili tweet atabilecek... Yasak, lüzumsuz konularda tweet atmasına yönelik.

AHMET KAYA HAKKINDA

AHMET Kaya’nın seneler evvel bir televizyon programında yaptığı homofobik açıklamalar ve arada kadınlara dokundurduğu laflar, bugün gündeme getirilip yine bir Ahmet Kaya lincine imza atılıyor.

Bu konuda üç şey söyleyeceğim:

- BİR: Hangi görüşü açıklamış olursa olsun... Ben Ahmet Kaya’nın şarkılarını pek sevdim ve pek seveceğim.

- İKİ: Ahmet Kaya öyle mazlum bir şekilde gitti ki... Onun hepimizde sonsuz bir kredisi oluştu ve bu kredi asla bitmez.

- ÜÇ: Ahmet Kaya yaşasaydı, o sözleri için “cahilce sözler söylemişim” derdi. Fakat ne yazık ki öldü ve bunu söyleyebilme şansı yok.