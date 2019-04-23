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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Sen insan değilsin

23 Nisan 2019

“Şiddet” devreye girdiği anda... “İşte burada dur” demiyorsan, diyemiyorsan...

“Şiddet” devreye girdiği anda... “İşte burada dur” demiyorsan, diyemiyorsan...

*

Hiçbir mazerete sığınmaya tenezzül etmeden... “Şiddet” karşısında tavır alamıyorsan...

*

“Yak bu evi yak” cümlesini duyduğun halde... Vücudunda herhangi bir tüy bile kıpırdamıyorsa...

*

Aynı görüşte olmadığın bir siyasetçinin başına gelen kötülük karşısında kalbinde en küçük bir yumuşama olmuyorsa...

*

En sevdiğin siyasetçinin başına geldiğinde ortalığı yıkacağın olay, hiç sevmediğin siyasetçinin başına geldiğinde seni mutlu ediyorsa...

*

Şiddeti mazur gösterecek argümanlara hararetle sarılıyorsan...

*

‘Galeyan’ı ve ‘linç’i elinin tersiyle itemiyorsan...

*
SEN İNSAN DEĞİLSİN!

İNSANLIĞIN İKİ DÜŞMANI: BİR: GALEYAN İKİ: LİNÇ

GALEYAN: Şuursuz, idraksiz, izansız bünyelerin kapıldığı pis bir rüzgârdır... Aklın gittiği, fikrin firar ettiği anların iblisidir... Organize kötülüğün başlama vuruşudur... Kötücül bir coşmadır... Nefretlik bir kaynamadır... Bir göz dönmesidir... Kitlesel bir şuur yitimidir... Ortak idraksizliktir...

*
LİNÇ: Bir topluluğun güruha dönüştüğü anda ortaya çıkan şeydir... Sıkılmış yumrukların hepsinin “Biz medeniyetten nasibini almamış barbarlarız” diye haykırmasıdır... Bir tepki biçimi değil, ilkel bir hukuksuzluktur... Protesto falan değil, düpedüz ahlaksızlıktır... İnsanlıkta oluşan kocaman bir kara deliktir...

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ŞEHİT CENAZELERİ 

KEMAL Kılıçdaroğlu ile ilgili bir durumu netleştirelim:

*
Kılıçdaroğlu, şehit cenazeleri konusunda duyarlı bir lider.

Protesto edilse de gidiyor şehit cenazelerine...

“Efendim risk var, gitmeyin” dense de gidiyor.

Bu konuda özel bir hassasiyeti var.

Şehit cenazesine katılmak ve şehit evini ziyaret etmek... İkisini de mutlaka yapıyor.

*

Yani bu zamana kadar şehit cenazelerine hiç yüz vermemiş bir liderin, ilk kez şehit cenazesine katılması diye bir durum yok.

Sen insan değilsin

CEMAL ENGİNYURT VE KURT ULUMASI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağları’na gitmiş.

Ve orada “Ahdim vardı” diyerek...

Kurt gibi ulumuş.

*

Nereden biliyoruz bunu?

Videosunu yayınlamış da oradan.

*

İzleyen herkes laf sokuyor, kafa buluyor, tuhaf karşılıyor, olayı bir tür delilik olarak algılıyor, dalga geçiyor, “Milliyetçilik bu değil” diyor.

*

Bana gelince...

Videoyu izlerken şu iki şeyi hissettim:

BİR: Hayretle, şaşkınlıkla karışmış yoğun ve bastırılamaz bir sempatik bulma duygusu.

İKİ: “Medeni cesaretine hayranım ama bir daha sakın deneme” diye tavsiyede bulunma arzusu.

ZATEN ORTALIK KARIŞIK

10 yıl önce sosyal medyada beliren harika cümle şuydu:

“Diego! Bir dur Allah’ını seversen! Zaten ortalık karışık.”

Sonra aldı yürüdü bu cümle...

*

Dün bütün gün önümüzden geçen Sıla/Ahmet Kural haberlerini okurken...

Hepimizin içinden geçen cümle şu oldu sanırım:

“Sıla, Ahmet! Bir durun Allah’ınızını severseniz! Zaten ortalık karışık.”

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